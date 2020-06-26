16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
Иногда идешь в магазин или делаешь заказ в сети, даже не подозревая, что вместо вполне привычной вещи получишь какую-то особенную. Юбка «новогодний дождик», барабанная установка из кастрюль, милые огурцы, эгоистичная упаковка шоколада и другие товары настолько поразили героев этой статьи, что они не поленились поделиться своими находками со всем интернетом. А в конце вас ждет бонус про старательных магазинных охранников.
Мы в AdMe.ru считаем, что оригинальность красит любой товар. И даже если в итоге покупка не совсем оправдывает ожидания покупателя, то ее потом просто невозможно забыть.
«Заказала мороженое в рожке, но попросила сделать его в стаканчике. Нет слов...»
«Это придумал гений»
Зато честно
«Наконец-то производители начали понимать, что нам действительно нужно»
«Увидела в магазине „милые огурцы“. Не обманули!»
«Заказала я терку для овощей. И мне привезли это...»
«Купил ведро рыбы»
Бренд, который нельзя называть
Когда сотрудники посудного магазина любят креативить
«Заказала спагетти с фрикадельками. Готовили в „Майнкрафте“, наверное»
У всех пирожков должен быть шанс!
Очень эмоциональный сырок
Рубашка и дождевик в одном флаконе
Как будто после новогодней вечеринки осталось слишком много дождика
Когда пошел купить телефон, а у входа в магазин — целая инсталляция
Бонус: а когда магазины не работают, на вахту заступают необычные охранники
А какие самые необычные из привычных товаров вам приходилось видеть на полках магазина или заказывать в интернете?
Фото на превью uucyca / Twitter