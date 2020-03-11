16 девушек показали, как преображается лицо после макияжа «без макияжа»

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Натуральная красота всегда пользуется популярностью, поэтому естественный мейкап вне моды и трендов. Главный принцип макияжа «без макияжа» — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки максимально незаметно.

AdMe.ru нашел девушек, которые круто овладели искусством натурального макияжа и поделились своими фото до и после преображения.

«Я хочу попытаться быть натурально красивой вместо того, чтобы красиво краситься. Я люблю красные губы и темную подводку, но чувствую, что мне нужно начать принимать себя»

«Ежедневный макияж. Брови — самая важная часть моего лица, они меняют все»

«У меня был тяжелый случай периорального дерматита, который долгое время влиял на мою самооценку. А теперь мне приятно слышать комплименты»

«Мой 10-минутный макияж „без макияжа“. 1–2 минуты уходит на брови, меньше минуты на губы и тушь. Больше всего времени я трачу на уход за кожей лица»

«Сделала моей 60-летней бабушке макияж. Это было очень весело»

«Я просто не могу жить без хайлайтера на внутренних уголках глаз. Я чувствую, что он мгновенно отвлекает внимание от темных кругов под глазами»

«Ежедневный макияж „без макияжа“»

«Я обычно использую много косметики, так что это что-то новое для меня!»

«Цель моего макияжа „без макияжа“ — выйти через час из ванной и заставить всех гадать, что же могло занять меня так надолго»

«Когда я захотела уточнить название своих румян, то оказалось, что это тени для век. Все время я думала, что использую румяна»

«Мой макияж „без макияжа“»

«Месяц назад у меня был травмирован глаз, отсюда и темные круги под глазами, но это мой обновленный ежедневный макияж»

«Почти все средства, которые я использую, недорогие. Они либо куплены в аптеке, либо подарены мне кем-то. Я ненавижу тратить деньги на косметику: тон моей кожи резко меняется в течение сезона, поэтому это того не стоит»

«Натуральность в сравнении с натуральным макияжем»

«До и после макияжа „без макияжа“. После многих лет с акне я наконец-то довольна своей кожей»

«Ежедневный макияж для глаз с нависшим веком. Самое главное — сделать тень от складки светлее, саму складку меньше, а веко больше. А еще завивка ресниц многое меняет!»

Вам по душе натуральный макияж или вы больше любите яркие образы? Какой макияж вы делаете каждый день?