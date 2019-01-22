17 фотографий, на которых случайность оказалась как нельзя кстати

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Случайности могут испортить фото или сделать его шедевром, но такой снимок точно станет незабываемым. Кому бы не хотелось, чтобы его фотографию испортил Брайан Крэнстон или случайно появившийся в кадре ленивец?

AdMe.ru еще раз убедился в том, что случайности окружают нас повсюду, и подобрал разные кадры на эту тему: от милых фотобомб до свидетельств невероятных совпадений.

«Руки убрала!»

«Эта счастливая рыба „фотобомбит“ меня»

Вечно ходят всякие, не дают нормально сфотографироваться

Фотографии от двух разных брендов прекрасно совпадают друг с другом

Довольный и гордый собой олень

Идеальное совпадение

Зачем фотографировать здание, если есть птица?

«Кто здесь звезда? Я звезда!»

Неожиданная встреча

«Она самая красивая. Не обращайте внимания на мою собаку на заднем плане»

Случайности не случайны?

«Я есть Грут!»

Встретились два одиночества

Самая милая фотобомба, сделанная когда-либо

Кот сильной и независимой...

Этот парень — легенда

Новый друг

Есть ли в вашем фотоархиве подобные снимки?