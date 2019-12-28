17 диалогов между папами и детьми, которые не могли быть еще более непредсказуемыми
И папы, и дети знают, как вовремя и не очень пошутить, умеют не краснеть даже в самых неловких ситуациях и выкручиваться из любых передряг. И именно поэтому их диалоги обычно наполнены неповторимым юмором, сарказмом и находчивостью, за которые пользователи сети щедро одаривают их лайками.
Мы в AdMe.ru и смеялись, и сопереживали, и радовались за героев этих жизненных ситуаций, а наиболее неординарные решили показать вам.
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Голос маленького мальчика в утренней автобусной толпе:
— Папа, а я сегодня на танцы пойду.
— Не в машинки играть?
— Нет, на танцы. Там девочки. А девочки любят танцевать.
— Ну, тебе виднее.
— Конечно мне виднее. Я у них спрашивал. © MadTillDead / Pikabu
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Когда дочери было года 4, зашел с ней в маленький продовольственный магазинчик буквально купить бутылку воды. Отстояв небольшую очередь, покупаю воду, расплачиваюсь. Дочь спрашивает:
— Что, и все?
— Да, все, пойдем.
— А пиво ты покупать не будешь?
— Не буду, — отвечаю. — Пошли отсюда.
Задумалась на пару секунд, потом добила репутацию отца:
— А сигареты у тебя есть?
Было неловко, особенно от явно выраженного одобрения двух маргинального вида мужичков, вслух восхитившихся: «Вот это воспитание!» © PivBear / Pikabu
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Была в магазине. Проходя мимо стеллажей с сумками, услышала диалог мужчины и его маленькой дочери:
— Папа, зачем тебе сумка?
— На работу буду ходить.
— Еду туда будешь класть?
Правильно расставленные приоритеты, я считаю. © Zefirni_chel / Twitter
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Моя жена как-то сказала: «Сереж, честно, твои усы делают тебя на 2 % менее привлекательным в моих глазах». И я решил побриться, впервые с 2009 года. Моя дочь этим утром абсолютно серьезно заявила:
— Папа... Ты выглядишь, как Волан-де-Морт! © StephenAmell / Twitter
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Я:
— Я люблю тебя. А ты меня любишь?
5-летний сын:
— Нет, я люблю маму.
Я:
— Но ты можешь любить двоих человек.
Сын:
— Да?
Я:
— Конечно!
Сын:
— Хорошо, тогда я люблю маму и себя.
Жена всхлипывает. Спрашиваю:
— Ты чего плачешь-то?
— Когда он думал, что может любить только одного человека, он выбрал меня, а не себя. © QasimRashid / Twitter
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Сын только что потратил 5 минут, объясняя, что он больше не может использовать свое воображение, так как поменял его в садике на фрукты. © HenpeckedHal / Twitter
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Коллега периодически делится впечатлениями о новых оправданиях ребенка, чтобы не ходить в школу. То голова болит, то нога, то живот, то 4-й желудочек. В этот раз отмазка просто поразила:
— Пап, я не хочу идти в школу.
— Почему?
— Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu
- Сын утром подходит и говорит:
— Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей!
Жена:
— Я что-то не поняла... © mrjoker163 / Pikabu
- Cтою в очереди в кассу. Cзади меня мальчик лет 10, показывая на презервативы, спрашивает у папы: «А что это такое?» Отец отвечает: «Конфеты, сынок». И тут мальчик выдает: «Я хочу тебя огорчить, пап, но это не конфеты. Это презервативы. Ясно, почему у тебя трое детей». © shine_of_you / Twitter
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Забрал до утра у 12-летнего сына смартфон. Он ноет:
— Ну пап, как же я целый вечер без телефона буду.
— Ну как, обычно, вот когда мне было 12, никаких смартфонов вообще не существовало, и ничего, выжил как-то.
— Пап, ты иногда такое скажешь, можно подумать, ты еще при Брежневе родился.
И смеется. А я ведь и правда родился в 1980-м. © vanya13 / Pikabu
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Маленькая девочка с волосами, покрашенными специальными мелками в зеленый цвет, спросила меня: «А вы покрасились так на Хеллоуин?» Когда я ответила ей, что уже почти год хожу с зелеными волосами, она повернулась к отцу и закричала: «Ты сказал, что зеленые волосы после Хеллоуина запрещены законом!» © bjcolangelo / Twitter
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Прошлой ночью мой 3-летний сын пнул меня во время истерики. Когда я уложил его в постель, он извинился. «Я больше не буду бить тебя, — сказал он, целуя меня в щеку. — Просто делай в точности то, что я тебе говорю, и мне больше никогда не придется тебя пинать». Кажется, мой сын — член мафии. © HenpeckedHal / Twitter
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В самолете сказали: «Просим человека с медицинским образованием обратиться к бортпроводникам». Папа, толкая меня: «Это мог бы быть ты». Я: «Не сейчас, пап». Папа: «Человек с дипломом айтишника им сейчас не нужен, да?» Я: «Пап, там человеку плохо». Папа: «Так пойди выключи его и включи». © useless_yeen / Twitter
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Собираю дочь в детский сад. Разговариваем:
— Пап, а давай по душам поговорим? Кем ты хочешь, чтобы я стала, когда вырасту?
— Я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.
— Нет, я про профессию.
— Тут тебе решать. Хочется, чтобы работа была по душе и тебе было интересно ей заниматься.
— Я выбрала такую профессию, но не знаю как она называется. Хочу работать в аквапарке. Прихожу утром, съезжаю с горки и, если горка понравилась, разрешаю на ней кататься. И иду домой. И так каждый день.
— А мороженое продавать больше не хочешь?
— Нет, летом нормально покупают, а зимой кому оно нужно? А мне СТАБИЛЬНОСТЬ нужна. © Sibirskix / Pikabu
Расскажите нам о своих папах! У вас с ними тоже случались веселые или неловкие диалоги?
Фото на превью shine_of_you / Twitter