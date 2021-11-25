16 случаев, когда матушка-природа явно создавала родственников под копирку

Природа щедро одаривает людей яркими и зачастую неповторимыми чертами. Но порой она явно подшучивает над своими детьми и делает их едва отличимыми от близких родственников. И именно такими вот аномальными схожестями и делятся везунчики на сайте Reddit.

Мы в AdMe.ru только и можем, что восхищаться такой генетикой. И хотим, чтобы вы тоже к нам присоединились.

«Мой прадед и его прадед, в честь которого его и назвали»

Оу! У них идентичные глаза! © powerpuffgirl3 / Reddit

«Я, когда мне был год или 2, и мой дедушка в том же возрасте. Мама говорит, что мы как две капли воды»

«Мне всегда говорили, что я копия своего отца»

«Мне нравится смотреть на эти фото. Здесь мои предки по отцовской линии до прапрадеда (справа снизу) и я (вверху слева)»

«Никогда не думала, что я копия моей прабабушки. А сегодня я связалась со своим братом, который прислал мне эту фотографию, и я в шоке!»

«Мне говорят, что я очень похожа на свою маму. Но я думаю, что дело в одинаковых глазах»

«Моя бабушка и я в 2 года»

«Мой сводный брат слева и его отец справа (мой отчим)»

«Слева направо — я, моя мама, бабушка и прабабушка»

«Я похож на свою прабабушку?»

«Я и мои бабушки по материнской и отцовской линии. На кого я больше похожа?»

Три поколения

«Я всегда думала, что выгляжу точь-в-точь как моя мама. Ошибалась. Отца нашла благодаря ДНК-тесту»

«Я и моя бабушка по маме. У нас одинаковый прикус. Из-за него мне трудно найти фотографии, на которых я улыбаюсь с открытым ртом»

«Мама (вверху справа) со своей сестрой в 1974 году и я (внизу слева) со своей двоюродной сестрой в 2002 году»

«Я и мой дедушка по отцовской линии»