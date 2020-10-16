17 человек столкнулись с трудностями перевода и рассмешили всех вокруг

Тот, кто изучал иностранные языки, знает: порой бывает очень трудно понять смысл слов, если не знаешь язык в совершенстве. А некоторые люди и вовсе не парятся и пользуются только онлайн-переводчиками. И часто в результате получаются настоящие шедевры, которыми так охотно делятся пользователи сети.

Мы в AdMe.ru тоже частенько сталкиваемся с перлами, связанными с переводами, и уверены, что и вам эта тема близка.

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2. Это для тех, у кого «пригорает» при слове «Белоруссия»

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7. «Кот» на казахском звучит как «мысық»

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13. Бездушный шуруповерт

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17. Потому что AliExpress — самый честный интернет-магазин