15 человек, у которых в крови смешались оригинальность и непредсказуемость

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Благодаря интернету нас не удивить даже очень неординарным поведением. Но есть люди, чье мышление настолько не стереотипное, что оно просто не могло остаться незамеченным в сети и не набрать внушительного количества лайков. Домашняя парковка для трамвая, татуировка с таблицей для проверки зрения и даже ручной лемур — все это кажется нормальным героям этой статьи.

К ним возникает немало вопросов и у редакции AdMe.ru, но, раз увидев эти выходки, вы однозначно не сможете их забыть.

«Интерьерное решение, не дающее мне отныне спокойно жить»

Каких только попутчиков не встретишь в поезде

Есть такие люди, которые с ходу придумывают остроумные реплики

Когда в гараж не поместилось

Любовь любовью, а о планете заботиться надо

И ведь не уволили

В ком-то затаился гениальный рифмоплет

«Девушка сказала, что я никогда не выкладываю ее фото. Поэтому вот:»

У мамы свои рецепты

«Этот парень ходит с тележкой, заполненной телефонами, и создает пробки в Google Maps»

Странно, что за ними никто не вернулся

В Ванкувере было прохладно, и женщина надела на свою утку обувь

Ради этого стоило усердно учиться

Когда плойки под рукой нет, а кудри все-таки хочется

Видимо, его лень достигла апогея

А с каким максимально непредсказуемым поведением окружающих сталкивались вы?