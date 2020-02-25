16 доказательств того, что в любой семье нужно держать ухо востро

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Семейная жизнь порой полна внезапностей — наподобие лосося на верхушке кактуса. Казалось бы, живете вместе долго, вроде бы все друг о друге знаете — и тут бац. Кто-то из родственников выдаст нечто этакое: то жена напугает до чертиков, то мама заплетет косички собаке в надежде на долгожданных внуков или дети «обрадуют» новой шалостью.

Мы в AdMe.ru считаем, что здоровый юмор и подшучивание помогают держать членов семьи в тонусе, укрепляет отношения и любые раздоры сводит на нет. В этом же убедились и герои нашей подборки.

Когда внуков ну уж очень хочется

Любимый муж всегда готов дать хороший совет

«Мне нравится иногда попугать моего парня. У него всегда такой искренний испуг на лице»

И тебя вылечат

«У моего мужа был плохой день на работе, поэтому я спрятала более 30 пар гугл-глаз по всей квартире. Некоторые из них он не найдет в течение нескольких месяцев»

Когда в семье идеальное взаимопонимание

«Оставил их одних всего на 5 минут»

Хорошая жена должна быть всегда начеку

«Мы с отцом нашли невидимую скамейку!»

Когда есть дети, то даже эпиляцию начинаешь воспринимать как отдых

«Пришел с работы домой, а тут такое»

Дружба бывает разная

«Мой ребенок нарисовал мой портрет более 10 лет назад. Мне кажется, я все еще выгляжу так же»

Мама сфотографировала реакцию своего 14-летнего сына на Джей Ло на Суперкубке

Посмотрите на ее наряд здесь.

Ведьма домашнего пространства

После слов «дорогой, дети у мамы. Давай никуда не пойдем и хорошо проведем время вместе»

А вы любите подшучивать над своей семьей? Делитесь своими самыми забавными историями.