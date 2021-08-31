16 фото редких явлений, которые стоит увидеть вживую или хотя бы на снимках
Природа сумеет удивить даже заядлого скептика, ведь обычные грозы, облака или радуга могут предстать в таком виде, что не лень сфотографировать и выложить в сеть. Кажущиеся привычными пейзажи могут превратиться в картинку будто из фильма только благодаря природным чудесам.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете пополнить эту коллекцию шикарных и редких фото и своими снимками.
Огненная радуга, выглядывающая из-за облаков
Ярко-красные танины из елей и торфяника
«После 4 ночей выжидания я наконец смог сфотографировать очень редкое атмосферное явление»
Иногда при съемке грозы молния бьет ближе, чем ожидалось
Высотки Чикаго отражаются в закате, хотя находятся в 80 км отсюда
«Гуляли по Юрмале и заметили очень странную бесцветную радугу»
«Мы с семьей видели огненную радугу всего несколько секунд!»
«Видел вчера столбы света!»
- Это кристаллы льда в воздухе так отражают свет. © Kind-Shame / Reddit
Прошлогодняя гроза в Самарской области
«Приятный сюрприз, который я застал на вершине во время своего похода»
Уникальное явление — волосяной лед
Редкий вид радуги, которая появляется из-за облачного покрова во время лунного затмения
Будто Фудзияма из молний
Снежные розы: ветер сворачивает верхний слой снега, который, скатываясь, продолжает собирать снег
Дождь и солнце: двойная радуга в Индийском океане
Уникальные облака в районе Ставрополя
А вы давно фотографировали природу? Покажите нам свои лучшие фото!
Фото на превью kylarlee / Reddit
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