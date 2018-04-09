16 пар, которые и слышать не хотят про «нормальные отношения»
Большинство людей мечтают о красивой взаимной любви, полной романтики и счастливых моментов. Но у некоторых оригинальных пар есть на это свой особый взгляд. Они устраивают свадебные фотосессии в супермаркете, дарят друг другу подарки из овощей или набивают странные тату. Со стороны все это выглядит немного безумно и забавно, но, похоже, они счастливы.
AdMe.ru собрал фотографии, которые доказывают, что романтика — это очень субъективное понятие. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус, который расскажет, как порадовать свою вторую половинку подарком и при этом еще и остаться в плюсе.
«Не смог подарить жене новую машину, поэтому просто купил бантик на старую»
Троллинг от мужа 80-го уровня
«Моя девушка боится пауков, поэтому я сделал для нее такой шоколадный сюрприз»
Романтика — это не цветы и конфеты. Романтика — это когда он чистит ванну
«Мой парень подарил мне на годовщину портрет нашего кота»
«Когда я устанавливал камеру в магазине, я не ожидал увидеть свадьбу»
«Я беременна, и муж подарил мне пульверизатор, чтобы я могла отгонять им всех, кто пытается дотронуться до моего живота без разрешения»
«Не трогать».
«3 года моя жена печет такие торты на мой день рождения»
«Мой муж-инженер сделал мне ожерелье с моими инициалами в двоичном коде»
«Моя девушка попросила салат „Цезарь“»
Питерская романтика
Подарок от мужа на День святого Валентина
«Мы с мужем сделали парное тату»
Муж подарил жене на 8 Марта конфеты и букет «тюльпанов»
«Я спросил свою девушку, что она хочет на ужин, и она прислала мне это»
Бонус: подарок с неожиданным поворотом
А какие отношения вам по душе: как в кино или как в нашей подборке?
Фото на превью soul_oh/reddit