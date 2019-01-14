16 диалогов, рожденных в самых суровых пробках

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Каждый водитель мегаполиса проводит в пробках долгие часы, но только самые остроумные и неунывающие знают, как скрасить это время. Своей невероятной выдержкой и искрометным чувством юмора они заставляют всех участников дорожного движения взглянуть на ситуацию с позитивом.

AdMe.ru собрал несколько фееричных комментариев от водителей, которые не отчаиваются даже в самых безвыходных ситуациях.

1. Когда проснулась предпринимательская жилка

2. Суровый Дед Мороз попался

3. А нечего по обочинам ездить, согласны?

4. Когда давно не видел маму

5. Так выглядит отчаяние

6. Идею для блокбастера не желаете?

7. Совместными усилиями, как говорится

8. Пробки объединяют

9. Рыба дело говорит

10. Пробка длиною в жизнь

11. Минутка рекламы или крик души

12. Когда в пробке встретились три поэта

13. В хорошей пробке можно даже получить психологическую консультацию

14. Ох зря!

15. Когда в ход идет тяжелая артиллерия

16. Как ни крути, смотреть на это зрелище куда приятнее из дома

А вам встречались смешные комментарии в пробках? Поделитесь своими находками или историями в комментариях.