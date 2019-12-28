17 диалогов между папами и детьми, которые не могли быть еще более непредсказуемыми

Прошлой ночью мой 3-летний сын пнул меня во время истерики. Когда я уложил его в постель, он извинился. «Я больше не буду бить тебя, — сказал он, целуя меня в щеку. — Просто делай в точности то, что я тебе говорю, и мне больше никогда не придется тебя пинать». Кажется, мой сын — член мафии. © HenpeckedHal / Twitter

В самолете сказали: «Просим человека с медицинским образованием обратиться к бортпроводникам». Папа, толкая меня: «Это мог бы быть ты». Я: «Не сейчас, пап». Папа: «Человек с дипломом айтишника им сейчас не нужен, да?» Я: «Пап, там человеку плохо». Папа: «Так пойди выключи его и включи». © useless_yeen / Twitter

Собираю дочь в детский сад. Разговариваем:

— Пап, а давай по душам поговорим? Кем ты хочешь, чтобы я стала, когда вырасту?

— Я хочу, чтобы ты выросла хорошим человеком.

— Нет, я про профессию.

— Тут тебе решать. Хочется, чтобы работа была по душе и тебе было интересно ей заниматься.

— Я выбрала такую профессию, но не знаю как она называется. Хочу работать в аквапарке. Прихожу утром, съезжаю с горки и, если горка понравилась, разрешаю на ней кататься. И иду домой. И так каждый день.

— А мороженое продавать больше не хочешь?

— Нет, летом нормально покупают, а зимой кому оно нужно? А мне СТАБИЛЬНОСТЬ нужна. © Sibirskix / Pikabu