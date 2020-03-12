16 комментариев от людей, которые знают ответ буквально на любой вопрос
Как много вопросов и так мало ответов. Кажется, именно этого жизненного кредо придерживаются многие пользователи соцсетей, активно заполоняя свои страницы всевозможными вопросами — от обыденных до самых неординарных. И, как ни странно, ответы на них частенько находятся: может, не всегда точные или однозначные, но главное — почти всегда уморительные.
Мы в AdMe.ru просто обожаем находчивых людей с незаурядным чувством юмора, поэтому не смогли пройти мимо их наиболее запоминающихся комментариев с просторов интернета.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
С какими любопытными рассуждениями и комментариями приходилось сталкиваться лично вам?