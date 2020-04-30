15+ историй о «слегка» фриковатых коллегах, которые есть у каждого из нас

Ряд происшествий заставил компанию отключить кнопку «Ответить всем». Сначала коллега по неосторожности отправила рецепт куриного супа с лапшой, что предназначался ее подруге, всему отделу. Потом парочка коллег начала встречаться, но они упорно это скрывали и отрицали. Пока он не нажал кнопку «Ответить всем» и не отправил письмо, в котором было что-то о его планах на романтический отдых и ее прикосновениях. И все: смех раздавался в разных концах офиса, а производительность упала до конца дня. © John Ukah / quora

Подхожу я к мастеру за отгулом:

— Мне отгул на завтра нужен.

— Нет, не подпишу, начальник цеха не разрешает — конец месяца.

— Как же быть? Мне очень нужно.

— А ты возьми завтра и не приди на работу, тогда я буду вынужден написать отгул за тебя, потому что за твой прогул мне достанется еще больше, чем за твой подписанный отгул.

Так и поступили. © GaydaSa / Pikabu