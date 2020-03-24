15 человек, у которых в крови смешались оригинальность и непредсказуемость
Благодаря интернету нас не удивить даже очень неординарным поведением. Но есть люди, чье мышление настолько не стереотипное, что оно просто не могло остаться незамеченным в сети и не набрать внушительного количества лайков. Домашняя парковка для трамвая, татуировка с таблицей для проверки зрения и даже ручной лемур — все это кажется нормальным героям этой статьи.
К ним возникает немало вопросов и у редакции AdMe.ru, но, раз увидев эти выходки, вы однозначно не сможете их забыть.
«Интерьерное решение, не дающее мне отныне спокойно жить»
Каких только попутчиков не встретишь в поезде
Есть такие люди, которые с ходу придумывают остроумные реплики
Когда в гараж не поместилось
Любовь любовью, а о планете заботиться надо
И ведь не уволили
В ком-то затаился гениальный рифмоплет
«Девушка сказала, что я никогда не выкладываю ее фото. Поэтому вот:»
У мамы свои рецепты
«Этот парень ходит с тележкой, заполненной телефонами, и создает пробки в Google Maps»
Странно, что за ними никто не вернулся
В Ванкувере было прохладно, и женщина надела на свою утку обувь
Ради этого стоило усердно учиться
Когда плойки под рукой нет, а кудри все-таки хочется
Видимо, его лень достигла апогея
А с каким максимально непредсказуемым поведением окружающих сталкивались вы?
Фото на превью _tomato_hater / Twitter