17 человек, чьи комментарии острее клинка

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Ученые знают: смех обогащает организм кислородом, помогает справиться с болью и похудеть. Так что наша подборка искрометных комментариев для вас — то, что доктор прописал. 20 секунд заливистого смеха над группой «Кис-кис», Доном Корлеоне с батоном и шаурмой преткновения будут приравнены к 5 минутам на беговой дорожке.