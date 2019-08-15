17 ехидных комментариев от пользователей с хорошо подвешенным языком
Некоторые люди могут быть ничем не примечательны до тех пор, пока не откроют рот. Первая же реплика позволяет им оказаться в центре всеобщего внимания, и мы все им немного завидуем. Мы бы тоже не отказались быть авторами комментариев про теплицу из княжества Монако и злой ковер.
AdMe.ru коллекционирует перлы от людей, у которых чувство юмора отточено до остроты бритвенного лезвия, и полагает, что новая подборка комментариев из сети поможет стать остроумнее и нам самим.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А как бы вы прокомментировали пост о мумии монаха в статуе, ванне со свечами или эмиграции Депардье?
Фото на превью avantr / Pikabu