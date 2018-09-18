15 вещей, которые легко повысят уровень адреналина в крови. Даже у простого наблюдателя
Как известно, адреналин вырабатывается в опасных или стрессовых ситуациях и вызывает ощущения, похожие на эйфорию. Этот «гормон страха» помогал нашим предкам мобилизовать все ресурсы организма для защиты от хищников. А так как в наше время нам не от кого защищаться, люди придумали другие способы выброса адреналина. Одни смотрят ужастики, другие ныряют с аквалангом, а третьи — к примеру, герои нашей подборки — вытворяют головокружительные вещи.
AdMe.ru собрал 15 человек, которые повышают уровень адреналина в своей крови какими-то сумасшедшими способами. Просмотр даже самого страшного фильма ужасов — детская шалость по сравнению с тем, что делают эти люди.
1. Спуск с горы
2. Канатная дорога к горе Хуашань, Китай
3. Катание на лыжах с парашютом
4. Экстремальная сиеста
5. В лонгбординге скорости просто запредельные
6. Обычные рабочие будни электромонтажника
7. Поднимите ноги — и вот вы уже летите!
8. «Прогулка» по узкой пещере — та еще проверка на клаустрофобию
9. Бразильский серфер Родриго Кокса покоряет волну высотой с 9-этажный дом (24,4 м), устанавливая тем самым мировой рекорд
10. Вингсьют-пилотирование — самое сумасшедшее и впечатляющее, что мы когда-либо видели
11. Наш вам совет: не смотрите вниз!
12. Если у вас коленки еще не задрожали, то взгляните на это
13. «На этом снимке с моей мамой и бабушкой изображена вся суть стандартов безопасности в 1960-х»
14. Чтобы осознать масштабы происходящего, посмотрите на тень (вверху слева)
15. Ну а это так, детская забава. Вы бы прокатились на таком лифте без дверей?
Бонус: Тор в отпуске
Фото на превью miishkii / reddit