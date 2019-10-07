16 человек рассказали, в какие неловкие ситуации их угораздило вляпаться

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Если в вашей жизни ни разу не было неудобного момента, то вас можно смело заносить в Красную книгу. А те, у кого он был, наверняка потом многократно прокручивали ситуацию в голове, пытаясь понять, как такое могло произойти. Но ничего страшного, бывает с каждым, главное — ко всему относиться проще и с юмором.

Мы в AdMe.ru тоже в списке тех, кого неловкие ситуации не обошли стороной. Как и 16 человек, которые поделились своими историями в сети.

  • Стою на кассе в магазине. Из покупок — только два десятка яиц. Задумался, поэтому вопрос кассира почти вогнал в ступор:
    — Мужчина, у вас только яйца?
    Собравшись с силами, выдаю первое, что пришло на ум:
    — У меня еще душа есть... © Болотный доктор / twitter

  • Еду в такси. Играет ремикс «Патимейкера». Чтобы разбавить поездку разговором, решаю начать.
    Я: «Эту фигню начали по радио крутить?»
    Водитель: «Это не радио — это флешка».
    Молчали до конца пути. © inferusvv / pikabu

  • Сижу у стоматолога в кресле. Действует обезболивающее, не чувствую половины языка. Балдею, глаза закрыты. Врач делает слепок с верхней челюсти. Держит рукой формочку с пластилином каким-то у меня во рту, чтобы застыло и не свалилось, видимо. Чувствую, что-то коснулось языка. Ага, это трубка, которая жидкость высасывает. Мне скучно. Я эту трубку погоняла языком туда-сюда, а потом увлеклась. Минуты 3 развлекалась. И вверх, и вниз, и по кругу ее гоняла. И дальше бы игралась, но врач спросила, может ли она уже забрать свой палец или я еще какое-то время планирую его облизывать. Мм, приятно-то как, боже! Я все это время плохо чувствующим языком облизывала мизинец стоматолога. © somyshka / pikabu

  • Рассказала коллега. Едет на работу в полной маршрутке, встает мужчина, чтобы уступить место. В этот момент на остановке заходит девушка и без задней мысли прыгает на это место. Коллега в недоумении говорит мужику:
    — Лучше бы вы сели.
    Мужик задумался и выдает:
    — Знаете, мне ваши слова сейчас совсем не кстати, я в суд еду! © Slavenski / pikabu

  • Идем в садик с дочкой. Проходим мимо машины, в которой сидит женщина. Окно открыто, и она нас слышит. Дочка говорит громко:
    — Пап, смотри, какая страшилка!
    — Где?
    — Да вон в машине.
    Я неловко молчу. Тетка начинает пучить глаза. И тут доча добавляет:
    — У тети на зеркале висит.
    Я и тетка облегченно вздыхаем. У нее на зеркале в салоне действительно висит игрушка-страшилка. © AlexPnzAlex / pikabu

  • Сидит сестра (7 лет) и делает что-то из бумаги, спрашивает меня:
    — Кого мне сделать из бумаги: котика-мальчика или котика-девочку?
    — А как ты их отличишь?
    Осознает, что я задал, скорее всего, некорректный вопрос:
    — По платью и пиджаку! © UNIBOBSTER / pikabu

  • Знакомый разговаривает по телефону:
    — Алло, здравствуйте!.. Да, хорошо... Понятно... Мы с вами уже созванивались по этому вопросу. Вы Федор, да?.. А, Елена?! Извините, Елена. © RaZzZGoN / pikabu

  • Собрался к хирургу из-за врастающего ногтя на большом пальце на ноге. Из чистых носков оказалась только одна пара, один немного дырявый. Было решено целый носок надеть на левую ногу, а с дыркой — на правую.
    Пришел. Показываю ноготь. Врач говорит:
    — Покажите правую ногу.
    — Зачем?
    — Посмотреть, как у вас нормальный ноготь растет.
    В общем, чтобы показать ноготь на правой ноге, мне даже не пришлось снимать носок. © Pheo / pikabu

  • Стоим с девушкой на улице друг напротив друга. Смотрю ей в глаза и думаю о том, что у них сегодня какой-то особенный цвет. Говорю:
    —У тебя сегодня такие необыкновенные глаза.
    Сказав, понимаю, что в них отражается моя ярко-голубая толстовка, и без задней мысли добавляю:
    — А, это я в них отражаюсь.
    Когда понял, что сказал, ее было уже не остановить. © kusovf / pikabu

  • Первое свидание.
    Девушка: «Так, значит, ты был дважды женат?»
    Я: «Да».
    Девушка: «Дети?»
    Я: «Нет, они обе были взрослыми». © Переводы шуток / twitter

  • Этот неловкий момент, когда встречаешься со своим начальником за одним покерным столом в VK во время рабочего дня. © shad33 / pikabu

  • Вчера выхожу из подъезда, открываю изнутри дверь и вижу стоящую перед ней небольшую собаку.
    — Привет, собака! — говорю я.
    — Здравствуйте, — отвечает мне ее хозяин, которого я не заметил. © biggesthedgehog / pikabu

  • Еду домой в электричке. Напротив сидит симпатичный парень и поглядывает на меня. Ну я постреляла глазками, поулыбалась немного. Поглощенная романтическими порывами, поворачиваюсь к окну. Очнулась оттого, что у меня, внезапно уснувшей, из открытого рта стекает смачная капля слюны. Симпатичный парень напротив... сидел. © felicitata / pikabu

А в какие неловкие ситуации попадали вы?

Фото на превью Переводы шуток / twitter

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