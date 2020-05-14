17 человек, которые на встречи одноклассников больше ни ногой
Люди делятся на 2 категории: те, кто обожает ходить на встречи одноклассников, и те, кто последний раз видел свой класс на выпускном вечере. Понять можно и тех, и других. Кто-то хочет предаться ностальгии, вспомнить детство и юность, порадоваться за одноклассников и рассказать о себе. А кто-то считает, что подобные встречи — ярмарка тщеславия, и не видит общих тем для разговоров.
Мы в AdMe.ru перечитали множество историй из сети и, кажется, поняли, почему некоторые люди не спешат встречаться со школьными друзьями и учителями.
- У сестры на работе сотрудники финансового отдела иногда «занимают» в кассе до зарплаты. У ее коллеги была встреча выпускников, захотелось ей произвести фурор и показаться бизнес-штучкой. Взяла деньги из кассы, купила iPhone, шубу, наряд и дорогую обувь. Записалась моделью в салон красоты. Плюс такси класса люкс без шашечек, с водителем, который называет ее по имени-отчеству. На вечере все были в шоке, она — звезда. Все вещи вернула в магазин, чистые расходы — ₽ 5 000 на такси. Понты дороже денег. © Подслушано
- Друг (будем называть его Петров) при встрече рассказал, что недавно сразу несколько одноклассников написали ему в личку, мол, 20 лет прошло с выпуска, пора бы вновь увидеться. Когда Петров пришел в кафе на встречу одноклассников, предвкушая воспоминания о том, как они сбегали с алгебры, прятали журнал в туалете и приклеивали шпаргалки к партам, он застал крутую перепалку: 3 бывшие отличницы собирались презентовать свою систему для набора в команду «Как заработать миллионы мамам в декрете» ну и не поделили очередность выступлений.
Ошарашенный Петров вышел на улицу — воздуха свежего глотнуть и наметить пути к отступлению. Его догнала Ромашкина и похлопала по плечу:
— Не расстраивайся, Петров, зато ты увидел, что такое бизнес-встреча «миллионеров»! Не загружайся, Петров, ты же не в декрете. Но ты же женат? О, круто, пускай жена на ноготки ко мне приходит, скидку дам! Давай ее телефончик! © SperoMiliora / pikabu
- 15 лет после окончания школы. Нам по 32 года. Организацией занимался самый популярный парень класса — на тот момент он стал помощником какого-то поселкового депутата, отрастил себе живот и чувствовал себя очень важной персоной. Мы все скинулись, и он заказал стол в кафе. Также пригласил нашу классную руководительницу, которая за все годы своего «правления» не проявила абсолютно никаких черт нормального классного руководителя. Мы все пришли, расселись, выпили. Затем наш самый популярный парень торжественно вручил классруку золотую цепочку — в благодарность. Правда, за что — непонятно. Потом он собрал у всех по $ 20, чтобы компенсировать свои расходы на подарок. После этого сделал широкий жест и заказал для всего класса песню Вахтанга Кикабидзе «Пусть голова моя седа... Мои года — мое богатство». В 32 года. Голова седа. Года — богатство.
Больше я на встречи одноклассников не ходила.
- На единственной за 13 лет нашей встрече одноклассников начался разговор, кто кем стал, чего достиг. Одна девочка переплюнула всех, она сказала: «Ну, мы с мужем чуть не переехали во Францию, но потом поняли, что эта страна не для нас. Там людям для счастья достаточно маленького домика, а мы хотели большой дом! У всех маленькие машины, а нам непременно нужна большая!» Я сидела с лицом, на котором явно читалось: «Штоа?»
- Решил с двумя бывшими одноклассниками организовать вечер выпускников. Обзвонили тех, чьи контакты у нас имелись. На наше удивление, вызвались прийти почти все. Надо сказать, что отношения у нас в классе были как у всех: да, ребята дружные, но разбиты по группкам. И, как оно всегда бывает, есть группа «элита» и есть группа «болото», которые мало между собой общались. Ну, думаю, повзрослели, поумнели, уже не подростки. Место выбрали ребята из «элиты», так как нам было все равно. Собрались мы где-то к шести вечера, заказали по коктейлю, есть никто не захотел. Потом я понял почему. В 7 часов все просто перешли за соседний стол, к своему знакомому, который в тот день праздновал день рождения, а мы втроем остались сами по себе. © Merinque / Pikabu
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Когда я учился в школе, была у нас в классе отличница Аня. Она даже по физкультуре имела твердую 5 с плюсом и являлась капитаном нашей школьной гандбольной команды. Аня не зазнавалась, всем давала списывать, но ее все равно не любили. У нее не было друзей, а учителя еще усугубляли ситуацию, прилюдно ставя Аню нам, лоботрясам, в пример. Сидела она всегда одна на задней парте, и только во время контрольных или сочинений за место рядом с Аней шла драка.
Прошло 10 лет, и мы собрались на встрече выпускников. Ну как обычно: кто кем стал, чего добился. Аня и тут нас всех «сделала»: замужем, двое детей, высокооплачиваемая работа. И через некоторое время вижу, как сидит Аня одна за столом, как тогда на задней парте, а рядом никого. Видимо, ни Аня, ни мы за эти 10 лет не изменились. © KonnorSara / Pikabu
- Я не хожу на встречи выпускников и стараюсь остаться незамеченным, если вижу где-то старых знакомых. Несколько лет назад я встретил одноклассника, с которым в последний раз виделся на выпускном 13 лет назад. Мы заметили друг друга, он шагал мне навстречу по тротуару, с которого я не мог не свернуть. Перед глазами пролетела вся жизнь до 11-го класса. Мозг заскрипел в поиске тем для разговора и вопросов, которые хотя бы немного меня интересовали. Одноклассник неминуемо приближался. Я вздохнул и настроился на общение.
Три метра! Два! Один! Я посмотрел на него. Он посмотрел на меня. Я протянул ему руку. Он протянул мне руку. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Никто из нас не произнес ни слова и даже не сделал попытки хотя бы на секунду остановиться. Это была идеальная встреча выпускников. © badsleeping / Pikabu
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10-летие выпуска мы отмечали в хорошем банкетном зале отеля. Вдруг я вижу, как один из моих одноклассников входит в зал, останавливается, внимательно осматривает всю комнату, произносит: «Вау», — и выглядит явно встревоженным. Потом его взгляд останавливается на мне. Я говорю: «Привет! Давно не виделись, чувак!» Он идет ко мне и шепчет мне на ухо: «Это действительно странно. Я уверен, что знаю каждого человека в этой комнате». И тогда я понимаю, что он одет в ту же одежду, что и официанты. То есть мой одноклассник работает официантом на собственной встрече выпускников!
Мы вышли в вестибюль, и он объяснил мне, что ни с кем из одноклассников не поддерживал связь и даже не осознал, что прошло уже 10 лет с момента выпуска. Он просто обслуживал очередной банкет. Тогда мы вместе пошли к его менеджеру, я объяснил ситуацию, и менеджер отпустил моего приятеля на вечер. © Foo-Fighters-Fan / Reddit
- В декабре решили собраться на встречу выпускников. 10 лет со школьного выпускного прошло. Выбрали одно очень неплохое заведение, чуть ли не за 2 месяца забронировали стол, внесли аванс, позвали классного руководителя. 1 февраля собрались. С первого взгляда ресторан выглядел не особо большим, но, когда около 8 вечера включили музыку и начали принимать заказы на песни для поздравлений, я понял, что сильно ошибся.
Тут и понеслось: отдельные ребята просили песни для 10 «А» класса 17-й школы в честь 20-летия выпуска; 10 «Б» 4-й школы в честь 30-летия выпуска; Олега, у которого день рождения. И под конец кто-то заказал музыку для молодоженов, которые со своей свитой выплыли откуда-то из-за угла и стали венцом этой вакханалии.
P. S. Через час, когда Олежке вынесли торт, поздравлять его пошел весь ресторан. ©
DARKKNIGHT24 / Pikabu
- Планировали собраться с парой одноклассников в начале февраля, решали, как и где. Не решили, в итоге это все так и повисло в воздухе.
25 января: Никто ничего не заказал, но все хотят.
1 февраля: Я пришел в 15:30 в свое любимое кафе, где все столы забронированы. Попросил стол, хоть какой-нибудь. Смог договориться, чтобы самый маленький столик мне все-таки дали. Сообщил всем. Все в восторге, все едут, в течение 20–30 минут будут. Жду. Час жду. Пью кофе, хоть и не лезет. Второй час жду. В 18:30 я узнаю, что всем ехать просто лень. Занавес. © dp085246 / pikabu
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Первый и последний раз на вечер встречи выпускников я сходил на 15 лет выпуска. Выйдя на сцену, я что-то промямлил про то, как нам пригодилось школьное образование, и пошел к своему классу. Классная руководительница подошла ко мне последнему, и мы мило обменялись новостями за прошедшие годы.
Потом было кафе, где мы выпили, и мне пришлось танцевать со всеми, кто этого хотел и не хотел. И там одна девчонка мне рассказывает:
— Когда ты выступал от класса, наша классная спрашивает: «А это кто?» Я говорю: «Да это же ваш любимый ученик, Oстровов!» У нее челюсть отвисла.
Я понимаю, что разжирел, но горькая правда меня раздавила. © OCTPOB0B / pikabu
Вы ходите на встречи выпускников или давно не виделись с одноклассниками? Какие впечатления оставляли эти встречи?
Фото на превью © Lytnar / pikabu