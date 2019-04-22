17 человек, чьи комментарии острее клинка

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Ученые знают: смех обогащает организм кислородом, помогает справиться с болью и похудеть. Так что наша подборка искрометных комментариев для вас — то, что доктор прописал. 20 секунд заливистого смеха над группой «Кис-кис», Доном Корлеоне с батоном и шаурмой преткновения будут приравнены к 5 минутам на беговой дорожке.

AdMe.ru всегда рад помочь вам вести здоровый образ жизни и отыскал для этого интернет-комментарии от шутников, достигших непревзойденного уровня мастерства.

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Фото на превью Mr.Older55 / pikabu

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