16 девушек, которые сами себя загнали в угол
Вселенная то и дело подкидывает свинью: то будильник возьмет и не зазвонит в ответственный день, то адская пробка на дороге возникнет ровно в тот момент, когда вы куда-то очень торопитесь. Хотя часто бывает и так, что винить в своих бедах можно только себя. Однако мало у кого хватит смелости в этом признаться.
AdMe.ru призывает не списывать любую неудачу на злой рок, а попытаться найти в подобных ситуациях толику своей вины. Вот вам 16 героинь, которым это почти удалось.
1. Когда хотела почувствовать себя диснеевской принцессой и покормить птичек, но в итоге на тебя напала стая попугаев
2. Т — тактика
3. Скажите, ну кто так кормит рыб?!
4. «Послала детей в магазин купить себе чего-нибудь перекусить, и моя дочь купила праздничный торт. Торт, чтобы перекусить»
5. Первый опыт стрижки челки в домашних условиях
6. Немного не рассчитала
7. «То чувство, когда ты старательно убирала в комнате и тебе оставалось только донести пакет с мусором до урны, но случилось это»
8. «Мой бедный торт, ему даже не было и часа»
9. Чем чревата потеря концентрации при ходьбе
10. «Пыталась сделать снимок лобстер-ролла, а потом произошло это»
11. Это ли не фиаско?
12. Когда решила осветлить волосы в прямом эфире
13. «Моя сестра на прошлой неделе перебралась из Англии в Техас и пошла в бар на открытом воздухе, не помазавшись репеллентом»
14. Троянский хом
15. Один вопрос: «Зачем?»
16. «Моя собака испортила диплом сразу после того, как мне его вручили»
А с вами в последнее время приключалось что-нибудь, о чем вам до сих пор неловко вспоминать?
Фото на превью GallowBoob / Reddit