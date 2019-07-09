16 девушек, которые сами себя загнали в угол

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Вселенная то и дело подкидывает свинью: то будильник возьмет и не зазвонит в ответственный день, то адская пробка на дороге возникнет ровно в тот момент, когда вы куда-то очень торопитесь. Хотя часто бывает и так, что винить в своих бедах можно только себя. Однако мало у кого хватит смелости в этом признаться.

AdMe.ru призывает не списывать любую неудачу на злой рок, а попытаться найти в подобных ситуациях толику своей вины. Вот вам 16 героинь, которым это почти удалось.

1. Когда хотела почувствовать себя диснеевской принцессой и покормить птичек, но в итоге на тебя напала стая попугаев

2. Т — тактика

3. Скажите, ну кто так кормит рыб?!

4. «Послала детей в магазин купить себе чего-нибудь перекусить, и моя дочь купила праздничный торт. Торт, чтобы перекусить»

5. Первый опыт стрижки челки в домашних условиях

6. Немного не рассчитала

7. «То чувство, когда ты старательно убирала в комнате и тебе оставалось только донести пакет с мусором до урны, но случилось это»

8. «Мой бедный торт, ему даже не было и часа»

9. Чем чревата потеря концентрации при ходьбе

10. «Пыталась сделать снимок лобстер-ролла, а потом произошло это»

11. Это ли не фиаско?

12. Когда решила осветлить волосы в прямом эфире

13. «Моя сестра на прошлой неделе перебралась из Англии в Техас и пошла в бар на открытом воздухе, не помазавшись репеллентом»

14. Троянский хом

15. Один вопрос: «Зачем?»

16. «Моя собака испортила диплом сразу после того, как мне его вручили»

А с вами в последнее время приключалось что-нибудь, о чем вам до сих пор неловко вспоминать?