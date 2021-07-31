16 человек, которые еще не скоро будут делать что-то своими руками

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Почти у каждого из нас были случаи, когда не удавалось должным образом сделать то, что планировалось: красивый торт, милую игрушку в подарок или эффектное оригами. Но кто-то вспоминает о неудачном опыте с грустью и больше не берется пробовать, а кто-то делится своими творениями со всем интернетом без капли стеснения.

Мы в AdMe.ru верим, что люди, которые смотрят на свои неудачи с юмором, точно смогут отшлифовать свои умения в будущем.

«Моя мама пробовала испечь торт в виде ежика для меня. Но мне нравится!»

«Я хотела испечь 6 печенек диаметром где-то 8 см. Но когда я открыла духовку, меня ждала одна огромная лепешка примерно 25 см в диаметре!»

«Ох, как же я вас понимаю...»

«Мама хотела сшить для моей сестры плюшевого мишку. Представляю вам медведя-квазимодо»

«Оказалось, это все, на что я способен»

«Моя неудачная попытка сделать маску Гая Фокса»

«Что я хотела и что получила в итоге»

«Хотела сделать сушеные апельсиновые колечки, как на фото. А вышло что вышло...»

«Что я ожидала и что получилось на самом деле...»

«Котик у жены немного не удался»

«В интернете стало популярным видео „просто рисунка“ от руки. Мой друг попытался повторить...»

«Я пробовала сшить дочке куклу на день рождения. Видимо, это не мое...»

«Мы с девушкой пытались повторить это оригами»

«В 8 лет я обожала покемонов и попросила бабушку сшить мне одного из них. И вот что я получила»

«Сестра хотела сделать воздушный бисквит, но забыла добавить сахар. Вот что нам пришлось есть...»

«Мамина попытка связать куклу-ангелочка»