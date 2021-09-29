16 смелых девушек, которые не побоялись критики и показали свои фото с макияжем и без

Косметикой пользовались еще в древности. Например, у египтян были черная подводка для глаз, тени темных цветов и даже помада с мерцающим эффектом. Сегодня, когда прилавки магазинов ломятся от разнообразных пудр, хайлайтеров и консилеров, многие девушки начинают понимать, что они очаровательны как с макияжем, так и без него.

Мы в AdMe.ru верим, что каждая женщина привлекательна вне зависимости от того, пользуется она косметикой или нет. И вот тому фотодоказательства.

«Тут я без фильтров и макияжа, а справа фото с мейком»

Честно говоря, лучше без макияжа! Ты прекрасна. © Nate-Natalie / Reddit

«Гламурный макияж превратил тебя в другого человека! На обоих фото прекрасна, но как же сильно изменилась»

«Без макияжа и натуральный мейк»

«Я каждый день делаю легкий макияж для работы из дома»

«Красиво до, красиво после»

«Тебе не нужен макияж, чтобы быть красивой. Ты и так красотка»

У тебя идеальные «яблочные» щечки. © unknown author / Reddit

«С макияжем и без него. Я за честность»

«Без макияжа и мой ежедневный образ»

«Ваша кожа прекрасна. До и после!»

«Кто-то предложил мне попробовать фиолетовый, чтобы мои карие глаза стали ярче! Должна признаться, что это выход из зоны комфорта, но мне нравится результат»

«Великолепна на обоих кадрах»

«Хорошенькая на фото „до“. Макияж красивый, но, честно говоря, и без него отлично выглядит»

«Быстро и просто, до и после»

«Такое естественное сияние лица без макияжа, я завидую!»

«До и после того, как я сделала макияж»