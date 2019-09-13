16 особенностей жизни богатых людей, которые не понять обычному человеку

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Каждый из нас хоть раз мечтал стать миллионером: тратить крупные суммы направо и налево, не задумываясь об остатке на банковском счету. Однако с большими деньгами приходит и совершенно другой образ жизни, к которому среднестатистический человек может быть просто не готов.

Мы в редакции AdMe.ru нашли ключевые отличия в повседневности нефтяных магнатов и простых людей, на которые невозможно реагировать без улыбки.

1. Миллионерам необязательно рождаться красивым. Для того, чтобы тобой восхищался весь мир, есть пластический хирург

2. Богатые люди не могут остаться незамеченными. Даже в общественном транспорте

3. Богачам приходится тратить гораздо больше денег на домашнего любимца

4. Богатые люди: восхищаются тремя камерами нового iPhone. О чем думаю я в этот момент:

5. Найти кошелек, в который поместятся все деньги, — просто нереальная задача

6. Когда уже вышел из дома, но вспомнил, что, кажется, не выключил утюг

7. Подарки становятся все более банальными. Никакого креатива

8. Если ты богат, то девушки начинают ценить твой внутренний мир

9. Когда решил не стоять в пробке и вызвал личный самолет, а тут турбулентность

10. Пока вы решаете, поехать на автобусе или маршрутке, кто-то страдает от мук выбора

11. Домашним любимцам в обеспеченных семьях тоже приходится несладко

12. Во время дождя обычные люди открывают зонтик, богачам же приходится использовать ноутбуки

13. Как передать это чувство разочарования, когда вода в твоем бассейне ярче, чем в каком-то океане?

14. Все время приходится есть этих омаров. Когда уже будет картошечка?

15. Когда есть деньги, но не знаешь, куда их вложить

16. Богатым девушкам приходится постоянно носить пакеты с собой

17. Когда не можешь найти любимую бутылку вина в своем погребе

18. Как только становишься миллионером, линия роста волос магическим образом возвращается на место

Бонус: богатым не понять

Какие еще особенности жизни богатых людей замечали вы?