16 хитростей от людей, чья смекалка опережает время

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Поддержание порядка в доме и комфорта в целом требует много времени и сил. К счастью, существуют находчивые люди, которые придумывают способы облегчить себе жизнь во всем, например, они могут уместить огромную шпаргалку для экзамена на крохотном листочке или использовать мешки для мусора для моментальной упаковки одежды при переезде.

AdMe.ru просто не может пройти мимо таких гениальных советов, не поделившись с вами. В конце статьи вас ждут 2 бонуса: идеи для суперленивых, которые точно украсят ваш день еще одной улыбкой.

Снимите ключи с брелка антистеплером

«Муж показал, как с помощью картонного подстаканника нести сразу 2 стаканчика кофе в одной руке»

Если у вас нет свечей под рукой, используйте восковые мелки

«Мои родители используют упаковку от туалетной бумаги в качестве мешка для мусора»

Как бороться с жарой: выбираете новый узор для рубашки, вырезаете его из ткани. Замораживаете «аккумуляторы холода» с гелем и пришиваете к рубашке. Готово!

Чтобы удалить старые пятна, намочите ткань перекисью водорода и прогладьте утюгом

Когда у вас дома стеклянные двери в душе и непоседливые дети — помочь могут самые неожиданные строительные инструменты

Как быстро разогреть пончики

«Мой новый офис на неполный рабочий день. Я положил ноутбук в сумку-холодильник, чтобы работать в бассейне»

С помощью термоусадочной трубки этот кабель проработал 2 года

Чтобы не пролить воду, наполняя формы для льда, используйте бутылку с дозатором

Теперь занавеска в гостинице будет закрываться полностью

Если вам нужно поместить много информации на одном листочке, просто используйте чернила разных цветов

Немного чистящего средства для кожи — и дрель с насадкой-щеткой дают потрясающие результаты

Как удобно хранить бананы на любой кухне

Используйте мусорные мешки, чтобы быстро и легко упаковать одежду при переезде

Бонус № 1: если вы хотите всегда носить с собой чипсы, можете просто использовать скотч и zip-пакет, как этот мужчина

Бонус № 2: «Я нечасто езжу в прицепе грузовика, но делаю это с комфортом»

А какие повседневные лайфхаки используете вы?