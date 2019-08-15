17 ехидных комментариев от пользователей с хорошо подвешенным языком

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые люди могут быть ничем не примечательны до тех пор, пока не откроют рот. Первая же реплика позволяет им оказаться в центре всеобщего внимания, и мы все им немного завидуем. Мы бы тоже не отказались быть авторами комментариев про теплицу из княжества Монако и злой ковер.