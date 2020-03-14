16 человек, чье поведение не поддается никакой здравой логике

16 1 7 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ангельское терпение тоже когда-нибудь подходит к концу. И порой достаточно одной последней капли, чтобы чаша переполнилась. В нашей подборке собраны именно такие капельки. Потому что как можно оставаться спокойным, когда кто-то обкусывает всю глазурь с пирога, выбрасывает мусор в неположенном месте или ломает одолженные ему вещи?

Мы в AdMe.ru тоже частенько встречаем личностей, про которых хочется спросить: «О чем только думают эти люди?»

1. «Заказал „Биг Мак“ с дополнительным соусом, и они просто дали мне отдельную коробку с соусом внутри»

2. «Принес торт на работу, чтобы всех угостить, и кто-то съел всю глазурь»

3. Отучила без скандала

4. «Мне запретили снимать пластик, который защищает красоту нашей микроволновки»

5. Этот парень припарковался так, что заблокировал весь проход по тротуару

6. Хорошо, что люди с ограниченными возможностями тоже могут зарабатывать большие деньги

7. Кто эти люди, которые сваливают свой мусор на обочину дороги?

8. Ресторан закрылся 15 минут назад, и эти люди, конечно же, в курсе, что весь персонал стоит и ждет, когда они уйдут

9. А можно оставить это исключительно для стен?

10. Не умерла же

11. «Вот в таком виде моя семья оставляет зубную пасту»

«Не сгибать».

12. «Понимаю, что я девушка не самого маленького размера, но найти в кармане джинсов куриные косточки во время примерки — это уже слишком»

13. Очень информативно, спасибо. Закажу 5, главное — быстро доставляют

14. «Сестра взяла мою новую бутылку для воды без спроса, и потом я обнаружила крышку в таком виде»

15. «На школьной конференции по защите окружающей среды одна из преподавательниц использовала бутылки для своего мероприятия. Сразу по его окончании я нашел их все в мусорке»

16. 4 способа передать вещи

А в каких случаях поведение окружающих выводит вас из себя?