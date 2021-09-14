16 советов на вес золота, которые впору передавать своим детям и внукам по наследству
Быстро очистить заляпанный экран телефона, сделать модный небрежный пучок на голове за 5 секунд, собрать уютный домик для кошек из подручных материалов — кажется, герои нашей статьи умеют все. И к счастью, они совсем не против поделиться своими лайфхаками с окружающими.
Мы в AdMe.ru как следует прочесали интернет в поисках новых хитростей, которые существенно упрощают жизнь. А в конце статьи вас будет ждать история о том, как нужно разговаривать с наглецами в очереди.
Чтобы качественно натереть мягкий сыр или тесто, нужно смазать терку растительным маслом. Процесс пройдет как по маслу
«Терпеть не могу убираться в ванной, особенно когда в ней повсюду волосы»
«Чтобы сделать уборку менее отвратительной, я беру липкий ролик для одежды, и он меняет правила игры. Им даже можно пройтись по занавеске для душа и стенам. Да, я раньше тоже использовал пылесос, но ролик справляется лучше».
Вот как можно быстро сделать небрежный пучок
«Штора в отеле не закрывалась до конца, и вот какой лайфхак мы придумали»
С помощью папки для бумаг и одеяла можно соорудить для котов небольшую пещеру. Они будут в восторге
Если во время готовки вы читаете рецепт с телефона и на сайте постоянно всплывает реклама, нажмите на «Распечатать», и сайт выдаст страницу без рекламы
Если у вас нет стойки для сушки макарон, это не проблема. Оберните вешалки для одежды полиэтиленовой пленкой и используйте их
Хороший совет для тех, кто любит готовить манты
- Мой муж повар. Он складывает манты на уровень, смазывает их подсолнечным маслом. А когда они уже готовы, поднимает крышку и поливает чашкой холодной воды. Так они никогда не рвутся. © Tatjana Wagner / Facebook
Из старых диванных пружин получаются неплохие опоры для растений
«Вот мой лайфхак, как скрыть маршрутизатор и модем»
«Голубцы без нервов. На ночь замораживаю капусту, с утра легкими движениями просто снимаю листья. Без варки, нервов и психозов. Заворачиваются они отлично»
Лайфхак для любителей речной рыбы
- Совет для любителей речной рыбы, который мне когда-то бабулечка на рынке дала. Лет 10 им пользуюсь. Перед чисткой чешуи сложите рыбу в любую подходящую по размеру емкость и хорошенько полейте уксусом. Оставьте примерно на 30 минут. За это время несколько раз перемешайте для лучшего смачивания чешуи. Не бойтесь запаха уксуса: рыба его не впитает. Но чешуя при чистке будет хорошо отскакивать. © Татьяна Дёмина Нехворовская / Facebook
Как избавиться от спам-звонков
- Я обнаружила, как можно избавиться от спам-звонков. Когда вам в очередной раз позвонят мошенники, просто скажите, имитируя автоответчик: «Этот номер был отключен и больше не обслуживается». Обычно они вешают трубку до того, как вы закончите фразу. Вас исключат из списка звонков и оставят в покое на пару месяцев. © NephriteBeing / Reddit
Как сделать подарок, который точно придется по душе адресату
- Если вы не знаете, что подарить человеку, скажите ему, что уже что-то купили, и предложите отгадать, что именно, за 3 попытки. Бум — теперь у вас есть 3 варианта того, что ему можно подарить. © LawrenceTheRenegade / Reddit
«Меня дико раздражает грязный экран телефона или планшета, а тряпочки для очков и подобные обычно ее только размазывают, и приходится долго оттирать экран»
«Случайно обнаружил, что вот такой пробник кожи, который идет в комплекте с кожаной обувью, очень быстро и качественно оттирает экран. Теперь всегда ношу его с собой в маленьком кармане джинсов».
«Совет для одиноких мужиков. Периодически заказываю уборку. Но бывает, что проверенная мадам занята, и приходится искать ей замену»
«Чтобы проверить, насколько хорошо она убралась, я просто раскладываю 4 спички в рандомных местах и проверяю их наличие, заранее сфотографировав».
Бонус: как разговаривать с наглецами в очереди
- Подхожу к кассе, там небольшая очередь. И одновременно со мной подходит мужчина, беспардонно оттирает меня и заявляет: «Я первый подошел!» А я ему и говорю: «Вообще-то я первая. Но пожалуйста, я вам уступаю». Мужик прямо позеленел: «Нет! Я был первый!» — «Послушайте, вы хотели стоять передо мной? Пожалуйста, я вам уступила. Чего вам еще?» Он еще продолжал рот открывать, как карась на суше, пятнами красными пошел. Очередь угорала. Что было с мужиком потом, не знаю. Надеюсь, кондрашка его не хватила. © Виктория Казакова / Facebook
А какие проверенные лайфхаки есть у вас?