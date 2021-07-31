16 человек, которые еще не скоро будут делать что-то своими руками
Почти у каждого из нас были случаи, когда не удавалось должным образом сделать то, что планировалось: красивый торт, милую игрушку в подарок или эффектное оригами. Но кто-то вспоминает о неудачном опыте с грустью и больше не берется пробовать, а кто-то делится своими творениями со всем интернетом без капли стеснения.
Мы в AdMe.ru верим, что люди, которые смотрят на свои неудачи с юмором, точно смогут отшлифовать свои умения в будущем.
«Моя мама пробовала испечь торт в виде ежика для меня. Но мне нравится!»
«Я хотела испечь 6 печенек диаметром где-то 8 см. Но когда я открыла духовку, меня ждала одна огромная лепешка примерно 25 см в диаметре!»
«Ох, как же я вас понимаю...»
«Мама хотела сшить для моей сестры плюшевого мишку. Представляю вам медведя-квазимодо»
«Оказалось, это все, на что я способен»
«Моя неудачная попытка сделать маску Гая Фокса»
«Что я хотела и что получила в итоге»
«Хотела сделать сушеные апельсиновые колечки, как на фото. А вышло что вышло...»
«Что я ожидала и что получилось на самом деле...»
«Котик у жены немного не удался»
«В интернете стало популярным видео „просто рисунка“ от руки. Мой друг попытался повторить...»
«Я пробовала сшить дочке куклу на день рождения. Видимо, это не мое...»
«Мы с девушкой пытались повторить это оригами»
«В 8 лет я обожала покемонов и попросила бабушку сшить мне одного из них. И вот что я получила»
«Сестра хотела сделать воздушный бисквит, но забыла добавить сахар. Вот что нам пришлось есть...»
«Мамина попытка связать куклу-ангелочка»
Покажите в комментариях ваши творения! Сколько времени ушло на то, чтобы освоить хобби?
Фото на превью Ascaban / Reddit
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