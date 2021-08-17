16 человек, которые рискнули сделать ринопластику и перестали ненавидеть свой профиль

У каждого человека есть черты во внешности, которые он не очень любит. Кто-то учится их маскировать или просто не обращать на это внимание, а кто-то большую часть жизни комплексует и в итоге решается на кардинальные перемены.

Герои этой статьи так сильно мечтали обзавестись «другим носом», что решились на ринопластику и остались в восторге от результата. Мы в AdMe.ru рады, что они не постеснялись поделиться результатом в сети.

«До операции меня часто принимали за мужчину. Сейчас — гораздо реже!»

«У меня практически нет других фото „до“, потому что я всегда стыдилась фотографироваться в профиль»

«Хотела себе максимально натуральный носик, не как у Барби. Результат спустя 2 недели после операции»

Вот какая разница может быть, если сделать операцию на носу и на челюсти

Спустя 2 месяца после ринопластики

«Сегодня сняли повязки. Я безумно довольна результатами!»

«У меня очень круглая голова, и на ней крючковатый и опущенный нос смотрелся не ахти. Небольшая корректировка внешности меня сильно воодушевила!»

До операции, сразу после снятия повязки и 4 с половиной недели спустя

Септоринопластика, 5 недель после операции

До операции и спустя 6 месяцев после нее

«Только сняли повязки после ринопластики и пересадки жира»

«8 дней после операции. Я очень счастлива!»

«Впервые в жизни я почувствовала себя женственной»

«Я же спустя 5 месяцев после операции. Даже улыбка изменилась!»

«Насколько же легче мне стало, не передать! Мой нос смущал меня с 10 лет. Теперь я чувствую, что у меня тот нос, который должен быть!»

До и 8 дней после операции