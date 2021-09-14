16 советов на вес золота, которые впору передавать своим детям и внукам по наследству

Быстро очистить заляпанный экран телефона, сделать модный небрежный пучок на голове за 5 секунд, собрать уютный домик для кошек из подручных материалов — кажется, герои нашей статьи умеют все. И к счастью, они совсем не против поделиться своими лайфхаками с окружающими.

Мы в AdMe.ru как следует прочесали интернет в поисках новых хитростей, которые существенно упрощают жизнь. А в конце статьи вас будет ждать история о том, как нужно разговаривать с наглецами в очереди.

Чтобы качественно натереть мягкий сыр или тесто, нужно смазать терку растительным маслом. Процесс пройдет как по маслу

«Терпеть не могу убираться в ванной, особенно когда в ней повсюду волосы»

«Чтобы сделать уборку менее отвратительной, я беру липкий ролик для одежды, и он меняет правила игры. Им даже можно пройтись по занавеске для душа и стенам. Да, я раньше тоже использовал пылесос, но ролик справляется лучше».

Вот как можно быстро сделать небрежный пучок

«Штора в отеле не закрывалась до конца, и вот какой лайфхак мы придумали»

С помощью папки для бумаг и одеяла можно соорудить для котов небольшую пещеру. Они будут в восторге

Если во время готовки вы читаете рецепт с телефона и на сайте постоянно всплывает реклама, нажмите на «Распечатать», и сайт выдаст страницу без рекламы

Если у вас нет стойки для сушки макарон, это не проблема. Оберните вешалки для одежды полиэтиленовой пленкой и используйте их

Хороший совет для тех, кто любит готовить манты

Мой муж повар. Он складывает манты на уровень, смазывает их подсолнечным маслом. А когда они уже готовы, поднимает крышку и поливает чашкой холодной воды. Так они никогда не рвутся. © Tatjana Wagner / Facebook

Из старых диванных пружин получаются неплохие опоры для растений

«Вот мой лайфхак, как скрыть маршрутизатор и модем»

«Голубцы без нервов. На ночь замораживаю капусту, с утра легкими движениями просто снимаю листья. Без варки, нервов и психозов. Заворачиваются они отлично»

Лайфхак для любителей речной рыбы

Совет для любителей речной рыбы, который мне когда-то бабулечка на рынке дала. Лет 10 им пользуюсь. Перед чисткой чешуи сложите рыбу в любую подходящую по размеру емкость и хорошенько полейте уксусом. Оставьте примерно на 30 минут. За это время несколько раз перемешайте для лучшего смачивания чешуи. Не бойтесь запаха уксуса: рыба его не впитает. Но чешуя при чистке будет хорошо отскакивать. © Татьяна Дёмина Нехворовская / Facebook

Как избавиться от спам-звонков

Я обнаружила, как можно избавиться от спам-звонков. Когда вам в очередной раз позвонят мошенники, просто скажите, имитируя автоответчик: «Этот номер был отключен и больше не обслуживается». Обычно они вешают трубку до того, как вы закончите фразу. Вас исключат из списка звонков и оставят в покое на пару месяцев. © NephriteBeing / Reddit

Как сделать подарок, который точно придется по душе адресату

Если вы не знаете, что подарить человеку, скажите ему, что уже что-то купили, и предложите отгадать, что именно, за 3 попытки. Бум — теперь у вас есть 3 варианта того, что ему можно подарить. © LawrenceTheRenegade / Reddit

«Меня дико раздражает грязный экран телефона или планшета, а тряпочки для очков и подобные обычно ее только размазывают, и приходится долго оттирать экран»

«Случайно обнаружил, что вот такой пробник кожи, который идет в комплекте с кожаной обувью, очень быстро и качественно оттирает экран. Теперь всегда ношу его с собой в маленьком кармане джинсов».

«Совет для одиноких мужиков. Периодически заказываю уборку. Но бывает, что проверенная мадам занята, и приходится искать ей замену»

«Чтобы проверить, насколько хорошо она убралась, я просто раскладываю 4 спички в рандомных местах и проверяю их наличие, заранее сфотографировав».

Бонус: как разговаривать с наглецами в очереди

Подхожу к кассе, там небольшая очередь. И одновременно со мной подходит мужчина, беспардонно оттирает меня и заявляет: «Я первый подошел!» А я ему и говорю: «Вообще-то я первая. Но пожалуйста, я вам уступаю». Мужик прямо позеленел: «Нет! Я был первый!» — «Послушайте, вы хотели стоять передо мной? Пожалуйста, я вам уступила. Чего вам еще?» Он еще продолжал рот открывать, как карась на суше, пятнами красными пошел. Очередь угорала. Что было с мужиком потом, не знаю. Надеюсь, кондрашка его не хватила. © Виктория Казакова / Facebook