16 человек, которые хотели купить обычный товар, но столкнулись с чем-то нетипичным

Иногда идешь в магазин или делаешь заказ в сети, даже не подозревая, что вместо вполне привычной вещи получишь какую-то особенную. Юбка «новогодний дождик», барабанная установка из кастрюль, милые огурцы, эгоистичная упаковка шоколада и другие товары настолько поразили героев этой статьи, что они не поленились поделиться своими находками со всем интернетом. А в конце вас ждет бонус про старательных магазинных охранников.

Мы в AdMe.ru считаем, что оригинальность красит любой товар. И даже если в итоге покупка не совсем оправдывает ожидания покупателя, то ее потом просто невозможно забыть.

«Заказала мороженое в рожке, но попросила сделать его в стаканчике. Нет слов...»

«Это придумал гений»

Зато честно

«Наконец-то производители начали понимать, что нам действительно нужно»

«Увидела в магазине „милые огурцы“. Не обманули!»

«Заказала я терку для овощей. И мне привезли это...»

«Купил ведро рыбы»

Бренд, который нельзя называть

Когда сотрудники посудного магазина любят креативить

«Заказала спагетти с фрикадельками. Готовили в „Майнкрафте“, наверное»

У всех пирожков должен быть шанс!

Очень эмоциональный сырок

Рубашка и дождевик в одном флаконе

Как будто после новогодней вечеринки осталось слишком много дождика

Когда пошел купить телефон, а у входа в магазин — целая инсталляция

Бонус: а когда магазины не работают, на вахту заступают необычные охранники