16 комментариев от людей, которые знают ответ буквально на любой вопрос

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Как много вопросов и так мало ответов. Кажется, именно этого жизненного кредо придерживаются многие пользователи соцсетей, активно заполоняя свои страницы всевозможными вопросами — от обыденных до самых неординарных. И, как ни странно, ответы на них частенько находятся: может, не всегда точные или однозначные, но главное — почти всегда уморительные.