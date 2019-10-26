15 твитов о женской солидарности, которая изо дня в день делает этот мир лучше
Вопреки всем стереотипам, женщины умеют дружить, да еще как. Недаром в интернете гуляет так много историй о взимовыручке и солидарности, которую они проявляют даже по отношению к незнакомкам, не говоря уже о близких подругах или родственницах.
Мы в AdMe.ru просто убеждены в том, что спасение этого мира заключено в доброте и любви. И сегодня решили доказать это на примере твитов с комичными и трогательными примерами того, насколько женщины бывают чутки в отношении чувств и проблем друг друга.
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Скажите, а когда вы в последний раз выручали кого-то? Что это была за ситуация?