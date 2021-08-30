16 человек, шикарным волосам которых позавидовала бы сама Рапунцель

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Длинные, здоровые волосы — мечта многих людей. И не только девушек, кстати, ведь некоторые парни тоже годами отращивают волосы и десятой дорогой обходят парикмахерские, лишь бы им не срезали драгоценные сантиметры шевелюры.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем героям сегодняшней подборки, которым хватило сил и терпения отрастить шикарные волосы. Многим из них мы готовы присвоить титул «Рапунцель XXI века».

«На выпускном попросила фотографа сделать такой снимок»

Это круче, чем в рекламе шампуней! © felixzhanggp / Reddit

«Понравилось, как я выгляжу с распущенными волосами (в кои-то веки)»

Если бы Анджелина Джоли была мужчиной. © haptiK / Reddit

«Однажды меня плохо постригли, и я решила вообще больше не ходить к парикмахеру. Отращиваю уже несколько лет, хочу длину до колен»

«Мама всегда стриглась коротко и делала химическую завивку, но сейчас я за ней ухаживаю и дала волосам отрасти. Ей 93»

«Моя прическа на свадьбу. Это определенно стоило того, чтобы месяцами отращивать волосы. Чувствую себя принцессой»

«Если сделать пучки из всех волос, они получатся слишком тяжелыми. Но когда волосы разделены вот так, выглядит мило»

«Я всегда думала, что мои волосы выглядят так себе, пока моя сестра не прислала мне эту фотографию. Я была удивлена, что со спины они не похожи на воронье гнездо!»

«Я вижу мало людей с таким типом волос, которые бы их отращивали. Так что вот, покажу себя»

«Хотелось где-то похвастаться длиной своих волос»

Еще немного отрастить, и будешь как Венера у Боттичелли. © classicalspaghetti / Reddit

«Когда мне было 10, мама подошла ко мне со спины и обрезала волосы чуть ниже подбородка. Не уверена насчет себя, но волосы точно восстановились»

«В последнее время хожу с такой прической»

Ты выглядишь как Уилл Тернер из «Пиратов Карибского моря». © Expensive_Trouble / Reddit

«Волосы сильно ослабли из-за стресса и таблеток, которые я принимала. Сменила работу, переехала и постригла боб. И вот моя прическа 3 года спустя»

«Хочу отрастить волосы, как у персонажа любимого аниме. До цели еще сантиметров 15»

«Если вы еще только на пути к волосам своей мечты, не сдавайтесь! Результат точно того стоит»

«Мой секрет в том, чтобы подрезать волосы каждый год сантиметра на 3»

«С такими волосами, косичками и татухами я как королева викингов»