15+ историй о «слегка» фриковатых коллегах, которые есть у каждого из нас
По данным опроса, главный отвлекающий фактор на работе — коллектив. Именно так: большинство людей сообщило, что словоохотливые коллеги мешают им сосредоточиться на работе. Вероятно, все опрошенные забыли добавить, что без этих задушевных разговоров было бы нестерпимо скучно.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что именно сослуживцы могут скрасить рабочие будни, и пусть начальник иногда перегибает палку, а совещания похожи на капустник, зато благодаря этому на свет рождаются курьезные истории.
- Я работал с одним парнем в страховой компании. Так вот, он буквально никогда не говорил. За исключением его первого дня, когда он объявил, что он принял участие в массовке фильма про зомби. После этого — ни слова. Даже когда нам приходилось ездить вместе по 8 часов по работе. Иногда он просто бродил по офису, глядя на пустую папку. © katelusive / Reddit
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У меня есть коллега, которого в офисе называют «ниндзя», потому что у него есть привычка красться, заглядывать в кабинеты и следить за реакцией коллег — как быстро они его заметят. Он крайне скрытный, тихий и любит общаться только по делу. Думаете, это самое странное? А вот и нет: он может сидеть за своим столом, смотришь через секунду — его нет. Это действительно странно. Клянусь, он умеет телепортироваться. © russketeer34 / Reddit
- Сижу в офисе. Подходит коллега:
— Стукни меня!
— Ну уж нет.
— Давай, я упаду и получу производственную травму. Деньги пополам.
У меня на лице написано, что я поддержу подобное? © Mora_Winter / Twitter
- Задержалась в офисе. Рабочий настрой как рукой сняло, когда я увидела 6 контейнеров со змеями на столе у одного из коллег. Потом узнала, что он принес их, чтобы показать своим студентам. © BelkaUSA1983 / Pikabu
- Работал с пожилым мужчиной за 60, каждый день на работу он носил «гриффиндорский шарф», а в его офисе висел плакат фильма «Сумерки». Он также слушал поп-музыку конца 90-х, а если ему задашь вопрос, связанный с работой, то в итоге получишь 20-минутный монолог о модельках поездов. © picture_me_turkin / Reddit
- У нас есть коллега, который хорошо играет на гитаре и хорошо поет. И все наши корпоративные посиделки в офисе с его участием длятся примерно 1,5 часа, потому что временной отрезок от совместного воодушевленного пения до мыслей типа «когда ж ты уже замолчишь?» — примерно один час. © limita / Pikabu
- Работал в магазине. Пришла к нам пара, чтобы купить стиральную машину и сушилку. Мой коллега решил провести по наличным специальной ручкой, которая проверяет подлинность купюр. Если деньги поддельные, то след становится темным. Все купюры почернели, и коллега вызвал полицию. В итоге оказалось, что он использовал обычный черный маркер, а не специальную ручку. © estral23 / Reddit
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Ряд происшествий заставил компанию отключить кнопку «Ответить всем». Сначала коллега по неосторожности отправила рецепт куриного супа с лапшой, что предназначался ее подруге, всему отделу. Потом парочка коллег начала встречаться, но они упорно это скрывали и отрицали. Пока он не нажал кнопку «Ответить всем» и не отправил письмо, в котором было что-то о его планах на романтический отдых и ее прикосновениях. И все: смех раздавался в разных концах офиса, а производительность упала до конца дня. © John Ukah / quora
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Подхожу я к мастеру за отгулом:
— Мне отгул на завтра нужен.
— Нет, не подпишу, начальник цеха не разрешает — конец месяца.
— Как же быть? Мне очень нужно.
— А ты возьми завтра и не приди на работу, тогда я буду вынужден написать отгул за тебя, потому что за твой прогул мне достанется еще больше, чем за твой подписанный отгул.
Так и поступили. © GaydaSa / Pikabu
«Офлайн-общение на работе».
- Неизгладимое впечатление произвели растерянность и испуг в глазах коллеги, которая при входе шефа во весь голос кричала: «Жирный». Как потом объяснить, что она всего-то просила изменить шрифт подписи к письму? © «Подслушано» / VK
- На празднике подходит коллега попрощаться и говорит: «Ну что, молодежь, я пошла уже домой — устала, старость, а вы веселитесь!» Не удержалась, спросила, сколько ей лет. А она так, с вызовом: «Мне уже 38!» © ritalichter/ Twitter
- Влепили сегодня коллеге предупреждение. Работодатель говорит нам вчера:
— Мы с вами все одна семья, если у кого по работе или даже дома возникли какие-то проблемы или сложности — смело подходите ко мне, чем смогу, постараюсь помочь. Да даже просто поговорить подходите. Мы с вами все в одной лодке...
Коллега работодателю сегодня при всех говорит:
— Здравствуйте! Как поживаете?
— Не фамильярничайте...
— Тогда больше не рекламируйте свою маломестную лодку. © 33happy / Pikabu
- Подходит коллега и с озадаченным видом спрашивает: «Занят?» Я, насторожившись, говорю: «Для тебя время есть». Он: «В пинг-понг поиграем?» © andreydudakov/ Twitter
- Работаем с напарником на высоте. Хоть и небольшой, но спускаться и подниматься проблематично. Случайно вниз упали ножницы по металлу. Смотрим, мимо идет наш коллега по прозвищу Бешеный Сварщик. Кричу ему:
— Коля! Я тебе веревку кину, привяжи ножницы, пожалуйста!
— Я морским узлом привяжу!
Через пару минут я поднимаю груз и вижу это. Воистину, такое мог сделать только тот, кто в армии служил и на стройке работал. © Evgenym2 / Pikabu
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Подходит коллега с инструкцией по работе в руках и говорит:
— Чего-то ты совсем плохо выглядишь, выпей чего-нибудь.
— Да нормально, пройдет.
— Можешь новую сделать? Совсем потеряла товарный вид.
— Вообще-то обидно было.
— Я про инструкцию, а не про тебя! © polich23 / Twitter
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Как-то раз в наш кабинет зашел сослуживец — похвастаться новым приложением. Где бы ты ни запустил эту хитрую программу, она покажет, какие именно звезды над тобой сейчас, на красивой такой интерактивной карте. Коллега Аллочка в реальность показываемого приложением не поверила. Знаете почему? Потому что день на дворе, звезды не светят — как их можно показать на карте, когда их нет? © Rimone / Pikabu
- Рабочий день до 18:00. Время близится к 17:00, все уже одной ногой дома. И тут в офисе начинает пахнуть ванилью, ее прям много. Все в замешательстве: что же является источником запаха? Ничего не можем понять! И тут коллега выдает гениальную фразу: «Может, так пахнет конец рабочего дня?» Теперь у нас есть «ванильный час». © «Палата № 6» / VK
А вам повезло с коллегами? Может быть, знакомство по работе стало началом крепкой дружбы?