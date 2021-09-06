17 безбашенных кулинаров, для которых обычный торт — скукота невыносимая

Что вы представляете себе при слове «торт» или, скажем, «пирожное»? Мы вот сразу воображаем нечто безумно сладкое с толстым слоем масляного крема. А для героев нашей сегодняшней статьи печенье и тортики — это не просто калорийный десерт, но и способ выразить себя и побыть немного художником. И пусть вместо холста и красок у них тесто, глазурь и духовка — эти ребята умеют создавать настоящие шедевры.

Талантливые кулинары поделились фотографиями своих блюд в сети, а мы в AdMe.ru, в свою очередь, делимся ими с вами.

«Решила удивить своего парня: приготовила на его день рождения кукурузный пирог с картофельным пюре и жареным цыпленком с подливкой сверху»

Это просто дико. Сбивает с толку. Так неправильно, но, судя по всему, очень вкусно! Отличная работа. © TheVampyresBride / Reddit

Мне не помешал бы такой торт, когда я была беременна близнецами. © TheReflection / Reddit

«Сделала печенье на местную конференцию по драгоценным камням и минералам»

«Испекла меренговых уточек, чтобы класть их в чай»

«Не передать, как сильно я горжусь своей первой попыткой сделать сахарные цветы! А горшочки из темного шоколада»

«Печенье в виде существ из „Гарри Поттера“ на 11-летие моего сына»

«Это заняло 3 дня, но наконец все готово. Моя подруга на седьмом небе от счастья, ей даже жалко это есть. Спрашивает, как сохранить его насовсем»

«Я впервые приготовила „антигравитационный“ торт! Это кокосовый пирог, покрытый сливочным кремом с лимоном и лаймом»

«Сделала торт, который выглядит как корзинка»

«Вам посылка! Полностью съедобный шоколадный торт в виде коробки от Amazon»

«А я сделала пару аксессуаров из сахарного печенья»

«Торт-пингвин для моего сына. Он обожает пингвинов»

Эта выпечка называется «Печенье миллионера»

«Это потрясающий торт! Напоминает мне о Средневековье»

Торт в виде тепловоза ЧМЭ3

«Смотрите! Этот торт я сделала сама»

Все в этом тортике прекрасно, один минус — жалко есть

Не волнуйтесь, волосы не настоящие — они из сахарной пудры