AdMe

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным

27182
857

Иногда идешь в магазин или делаешь заказ в сети, даже не подозревая, что вместо вполне привычной вещи получишь какую-то особенную. Юбка «новогодний дождик», барабанная установка из кастрюль, милые огурцы, эгоистичная упаковка шоколада и другие товары настолько поразили героев этой статьи, что они не поленились поделиться своими находками со всем интернетом. А в конце вас ждет бонус про старательных магазинных охранников.

Мы в AdMe.ru считаем, что оригинальность красит любой товар. И даже если в итоге покупка не совсем оправдывает ожидания покупателя, то ее потом просто невозможно забыть.

«Заказала мороженое в рожке, но попросила сделать его в стаканчике. Нет слов...»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© uucyca / Twitter

«Это придумал гений»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© axlerk / Twitter

Зато честно

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© karlson76 / Pikabu

«Наконец-то производители начали понимать, что нам действительно нужно»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© kate_ne_smeshno / Twitter

«Увидела в магазине „милые огурцы“. Не обманули!»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© whoismonday / Twitter

«Заказала я терку для овощей. И мне привезли это...»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© sikorochka / Twitter

«Купил ведро рыбы»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© DimasKolbas / Pikabu

Бренд, который нельзя называть

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© DerArto / Twitter

Когда сотрудники посудного магазина любят креативить

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© kuchka70 / Pikabu

«Заказала спагетти с фрикадельками. Готовили в „Майнкрафте“, наверное»

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© murderbffs / Twitter

У всех пирожков должен быть шанс!

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© allienaneilla / Twitter

Очень эмоциональный сырок

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© breakingmad_ / Twitter

Рубашка и дождевик в одном флаконе

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© ex_aItiora / Twitter

Как будто после новогодней вечеринки осталось слишком много дождика

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© ex_aItiora / Twitter

Когда пошел купить телефон, а у входа в магазин — целая инсталляция

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© axel173 / Pikabu

Бонус: а когда магазины не работают, на вахту заступают необычные охранники

16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным
© ghazan / Pikabu

А какие самые необычные из привычных товаров вам приходилось видеть на полках магазина или заказывать в интернете?

Фото на превью uucyca / Twitter
27182
857