17 человек поделились сложностями своей работы, и вы захотите им посочувствовать
В каждой работе существуют свои сложности, авралы и затишья и, конечно, уникальные приколы. Но есть неожиданные нюансы, которые понятны почти всем: испепеляющая жара в машине почтальона, сотрудники, которые разогревают рыбу в офисной микроволновке, многострочный код программ, который приходится распечатывать на бумаге.
AdMe.ru с сочувствием изучил массу таких историй и делится с вами самыми душещипательными из них. А в конце вас ждет бонус о работниках, которые знают все о правильном деловом общении.
Как ведутся соцсети крупных компаний
"Прошла премьера новых „Мстителей“. Такими были ее последствия в нашем местном кинотеатре"
Как разозлить таксиста
Когда важен каждый отзыв
Почтальон приготовил стейк на приборной панели своей машины, чтобы показать, насколько жарко в салоне
Когда "менеджер" тебе не помог
Место, где тебя ждут почти всегда
"Пожарным пришлось разбить окно неправильно припаркованной машины, чтобы протянуть шланг"
Когда и так дел по горло, а ты еще и пассажирам проигрываешь
"Работаю в кол-центре и иногда делаю зарисовки своих собеседников. Этот, например, постоянно меня не слышал"
"Сэр, можете говорить погромче? Я едва вас слышу".
У офисной работы тоже свои нюансы
Поймет каждый, кто хоть раз работал в ночную смену
"Когда мы работаем? В ночные смены! Какой сегодня день? Мы понятия не имеем!"
Когда работодатель хочет перестраховаться
"Я ремонтирую дома. Один из моих клиентов пользовался воздухоотводом, сделанным из старых банок из-под антифриза"
К каждой проблеме можно придумать решение (почти)
"Кладу четвертак каждый раз, когда я раздражаюсь или злюсь на работе. Начал делать так 2 часа назад".
Это должно висеть на стене у каждого начальника и заказчика
"Если я делаю работу за полчаса, то это потому, что учился 10 лет, чтобы быстро выполнять задачи. Вы платите мне за эти годы, а не за эти минуты".
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"Спасибо. Спасибо. Я вас люблю. Дорогой друг, я люблю вас так сильно. Я желаю удачи и счастья вам и вашей семье. Спасибо вам огромное. Извините, если что-то не так. Простите меня. Огромное спасибо вам".
Расскажите нам про трудности своей работы, с которыми вам приходится сталкиваться регулярно.
Фото на превью sberbank / Twitter