17 фото, которые так загадочны, что пора звать Малдера и Скалли

Иногда мы встречаем в сети фотографии, которые могут не только с толку сбить, но и заставить прошерстить весь интернет в поисках объяснений. И ведь оторваться от этих снимков практически невозможно, пока не найдется ответ на вопрос «Что тут происходит?».

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии, происходящее на которых не все понимают с первого взгляда, и выяснили, что на самом деле на них творится.

«В кабинете моего врача увидел, как растение поливают с помощью капельницы»

«Я сделал снимок через бинокль, но выглядит так, будто это фото планеты»

«Пчеловод забыл установить рамки в улей, и вот что пчелы сотворили за неделю»

«Не понимаю, что происходит со щекой во время игры на трубе. Впервые вижу, чтобы она так раздувалась»

Это техника непрерывного дыхания (специфический способ вдоха-выдоха, когда музыкант одновременно вдыхает носом и быстро выталкивает воздух из ротовой полости. — Прим. AdMe.ru). © polyptels / Twitter

Такое вот отражение на стойке регистрации в отеле

Кошка поскользнулась

Как ты припарковался?

Так выглядит дым от свечи, которую только что задули

«Сегодня нашел цветок с тремя бутонами»

Внутренняя часть этой палки окрасилась из-за голубого грибка

Это одна фотография кемпингового магазина в Токио

«Написал маслом портрет своей жены. Без приближения трудно понять, что это картина»

«Я играл с диафрагмой, и фото стало похоже на миниатюру»

«Выложил пол монетами»

«Нашел у себя в стене целый килограмм бритвенных лезвий. Судя по всему, в старых шкафах с лекарствами есть отсек для утилизации»

Лезвия сбрасывали туда, потому что когда-то люди сжигали мусор и рассыпали пепел в своих садах. А воткнутые в землю лезвия бритвы — это верный путь к катастрофе. © RandomSubieGuy / Reddit

«У этого дома будто нет ничего, кроме фасада»

С такого ракурса видно только одну сторону треугольника, в форме которого сделан дом. © Doctor***Head / Reddit

Лестница в подвале общежития Принстонского университета

Похоже, раньше это была винтовая лестница, а потом вместо нее сделали обычную. Нижнюю часть у стены, вероятно, оставили в качестве артефакта. © the_c0rpsman / Reddit