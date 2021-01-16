15+ историй, которые доказывают, что работа репетитора требует выдержки и железных нервов

Звонит мне девушка, чтобы записаться на занятия по английскому. Я задаю стандартный вопрос: «Для каких целей вам необходим язык» — так как от этого зависит программа. А в ответ слышу: «Это не ваше дело! Что это вы все выспрашиваете? Зачем вам нужна моя личная информация? И вообще, я уже вижу, мы с вами не сработаемся! Вы любите совать нос в чужие дела!» — и бросает трубку. © Lirala / Pikabu

Один молодой человек остановил меня в кампусе и с ходу попросил быть его репетитором по бизнес-английскому. Занимались мы в свободное время в пустых аудиториях нашего университета. Через несколько занятий мне приходит сообщение: «Спустись вниз к вахтершам, я что-то тебе оставил». В свертке была целая буханка хлеба с пояснением: «Это потому, что ты русская, а я-то знаю, что в России едят только хлеб». Один раз мы отменили назначенное занятие, а уже вечером мне пришло сообщение: «У нас слишком запутанные и сложные отношения для того, чтобы вместе строить будущее, так что нам лучше расстаться». © disenchantmentt / Pikabu