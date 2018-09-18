15 вещей, которые легко повысят уровень адреналина в крови. Даже у простого наблюдателя

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Как известно, адреналин вырабатывается в опасных или стрессовых ситуациях и вызывает ощущения, похожие на эйфорию. Этот «гормон страха» помогал нашим предкам мобилизовать все ресурсы организма для защиты от хищников. А так как в наше время нам не от кого защищаться, люди придумали другие способы выброса адреналина. Одни смотрят ужастики, другие ныряют с аквалангом, а третьи — к примеру, герои нашей подборки — вытворяют головокружительные вещи.

AdMe.ru собрал 15 человек, которые повышают уровень адреналина в своей крови какими-то сумасшедшими способами. Просмотр даже самого страшного фильма ужасов — детская шалость по сравнению с тем, что делают эти люди.

1. Спуск с горы

2. Канатная дорога к горе Хуашань, Китай

3. Катание на лыжах с парашютом

4. Экстремальная сиеста

5. В лонгбординге скорости просто запредельные

6. Обычные рабочие будни электромонтажника

7. Поднимите ноги — и вот вы уже летите!

8. «Прогулка» по узкой пещере — та еще проверка на клаустрофобию

9. Бразильский серфер Родриго Кокса покоряет волну высотой с 9-этажный дом (24,4 м), устанавливая тем самым мировой рекорд

10. Вингсьют-пилотирование — самое сумасшедшее и впечатляющее, что мы когда-либо видели

11. Наш вам совет: не смотрите вниз!

12. Если у вас коленки еще не задрожали, то взгляните на это

13. «На этом снимке с моей мамой и бабушкой изображена вся суть стандартов безопасности в 1960-х»

14. Чтобы осознать масштабы происходящего, посмотрите на тень (вверху слева)

15. Ну а это так, детская забава. Вы бы прокатились на таком лифте без дверей?

Бонус: Тор в отпуске