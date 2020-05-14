17 человек, которые на встречи одноклассников больше ни ногой

Когда я учился в школе, была у нас в классе отличница Аня. Она даже по физкультуре имела твердую 5 с плюсом и являлась капитаном нашей школьной гандбольной команды. Аня не зазнавалась, всем давала списывать, но ее все равно не любили. У нее не было друзей, а учителя еще усугубляли ситуацию, прилюдно ставя Аню нам, лоботрясам, в пример. Сидела она всегда одна на задней парте, и только во время контрольных или сочинений за место рядом с Аней шла драка.

Прошло 10 лет, и мы собрались на встрече выпускников. Ну как обычно: кто кем стал, чего добился. Аня и тут нас всех «сделала»: замужем, двое детей, высокооплачиваемая работа. И через некоторое время вижу, как сидит Аня одна за столом, как тогда на задней парте, а рядом никого. Видимо, ни Аня, ни мы за эти 10 лет не изменились. © KonnorSara / Pikabu