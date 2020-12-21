15+ жизненных историй от наших читателей, которые можно брать за основу для триллера

Если хочется пощекотать нервишки, а придуманные сценарии хорроров не вызывают нужного эффекта, то мы готовы вас порадовать реальными историями из жизни наших читателей (а в бонусе — и не только), от которых кровь стынет в жилах. После того как автор составил эту статью, спать ему пришлось с включенным ночником. Так что аккуратно.

AdMe.ru обожает такие мини-рассказы и напоминает, что вы тоже можете присоединиться к нам в комментариях и рассказать про мистические события из своей жизни.

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Много лет назад, в день моего рождения, утром я мыла посуду на кухне. В телевизоре играла какая-то тихая классическая музыка, и вдруг четкий папин голос говорит: «С днем рождения, дочка!» Я просто остолбенела, тупо уставилась в телевизор. К тому моменту папы уже лет 10 как не было в живых. Запомнила на всю жизнь. Сын зашел на кухню, я даже говорить не могла. © Татьяна Ларионова / Facebook

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Мама рассказывала, что в их деревне жила слепая девушка, но она везде ходила сама, как зрячая: и на речку, и на пруд, и в гости. Ей даже не верили, что она не видит. Однажды ребята пристали к ней, чтобы она рассказала, как она так ходит. Она отнекивалась, но потом рассказала, что, когда ей надо идти, перед ней шар светлый появляется, и она за ним идет. Но после ее рассказа шар перестал появляться, и она стала натыкаться на вещи. И ходить перестала. Плакала, но шар не вернулся. © Алла Кондрашина / Facebook

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Я была беременной на приличном сроке. Дома одна, муж на службе. Я легла спать и уже на границе сна слышу: кто-то тихо подходит к кровати, как кошка прыгает на постель у ног и мягко-мягко идет к моему лицу. Я сразу проснулась. Испугаться не успела. Как и всем беременным, мне нужно было часто ходить в туалет. Ну, думаю, раз проснулась — пойду. Когда я проходила сквозь дверной проем, дом ощутимо тряхнуло, и на мою подушку, туда, где была моя голова совсем недавно, упал кусок штукатурки. Утром на работе узнала, что было землетрясение. © Ольга Очковская / Facebook

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Вчера на работе стою рядом с сотрудницей, и вдруг кто-то по спине рукой провел. Я аж подпрыгнула, и волосы почему-то дыбом встали. За спиной была стена, и в кабинете были только мы вдвоем. Полдня отходила. © Anya Bodansky / Facebook

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А у меня такое было. Я парикмахер, и есть клиентка, которая ко мне ходит уже лет 15–16. И как-то она мне говорит, что будет бабушкой. Говорю ей, что да, знаю, она мне об этом в прошлый раз рассказала. Она делает квадратные глаза, мол, она только вчера это узнала. Но я отчетливо помню наш с ней разговор. © Елена Крабач / Facebook

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У меня разбилась тарелка в закрытом шкафчике. Тарелка разлетелась на несколько кусочков. Все осколки лежали внутри закрытого шкафчика в разных углах. Тарелка как будто взорвалась. Там было еще много посуды, но все остальное было невредимо. © Света Камалова / Facebook

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Как-то к нам зачастили друзья: каждые выходные, с пятницы по воскресенье всей семьей гостили у нас. Все это продолжалось месяца 3. Я так устала обслуживать их. У нас ребенок, всю неделю оба работаем, в выходные дел скапливается хоть отбавляй, а тут еще семья — завтрак, обед, ужин подавай. И сказать им как-то неудобно было. Однажды в субботу в 6 часов утра эта семья так стремительно от нас уехала, что мы с мужем стали думать, чем могли обидеть.



Потом мне подруга рассказала, что часов в 5 утра она проснулась и увидела на кровати в ногах маленького человечка. Она разбудила мужа, он тоже увидел. И тут этот человечек пригрозил им пальцем указательным. После этого рассказа я поняла, что в моем доме есть высшие силы, которые меня любят. © Евстратова Ирада / Facebook

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У меня была аденома 2-й стадии, сделали операцию. Но я была очень напугана, все боялась, что умру. И вот в одну ночь не то приснилось мне, не то привиделось, что свекровь моя, которая не так давно умерла, как будто заглянула ко мне в спальню и сказала: «Не бойся, не умрешь». Но самое интересное в этой истории то, что утром муж мне говорит, мол, во сне видел, как его мать зашла с пристройки, и как будто он даже слышал, как дверь открылась и она прошла мимо него. Мы с мужем спим отдельно. Когда мы рассказали это друг другу, нам стало не по себе. © Natela Kogteva / Facebook

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Дело было в Хургаде. Мы с подругой гуляли по единственной улочке недалеко от отеля. Зашли в один ювелирный. Странный магазин: не то чтобы очень маленький, но очень узкий, как коридор. И в нем все украшения ручной работы, и на вид они очень старые, старинные. Продавец, молодой красивый парень, начинает предлагать товар. Мне понравились серьги с синими камнями. Но наших общих денег хватило только на половину цены. Завтра, говорю, придем с деньгами. «Вы не придете завтра», — говорит продавец. Предлагает отдать все, что есть, и один поцелуй. Ушла я из магазина в обновке.



На следующий день мы взяли деньги и пошли покупать украшения подруге. Но сколько бы раз мы ни проходили туда и обратно по этой улице, заглядывая во все двери подряд, мы не только не нашли этот магазин, но и похожего помещения не увидели. © Jelena Mitiajeva / Facebook

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Снимали мы как-то гараж под склад, а соседний с нами гараж снимала одна очень необычная женщина, по всей видимости, ведьма. В общем, задержались мы как-то вечером в нашем гараже, разбираем барахло, и тут слышим, как она вопит: «Убирайся с моей кухни!» А затем грохот и такое ощущение, что какое-то животное размером с овчарку быстро карабкается по гладкой металлической стене к потолку (с ее стороны). А потом с нашей стороны начал вращаться шуруп, ввинченный в стену. Резво так, туда-сюда. Потом все прекратилось.



А теперь внимание. Во-первых, шуруп этот с ее стороны торчал резьбой наружу. Во-вторых, также с ее стороны стену блокировал шкаф, так что до шурупа просто так нельзя дотянуться, не то что провернуть. В-третьих, с нашей стороны его даже с помощью отвертки фиг повернешь. В-четвертых, с нашей стороны под потолком отогнулся край стены, отгораживающей ее от нас, как раз там, где пробегало «животное». Раньше так не было. В-пятых, мы были абсолютно трезвы и вменяемы. © Anastasiya Quit / AdMe

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Я вообще не верю в мистику, так как большинство ситуаций можно объяснить либо совпадением, либо техническим сбоем, либо богатой фантазией автора. Но был очень забавный случай, когда я увидела в телефоне пропущенный от папы. Из будущего. Пропущенный вызов в этот же день, в 18:30, только через 2 или 3 года! При этом в день появления пропущенного папа мне не звонил и время на телефоне я не меняла. Так он у меня и висел всегда самым первым пропущенным, пока я не поменяла телефон. Потом еще была пара таких звонков из будущего, что, собственно, и послужило причиной смены телефона. © Lily was here / AdMe

***

Стояли сами на берегу, палатка, машина и тент палаточный для тени и защиты от комаров. В один вечер поднялся шторм. Неслабый такой. С грозой, ветром, ливнем. Решили по возможности все в машину собрать, чтобы было меньше повреждений. И тут заметили, что напротив нас к бую на воде пристала лодка. Машут отчаянно фонарями. Ну, нам никак им не показать, куда пристать: возле нашей стоянки мель и берег с перекатом, при таком шторме не подойдут.



Потопали мы на пляж с фонарем. Машем тоже, показываем, куда пристать лучше. В один момент фонарь перестал светить, побежали за другим. А у нас в лагере все вещи разбросаны.

Нашли фонарь — побежали на пляж, но там тоже никого. Очень чудно... © аbsentis / AdMe

***

В очередное лето, снова у бабули в деревне, собрались родственники. Тусовка двоюродных, болтаем о своем о детском, обычная жизнь. И вот мне вдруг снится сон, который я запомнила, хотя обычно не запоминаю. Будто стоим мы с дедом, которого не стало за пару лет до этого, в кромешной темноте на улице у дома и смотрим в окно, за которым родня на стол накрывает, ужин готовит. И он мне говорит: «Ты передай им, чтобы обо мне вспомнили». Хорошо, говорю, передам. На следующий день рассказываю сон, они переглядываются, и по разговорам я понимаю, что у деда как раз годовщина. © Белая магия / AdMe

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Работала я в одном банке, офис которого располагался на бывшем старом кладбище. Однажды камеры банка после полуночи зафиксировали странную фигуру, будто из тумана, гуляющую по коридорам и проходившую сквозь стены. Естественно, служба безопасности все проверила, сигнализация тогда не сработала. А это видео посмотрели, пожалуй, все сотрудники. Выглядит жутко. © Головоломка / AdMe

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Надо разбавить этот хоррор чем-то более позитивным. У мамы были любимые носки ярко-красного цвета, мы их еще революционными называли, она их часто носила. И вот однажды пропал один носок. Всю квартиру перевернули, нет его. И ладно бы какие-то серые или другого цвета носки, так яркие же, пропустить сложно. В общем, долго искали, пока мне это не надоело. И я как бы в шутку сказала: «Домовой, зачем тебе один носок, ты или второй забирай, или этот отдай».



Сказала, посмеялись и забыли. И что вы думаете? На следующий день нашли второй носок на самом видном месте, куда не раз заглядывали. С тех пор все думаю: может, домовые все же существуют? © Чеширри / AdMe

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У нас хранится елочный шарик, который папа сам разрисовал и на котором написал год — 1981-й. Я помню, как он его разрисовал и что было 2 шарика, но один в процессе разбился. И что он разрисовывал шарики со своим братом. Только я родилась годом позже. Когда рассказала маме, она была в шоке: говорит, что все так и было. © Вероника Назаренко / Facebook

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Наш офис расположен в старом здании, лет 300 ему, если не больше. Девочки часто шутили, что у нас водится некий «Джонни», но кто же серьезно к таким вещам относится? Одно время у меня было много работы, и засиживаться приходилось до полуночи. Я не из пугливых, более того, всегда ищу логическое объяснение. Разумеется, ночью все закрыто. Зашла за водой — порядок идеальный, все стульчики задвинуты под стол (у нас с этим строго). Стали звонить в полночь на колокольнях, и мне как-то стало нехорошо. Вот не могу понять, что случилось, но словно злоба какая-то давит.



Я продолжаю строчить на компе. Думаю, еще полчасика посижу, потом сяду на катер в 00:42. И вдруг за спиной такой грохот, словно со скрежетом по полу проволокли стул. Я обалдела, встаю и иду на кухню — стул стоит почти в метре от стола прямо у двери... Я минут 15 назад заходила, все стулья были под столом. И такое ощущение, словно тебя выпихивают. Ну, я стул задвинула и решила: ну его в пень так работать. Собралась быстро и ушла. И как только стала выходить, сразу это давление, этот негатив пропали. © Tami Konst / Facebook

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Сидела в фейсбуке, и в моей ленте появился пост об авиакрушении. Я его прочла и отпустила без комментария. Был лишь один пост на эту тему. Обычно такие посты повторяются не один раз. И через 3 дня этот пост повторяется! Но дата происшествия была текущая. Не прошедшая! У меня мурашки по коже пошли. Я помню пост, который прочла 3 дня назад. Это был один и тот же пост! Я пыталась найти статью об авиакатастрофе 3-дневной давности... Ее не было. © Надия Олейник / Facebook

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В моей жизни паранормального присутствует столько, что все не расскажешь. Но вот самое удивительное стало происходить лет в 14. Я начала просыпаться по ночам. И в углу своей спальни видела темную фигуру. Такой черный человек. Он молчал. Но я знала, что он смотрит на меня с невероятной тоской и нежностью. И молча плачет, и просит прощения. За то, что в этой жизни не получилось, не успел. Но в следующей он успеет, придет вовремя и точно найдет меня. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook

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Когда мне было 18 лет, мы с мамой поехали к дедушке и бабушке в Беларусь. Бабушка тогда в больницу попала с давлением. Хозяйство огромное! Мы приехали помочь. Как раз прополка на огороде шла полным ходом. Дедушка, естественно, расспрашивал меня о женихах. На тот момент я встречалась с парнем. Первая любовь и все такое. Дед сказал, что это не моя судьба. И второй моей судьбой не будет. И описал с подробностями моего нынешнего мужа. Откуда он это знал?! © Тетяна Ющенко Біда / Facebook

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Мои прабабушка и прадедушка похоронены в другом городе, примерно в 200 км от нашего места жительства. Когда мы с братьями были детьми, мама брала нас с собой, когда ездила приводить могилки в порядок. И вот однажды, когда было нам со средним братом по паре годиков, мама впервые обратила внимание на даты на памятниках. Прадедушка умер 8 марта 1969 года. Ровно через 20 лет родился мой брат: 8 марта 1989 года. Прабабушка умерла 6 июля 1970 года. Ровно через 20 лет родилась я: 6 июля 1990 года. © Анна Ромашенко / Facebook

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Лет 15 назад делали мне операцию под общим наркозом. Во время операции привиделась мне бабушка моя, умершая за 10 лет до этого. Как будто полутьма, и она сердито так мне говорит: «Ну что ты так долго, сколько можно тебя ждать?» Она протягивает мне руку, и я, как послушная внучка, беру ее за руку. Она меня тянет, я делаю шаг, другой. А потом кто-то хватает меня за другую руку и говорит: «Ты куда это? Пошли обратно». И тянут меня в разные стороны. Поворачиваюсь к этому человеку, а это хирург, который меня оперировал. Жутковато. © Kristina Polanski / Facebook

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Я была беременна, ждала мальчика и очень хотела назвать его Женей, в честь моего дедушки, но муж настоял на другом имени. И вот мой ребенок начал понемногу разговаривать. И каждый раз, когда он слышал свое имя (Игорь), он пытался возразить, объяснить, что у него другое имя. Потом мне показалось, что он привык и успокоился, но нет. Гуляем мы на улице, подбегает к нему мальчик и спрашивает, как его зовут. Мой сын говорит, что Игорь. А потом поворачивается ко мне, смотрит на меня очень серьезно и говорит каким-то взрослым голосом: «Но мы-то с тобой знаем, что я Женя!» Сказать, что я удивилась, — ничего не сказать. Была немая сцена, потому что мы эту ситуацию с именем не обсуждали никогда! © Екатерина Рожнятовская / Facebook

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Давным-давно, до мобильных телефонов и интернета, нас, тогда еще подростков, позвали на день рождения. Идти пешком нужно было 3 км по полю, затем лесополоса и еще поле. Человек 15–16 идут гуськом по узким тропинкам с гитарами и песнями. Сумерки, еще чуть-чуть, и совсем темно. И вот моя подруга Настя зовет в туалет, дескать, пойдем за куст, пока не вышли в поле. А мне страшновато, я отказываюсь. Ну она ко всем девчонкам по очереди — пойдем да пойдем. В итоге никто не согласился.



Праздники в деревне веселые и на всю ночь. Уже на следующий день, получив нагоняй от родителей за приход домой в 7 утра, выспавшись, пошли купаться. Соответственно, за всеми зайти нужно. Заходим за Настей, выходит ее мама и говорит: «А Настёнка-то моя в городе, сессию сдает, еще неделю не будет». Сказать, что мы офигели, — ничего не сказать. Все тут же давай вспоминать, кто и когда ее видел. И оказалось, что, как только мы зашли в лесополосу, Настя активно со всеми общалась, пела песни под гитару, смеялась и, самое главное, звала всех в туалет за куст.



В итоге по приезде Насти мы, конечно, ее расспрашивали, не приехала ли она без ведома родителей. На что она показала нам свою зачетку. И успеть в город на экзамен никак бы не смогла, если бы гуляла с нами всю ночь. Что это было — до сих пор для нас загадка. И самое интересное, что было бы, если бы кто-то согласился пойти за куст?! © Ольга Лапина / Facebook

Бонус: невероятные истории бывают не только у наших читателей