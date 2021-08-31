AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

16 фото редких явлений, которые стоит увидеть вживую или хотя бы на снимках

20178
1k

Природа сумеет удивить даже заядлого скептика, ведь обычные грозы, облака или радуга могут предстать в таком виде, что не лень сфотографировать и выложить в сеть. Кажущиеся привычными пейзажи могут превратиться в картинку будто из фильма только благодаря природным чудесам.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете пополнить эту коллекцию шикарных и редких фото и своими снимками.

Огненная радуга, выглядывающая из-за облаков

Ярко-красные танины из елей и торфяника

«После 4 ночей выжидания я наконец смог сфотографировать очень редкое атмосферное явление»

Иногда при съемке грозы молния бьет ближе, чем ожидалось

Высотки Чикаго отражаются в закате, хотя находятся в 80 км отсюда

«Гуляли по Юрмале и заметили очень странную бесцветную радугу»

«Мы с семьей видели огненную радугу всего несколько секунд!»

«Видел вчера столбы света!»

Прошлогодняя гроза в Самарской области

«Приятный сюрприз, который я застал на вершине во время своего похода»

Уникальное явление — волосяной лед

Редкий вид радуги, которая появляется из-за облачного покрова во время лунного затмения

Будто Фудзияма из молний

Снежные розы: ветер сворачивает верхний слой снега, который, скатываясь, продолжает собирать снег

Дождь и солнце: двойная радуга в Индийском океане

Уникальные облака в районе Ставрополя

А вы давно фотографировали природу? Покажите нам свои лучшие фото!

Фото на превью kylarlee / Reddit
20178
1k
Поделиться этой статьёй