17 гениальных хитростей от пользователей с обалденной смекалкой

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Большинство привычных бытовых проблем имеет решение, если проявить немного изобретательности. Не верите? А вот герои нашей подборки просто используют фантазию на полную катушку и уже давно не сталкиваются с теми трудностями, с которыми по-прежнему не научились разбираться другие.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, чья креативность проявляется не только в творчестве, но и в отношении различных жизненных ситуаций. Запасайтесь бумагой и ручкой: вам наверняка захочется выписать для себя некоторые пункты для дальнейшего использования.

17. Если под рукой не оказалось гаечного ключа нужного размера, можно решить эту проблему при помощи монетки

16. Замороженная мокрая губка в зиплок-пакете — отличная альтернатива традиционным холодным компрессам: она не будет таять, как лед, и не намочит все вокруг

15. Чтобы прикрепить к стене плакат и не испортить обои кнопками, просто приклейте скрепку и закрепите плакат маленьким магнитом

14. Используйте разноцветные силиконовые вкладыши, чтобы легко отличать левый наушник от правого

13. Положите часть денег в конверт и заверните его в упаковку от гигиенической прокладки: так вы сохраните средства на экстренный случай, если подвергнетесь ограблению

12. Если у ноутбука внезапно отказал механизм, удерживающий крышку, можно воспользоваться рамкой для фото в качестве временного решения

11. Прокрасьте белым лаком для ногтей мелкие надписи на инструментах, чтобы их было легче прочесть

10. Если вы вдруг не знали, большинство панелей у электрических плит тоже поднимается, что позволяет очистить поверхность под ними

9. Приклейте парочку магнитов к дрели, чтобы шурупы были под рукой во время работы

8. Чтобы повесить предмет на стену, используйте в качестве отметки малярную ленту, вместо того чтобы рисовать маркером. А затем забейте гвозди и просто отклейте ленту

7. Для упаковки одежды, висящей на плечиках в шкафу, подойдут большие мусорные мешки

6. Не работает тостер, но хочется хрустящего хлеба, при этом не поджаренного на масле? Не проблема!

5. При сверлении потолка закрепите на дрели подобную насадку из подручных средств, чтобы пыль не разлеталась по комнате и не попадала в глаза

4. Если вы любите есть арбуз ложкой, можете воспользоваться этой хитростью, и тогда вам не понадобится дополнительная посуда для косточек

3. Нужно отбить мясо, но нет специального инструмента? Импровизируйте! Всего-то нужны обычный молоток и вилка

2. А это отличный способ наглядно представить, как лучше сделать перестановку в комнате

1. Не поверите, но это действительно работает. Правда, скорее всего, эффект продлится недолго. Но для экстренных случаев сгодится, попробуйте