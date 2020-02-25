16 доказательств того, что в любой семье нужно держать ухо востро
Семейная жизнь порой полна внезапностей — наподобие лосося на верхушке кактуса. Казалось бы, живете вместе долго, вроде бы все друг о друге знаете — и тут бац. Кто-то из родственников выдаст нечто этакое: то жена напугает до чертиков, то мама заплетет косички собаке в надежде на долгожданных внуков или дети «обрадуют» новой шалостью.
Мы в AdMe.ru считаем, что здоровый юмор и подшучивание помогают держать членов семьи в тонусе, укрепляет отношения и любые раздоры сводит на нет. В этом же убедились и герои нашей подборки.
Когда внуков ну уж очень хочется
Любимый муж всегда готов дать хороший совет
«Мне нравится иногда попугать моего парня. У него всегда такой искренний испуг на лице»
И тебя вылечат
«У моего мужа был плохой день на работе, поэтому я спрятала более 30 пар гугл-глаз по всей квартире. Некоторые из них он не найдет в течение нескольких месяцев»
Когда в семье идеальное взаимопонимание
«Оставил их одних всего на 5 минут»
Хорошая жена должна быть всегда начеку
«Мы с отцом нашли невидимую скамейку!»
Когда есть дети, то даже эпиляцию начинаешь воспринимать как отдых
«Пришел с работы домой, а тут такое»
Дружба бывает разная
«Мой ребенок нарисовал мой портрет более 10 лет назад. Мне кажется, я все еще выгляжу так же»
Мама сфотографировала реакцию своего 14-летнего сына на Джей Ло на Суперкубке
Посмотрите на ее наряд здесь.
Ведьма домашнего пространства
После слов «дорогой, дети у мамы. Давай никуда не пойдем и хорошо проведем время вместе»
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Фото на превью Samorodok / pikabu