17 ехидных комментариев от пользователей с хорошо подвешенным языком

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Некоторые люди могут быть ничем не примечательны до тех пор, пока не откроют рот. Первая же реплика позволяет им оказаться в центре всеобщего внимания, и мы все им немного завидуем. Мы бы тоже не отказались быть авторами комментариев про теплицу из княжества Монако и злой ковер.

AdMe.ru коллекционирует перлы от людей, у которых чувство юмора отточено до остроты бритвенного лезвия, и полагает, что новая подборка комментариев из сети поможет стать остроумнее и нам самим.

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А как бы вы прокомментировали пост о мумии монаха в статуе, ванне со свечами или эмиграции Депардье?

Фото на превью avantr / Pikabu

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