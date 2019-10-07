16 человек рассказали, в какие неловкие ситуации их угораздило вляпаться

Стою на кассе в магазине. Из покупок — только два десятка яиц. Задумался, поэтому вопрос кассира почти вогнал в ступор: — Мужчина, у вас только яйца? Собравшись с силами, выдаю первое, что пришло на ум: — У меня еще душа есть... © Болотный доктор / twitter

Сижу у стоматолога в кресле. Действует обезболивающее, не чувствую половины языка. Балдею, глаза закрыты. Врач делает слепок с верхней челюсти. Держит рукой формочку с пластилином каким-то у меня во рту, чтобы застыло и не свалилось, видимо. Чувствую, что-то коснулось языка. Ага, это трубка, которая жидкость высасывает. Мне скучно. Я эту трубку погоняла языком туда-сюда, а потом увлеклась. Минуты 3 развлекалась. И вверх, и вниз, и по кругу ее гоняла. И дальше бы игралась, но врач спросила, может ли она уже забрать свой палец или я еще какое-то время планирую его облизывать. Мм, приятно-то как, боже! Я все это время плохо чувствующим языком облизывала мизинец стоматолога. © somyshka / pikabu