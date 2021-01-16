15+ историй, которые доказывают, что работа репетитора требует выдержки и железных нервов
Занятия с репетитором распространены по всему миру. Дополнительные уроки помогают не только ученикам получить высокий балл, но и становятся кладезем познавательных материалов для обычных людей, которые хотят развиваться в новой для себя области. Так, например, Оксфорд предлагает любому желающему пройти онлайн-курсы, которые объясняют, почему животные ведут себя именно так, а не иначе.
Ну а в этой статье AdMe.ru собрал курьезные случаи из жизни репетиторов, чтобы взглянуть на их дело с другой стороны, а заодно поднять настроение себе и окружающему миру.
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Это самое шедевральное пожелание, что я видела за всю свою практику: «Я глупее вашего домашнего животного. Математику не знаю совсем. Везде, где присутствуют числа, у меня отключается мозг. Если вдруг вы отзоветесь, мне вас жаль, но я обещаю, что буду стараться. Мне нужно сдать ОГЭ по математике. Ищу человека, способного вытянуть меня хотя бы на тройку. Если у вас получится, можете смело объявить себя лучшим репетитором в мире или сверхчеловеком». © Ole4kaOlegovna / Pikabu
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Ходит к жене один мальчик. Как только садится на стул, он начинает что-то жевать, потом прекращает, затем снова. И так каждый раз. И это точно не еда и не жевательная резинка. Жена заметила, что после него стул начал осыпаться сильно. И вот сегодня она поняла, в чем дело. Сидит этот мальчик, незаметно отрывает обшивку стула и в рот, а потом выплевывает. © unknown author / Ideer
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Мой диалог с ученицей:
— Какой ответ в первом задании?
— 22.
— Это как? Какое действие ты делала?
— 20 разделила на 5.
— И? Как это получилось 22? Посчитай в столбик, пожалуйста".
Вот что я увидела. © Ole4kaOlegovna / Pikabu
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Место, где я работаю репетитором и консультирую студентов, довольно шумное, поэтому часто бывает трудно услышать имена учеников. Но я придумал один изящный трюк: посмотреть на имя, которое появляется при входе в систему, когда они открывают свои ноутбуки. Сегодня я увидел, что студентка зашла под ником Lenovo, и подумал: «Ага, какое необычное имя!» На протяжении всей консультации я называл студентку Lenovo (например: «Да, Lenovo, это предложение здесь весьма уместно!»). И только по завершении урока мой коллега, смеясь, сказал, что Lenovo Signature — это бренд ноутбуков. Я до сих пор не оправился от позора и, наверное, никогда больше не покажусь на работе. © emmyeggo / Reddit
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Уже поздно. Студент ждет, когда его заберут после занятия. Звонит домой: «Слушай, ты можешь сказать маме, чтобы она за мной заехала? О, она в душе... А папа? Он тоже в душе?» Затем обращается к учителю: «Это займет некоторое время, мистер». © nerdsarepeople / Reddit
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Я проводил онлайн-занятия один на один со студентами, а их родители кричали, чтобы те перестали играть в игры. Отец одного студента ворвался в комнату сына и закричал про грязную кружку, которая стояла в раковине. © grubas / Reddit
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Звонит мне девушка, чтобы записаться на занятия по английскому. Я задаю стандартный вопрос: «Для каких целей вам необходим язык» — так как от этого зависит программа. А в ответ слышу: «Это не ваше дело! Что это вы все выспрашиваете? Зачем вам нужна моя личная информация? И вообще, я уже вижу, мы с вами не сработаемся! Вы любите совать нос в чужие дела!» — и бросает трубку. © Lirala / Pikabu
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Один молодой человек остановил меня в кампусе и с ходу попросил быть его репетитором по бизнес-английскому. Занимались мы в свободное время в пустых аудиториях нашего университета. Через несколько занятий мне приходит сообщение: «Спустись вниз к вахтершам, я что-то тебе оставил». В свертке была целая буханка хлеба с пояснением: «Это потому, что ты русская, а я-то знаю, что в России едят только хлеб». Один раз мы отменили назначенное занятие, а уже вечером мне пришло сообщение: «У нас слишком запутанные и сложные отношения для того, чтобы вместе строить будущее, так что нам лучше расстаться». © disenchantmentt / Pikabu
- Работаю репетитором по английскому языку. Дети разные бывают. Сегодня была у новой ученицы в первый раз, урок в целом прошел вполне нормально. В конце говорю, мол, теперь домашнее задание. А она такая: «Если зададите мне домашку, я скажу маме, что вы со мной грубо обращались». Я такая: «Че-е-его?», а она: «Ну раз вы занимаетесь репетиторством, значит, вам нужны деньги и, значит, продолжаем заниматься английским, но без домашки. А если будет домашка, долго вы здесь не проработаете». © «Палата № 6» / Vk
- Я подтягиваю по русскому языку одного восьмиклассника. Он живет с бабушкой и дедушкой далеко за городом. 2 раза в неделю я добираюсь туда с пересадками 2,5 часа. И каждый раз его дед после занятия кормит меня ужином. Отказов не принимает. Сегодня сразу предупредила, что задержаться не смогу, так он собрал мне еду с собой! Бутерброд, глазированный сырок и сок. © unknown author / Ideer
- На занятие пришла одна ученица и говорит мне: «Я сегодня в школе не была. Заболела, горло болит. Мама не пустила. А к вам я пришла, потому что мне нравится, теперь хочу учиться. К прошлому репетитору мне не хотелось ходить: она была скучная». С одной стороны, радостно, а с другой — я в недоумении. Почему в школу идти нельзя, а к репетитору можно? У репетиторов иммунитет крепче? © ANcuriosity / Pikabu
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Был на виртуальной встрече со своим классом в первый день школы и забыл выключить микрофон. Затем я начал сюсюкаться с моей кошкой, которая в это время была у меня на коленях. © MrSpyder_ / Reddit
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Пришел ко мне студент (мужчина, около 40 лет). На следующий день утром у него должна была быть сдача экзамена по математическому анализу. Свои знания он оценил на 4—/3. Принес с собой книжку с примерными вариантами, которые предстояло выполнить. И тут оказалось, что он вроде бы немного умеет решать первое задание, и все. А для экзамена нужно решить минимум 5 штук. На калькуляторе он отнимал от нуля три, а сложение двузначных чисел оказалось совсем непосильной задачей. Отзанимались мы 2 часа, экзамен он не сдал. А на следующий день пришел отзыв о моей проделанной работе: «Слабенькая! Я бы поставил оценку 2 или 3». © Ole4kaOlegovna / Pikabu
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Работаю репетитором. Новый клиент был на одном занятии. Договорились о следующем. Через пару дней приходит сообщение: «Так получилось, я улетел... Вернусь через 3–4 дня». Я от смеха чуть не подавилась. Карлсон, блин! © «Палата № 6» / Vk
Случались ли у вас странные истории с репетиторами? А может, вы сами репетитор и у вас есть рассказы похлеще, чем в этой статье? Поделитесь в комментариях.