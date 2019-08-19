17 человек поделились сложностями своей работы, и вы захотите им посочувствовать

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В каждой работе существуют свои сложности, авралы и затишья и, конечно, уникальные приколы. Но есть неожиданные нюансы, которые понятны почти всем: испепеляющая жара в машине почтальона, сотрудники, которые разогревают рыбу в офисной микроволновке, многострочный код программ, который приходится распечатывать на бумаге.

AdMe.ru с сочувствием изучил массу таких историй и делится с вами самыми душещипательными из них. А в конце вас ждет бонус о работниках, которые знают все о правильном деловом общении.

Как ведутся соцсети крупных компаний

"Прошла премьера новых „Мстителей“. Такими были ее последствия в нашем местном кинотеатре"

Как разозлить таксиста

Когда важен каждый отзыв

Почтальон приготовил стейк на приборной панели своей машины, чтобы показать, насколько жарко в салоне

Когда "менеджер" тебе не помог

Место, где тебя ждут почти всегда

"Пожарным пришлось разбить окно неправильно припаркованной машины, чтобы протянуть шланг"

Когда и так дел по горло, а ты еще и пассажирам проигрываешь

My boyfriend literally has no problem making friends with anybody... pic.twitter.com/iaz2JqoNxn — bri (@bricheeseyy) August 11, 2019

"Работаю в кол-центре и иногда делаю зарисовки своих собеседников. Этот, например, постоянно меня не слышал"

"Сэр, можете говорить погромче? Я едва вас слышу".

У офисной работы тоже свои нюансы

Поймет каждый, кто хоть раз работал в ночную смену

"Когда мы работаем? В ночные смены! Какой сегодня день? Мы понятия не имеем!"

Когда работодатель хочет перестраховаться

"Я ремонтирую дома. Один из моих клиентов пользовался воздухоотводом, сделанным из старых банок из-под антифриза"

К каждой проблеме можно придумать решение (почти)

"Кладу четвертак каждый раз, когда я раздражаюсь или злюсь на работе. Начал делать так 2 часа назад".

Это должно висеть на стене у каждого начальника и заказчика

"Если я делаю работу за полчаса, то это потому, что учился 10 лет, чтобы быстро выполнять задачи. Вы платите мне за эти годы, а не за эти минуты".

Бонус: некоторым стоит поучиться у продавцов AliExpress

"Спасибо. Спасибо. Я вас люблю. Дорогой друг, я люблю вас так сильно. Я желаю удачи и счастья вам и вашей семье. Спасибо вам огромное. Извините, если что-то не так. Простите меня. Огромное спасибо вам".

Расскажите нам про трудности своей работы, с которыми вам приходится сталкиваться регулярно.