17 доказательств того, что в придачу к некоторым детям в роддоме должны выдавать бочку валерьянки

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Для того чтобы воспитывать детей, требуется не только тонна любви, но и пара мешков терпения. Зачастую хулиганства малышей абсолютно непредсказуемы, поэтому предотвратить их крайне сложно. Зато можно запастись валерьянкой и как мантру повторять: «И это тоже пройдет».

Мы в AdMe.ru обожаем детей с их нетривиальным мышлением, поэтому с удовольствием посмотрели фото, на которых запечатлена очередная порция их проделок.

«Тетя сделала мне подарок. Кажется, племяннички съели несколько конфет под этикеткой и думали, что это сойдет им с рук»

«Дочка чуть не довела меня до сердечного приступа»

«В таком виде она бросила одежду и обувь после прогулки».

«Мой 8-летний сын решил разогреть суп, только вместо 2 минут поставил на 20, и вот результат»

«Вчера мы нашли телефон моей жены в унитазе. Мы не знали, кто из наших троих детей кинул его туда, пока не просмотрели фото»

«Мой ребенок надкусывает каждую ягоду клубники, потому что „не нравится белая мякоть“, кладет ее обратно в холодильник и удивляется, почему это мама разочарована»

«Вот что мой сын и племянница сделали с палетками теней для век»

Помочь с ремонтом? Легко

«Меня срочно вызвали на работу, и пришлось ненадолго оставить детей одних дома. Я вернулся и застал такую картину»

«„Мама, я научилась плести французскую косу!“ — ликовала моя 8-летняя дочь. Бедный пес!»

«Мои дети оставили эту игрушку на лестнице, и я наступил на нее в 3 часа ночи»

Даже в туалете нет уединения

«Это корзина для грязного белья моих сыновей-подростков»

«Я нашел, где мои 3-летние близнецы прятали мелочь»

«3-летняя дочь потеряла мое обручальное кольцо несколько месяцев назад. Она не могла вспомнить, куда же его положила»

«Наверное, дети хотели помочь мне со стиркой»

«Кажется, мои дети изобрели новый способ играть в дженгу»

«Не могла найти сына нигде в доме, пока случайно не заглянула в ящик для игрушек. Спасибо за сердечный приступ, сынок!»