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17 человек столкнулись с трудностями перевода и рассмешили всех вокруг

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Тот, кто изучал иностранные языки, знает: порой бывает очень трудно понять смысл слов, если не знаешь язык в совершенстве. А некоторые люди и вовсе не парятся и пользуются только онлайн-переводчиками. И часто в результате получаются настоящие шедевры, которыми так охотно делятся пользователи сети.

Мы в AdMe.ru тоже частенько сталкиваемся с перлами, связанными с переводами, и уверены, что и вам эта тема близка.

1.

© Scop521 / pikabu

2. Это для тех, у кого «пригорает» при слове «Белоруссия»

© nightroom / pikabu

3.

© PivBear / pikabu

4.

5.

© Pro100Njck / pikabu

6.

7. «Кот» на казахском звучит как «мысық»

© poznikidze / pikabu

8.

© MeScuka / pikabu

9.

© TiCoMaroof / pikabu

10.

© Odessit1 / pikabu

11.

© in_animatee / twitter

12.

© DELETED / pikabu

13. Бездушный шуруповерт

© shotdownpilot / pikabu

14.

© tdgisbroken / twitter

15.

© nixonftp / pikabu

16.

© YokarniyBabay / pikabu

17. Потому что AliExpress — самый честный интернет-магазин

© osminogovva / pikabu

Расскажите и вы забавную историю, где перевод не удался.

Фото на превью Scop521 / pikabu
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