15 твитов о женской солидарности, которая изо дня в день делает этот мир лучше

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Вопреки всем стереотипам, женщины умеют дружить, да еще как. Недаром в интернете гуляет так много историй о взимовыручке и солидарности, которую они проявляют даже по отношению к незнакомкам, не говоря уже о близких подругах или родственницах.

Мы в AdMe.ru просто убеждены в том, что спасение этого мира заключено в доброте и любви. И сегодня решили доказать это на примере твитов с комичными и трогательными примерами того, насколько женщины бывают чутки в отношении чувств и проблем друг друга.

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