17 фотографий, на которых случайность оказалась как нельзя кстати
Случайности могут испортить фото или сделать его шедевром, но такой снимок точно станет незабываемым. Кому бы не хотелось, чтобы его фотографию испортил Брайан Крэнстон или случайно появившийся в кадре ленивец?
AdMe.ru еще раз убедился в том, что случайности окружают нас повсюду, и подобрал разные кадры на эту тему: от милых фотобомб до свидетельств невероятных совпадений.
«Руки убрала!»
«Эта счастливая рыба „фотобомбит“ меня»
Вечно ходят всякие, не дают нормально сфотографироваться
Фотографии от двух разных брендов прекрасно совпадают друг с другом
Довольный и гордый собой олень
Идеальное совпадение
Зачем фотографировать здание, если есть птица?
«Кто здесь звезда? Я звезда!»
Неожиданная встреча
«Она самая красивая. Не обращайте внимания на мою собаку на заднем плане»
Случайности не случайны?
«Я есть Грут!»
Встретились два одиночества
Самая милая фотобомба, сделанная когда-либо
Кот сильной и независимой...
Этот парень — легенда
Новый друг
Есть ли в вашем фотоархиве подобные снимки?
Фото на превью DV123 / pikabu