Пользователи сети рассказали, что удивляет их на новой родине даже спустя годы после эмиграции

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Когда с детства привыкаешь жить в одной культуре, не задумываешься о том, что где-то все может быть совсем не так, как принято у вас. Например, в одних странах проснуться на рассвете и пойти спать в 20:30 — это норма. В других невежливо разговаривать по телефону в общественном транспорте. А где-то даже принято грубить обслуживающему персоналу.

Мы в AdMe.ru с интересом прочли истории людей, переехавших в другие страны и рассказавших о том, к чему они до сих пор не могут привыкнуть. А в конце вас ждет небольшой бонус — истории о том, что любые трудности преодолимы.

Жители Швейцарии очень приветливые, дружелюбные, с огромным желанием подсказать и помочь. Все здороваются со всеми, проезжая мимо на транспорте, машут рукой. Но я выросла в другом обществе, нас учат быть более сдержанными. Как мы выходим в магазин? Нахмурил бровки, сжал губки и пошел, ни на кого не смотришь. И после этого ужасно сложно перестроиться на дружелюбный лад. Здесь нужно 24/7 быть готовым ответить приветствием, улыбкой — постоянно быть настороже в фоновом режиме. Меня это очень изматывает, потому что для них это привычное дело, их так воспитали, а мне необходимо держать в голове: «Так, бровки расправь, улыбнись, видишь, вон мужчина идет и смотрит на тебя? Будь готова улыбнуться и поздороваться». © Подслушано зарубежье / Vk

Перебрался из Люксембурга в Германию. Больше всего меня удивило то, что здесь не принято здороваться с незнакомым человеком, когда проходишь мимо. Немецкая педантичность — миф, потому что поезда никогда не приходят вовремя, а государственные учреждения работают по какому-то дикому и непонятному графику. А еще немецкие крендельки — соленые и хрустящие. А сладких мягких крендельков в этой стране просто нет, и меня это очень огорчает. © Priamosish / Reddit

Шанхай — это город контрастов. Вот сидишь ты в Starbucks на первом этаже суперсовременного здания гостиницы InterContinental, а напротив, буквально через дорогу, бегают курицы, которых тут же, на улице, разделывают и готовят. Или прогуливаешься по Французской концессии — одному из самых дорогих районов для жизни в Шанхае, где квартиру могут себе позволить купить только миллионеры, и видишь китайских нуворишей, сидящих в своих роскошных апартаментах в курточках, потому что жизнь позволила им разбогатеть так быстро, что они не успели избавиться от привычки экономить электричество. © Подслушано зарубежье / Vk

Недавно переехала в Австралию и никак не могу привыкнуть к их ритму жизни. Подъем в 4:30–5:00 считается вполне нормальным явлением. В выходные можно поспать до 7 утра. Но и ложатся спать они в 20:30–21:00 После моего графика в России, когда идешь в кровать не раньше 24:00, подъем в 7:00 — и то со стонами, а по выходным всегда есть возможность поваляться хотя бы до 10:00 в кровати, ну никак не могу привыкнуть. © Подслушано зарубежье / Vk

С этой проблемой сталкивается каждый, но говорят об этом редко. Вы всю жизнь прожили в одной стране и привыкли к ее государственным праздникам, а теперь вы меняете место жительства, и праздники совсем другие. В России, например, Новый год — это важный государственный праздник, но для русского иммигранта в Израиле Новый год — это «тот праздник, который отмечают русские». Это обычный рабочий день, и никакой волшебной атмосферы просто нет. © Alexander Barkan / Quora

В транспорте в Японии нельзя громко разговаривать и тем более говорить по телефону. Никто не запрещает переписываться или еще что, но телефон необходимо перевести в беззвучный режим. В принципе, лучше это сделать в тот момент, когда вы выходите из дома. В общественных местах звук должен быть выключен. © Подслушано зарубежье / Vk

Живу в Нидерландах полтора года и до сих пор не могу привыкнуть к тому, что здесь нет гипермаркетов. То есть нет возможности купить все в одном месте. Нет торговых комплексов, где в одном месте кинотеатры, кафе, магазины и другие развлечения, а также крытая бесплатная парковка. © Подслушано зарубежье / Vk

В Швеции очень много чайлдфри всех возрастов. Причем это могут быть не только молодые, но и пожилые люди. Не понимаю почему, но они не хотят заводить детей. Спрашиваю у одной такой бабули: «Вам теперь одной не скучно жить, не жалеете, что детей не завели?» Она ответила: «Нет, а зачем они мне? Я всю жизнь жила для себя и ни с кем не готова была делиться своим комфортом и личным пространством». И, похоже, она счастлива. Ей под 80 лет, а она все по миру путешествует, на джипе рассекает и переписывается с каким-то американским дедом из дома престарелых, который обещает к ней приехать на Рождество. © Подслушано зарубежье / Vk

Я переехал из США в Новую Зеландию. Люди здесь ходят босиком в офисах, супермаркетах, школах — везде. Однажды я даже пришел к своему врачу, и она тоже была босиком. Если честно, я так и не смог к этому привыкнуть. © flyboyfl / Reddit

Особенность Кипра, к которой было сложно привыкнуть, — неторопливый образ жизни. Киприоты никуда не спешат, если что-то пообещали, не значит, что выполнят, а если выполнят, то не факт, что вовремя. У них есть понятие «сига-сига», что означает «не спеши, наслаждайся моментом и не подгоняй будущее». Они живут в свое удовольствие и совершенно не думают о деньгах. Главное, чтобы на жизнь хватало. © Подслушано зарубежье / Vk

Из США я перебрался в Германию. Мне здесь очень нравится, но есть парочка «но». Общественные туалеты платные, и за одно посещение нужно выложить от 50 центов до € 1. Если вы идете в ресторан, вам не подадут воду бесплатно. Нужно обязательно попросить, чтобы налили воды из-под крана, иначе принесут газировку, за которую нужно платить. И вот к этому я никак не могу привыкнуть. Я ведь просто хочу получить бесплатный доступ к воде. © lildino8 / Reddit

Я прожила год на Мальте, и особенно меня удивили две вещи. Во-первых, там нет ливневой канализации. Дожди идут редко, но в те дни, когда это случается, на улицах сразу возникает потоп. Ухудшает ситуацию то, что рельеф холмистый, поэтому вся вода собирается в низинах, и там ее столько, что в ней буквально плавают машины. Во-вторых, все дома на Мальте обогреваются газом. Когда баллон пуст, нужно просто заменить его на новый, который можно купить у водителя грузовика. Грузовик приезжает раз в неделю, в моем районе это обычно происходило в 6 утра. Он едет очень медленно, и водитель постоянно жмет на клаксон, чтобы оповестить жителей о своем присутствии. Менять баллон приходится примерно раз в год, но раз в неделю вы стабильно просыпаетесь в 6 утра вместе со всем районом. © why_is_my_username / Reddit

В США нет тетрадей в клетку. 99 % тетрадей в магазинах будут в линейку, формата А4, да еще и с полями слева. Мне, как человеку-клетке, было очень тяжело принять эту несправедливость. © Виктория Сергеева / Vk

Я американец, некоторое время прожил в Ливане. Люди в этой стране — настоящие грубияны. Меня однажды высмеяли в лицо за то, что я был вежлив с обслуживающим персоналом. © Shari_A_Law / Reddit

Я из Шотландии, но учусь в колледже в США. Для меня было дикостью то, что здесь у людей нет электрических чайников на кухне. Мой сосед по комнате даже не знал, что это такое. Как вы вообще кипятите воду? В микроволновке? На сковородке? Это просто безумие. © HaggisHeed / Reddit

Я прожил во Франции 2 года. Здесь не очень-то принято убирать за собственной собакой во время прогулки. Однажды я даже видел, как женщина позволила своему псу сделать свои дела в терминале аэропорта, а потом просто ушла. © antisarcastics / Reddit

Переехал из Японии в Великобританию, и то, к чему я никак не могу привыкнуть, — местная железнодорожная система. Поезда грязные, расписание дико неудобное, билеты стоят жутко дорого, и вдобавок ко всему отправление постоянно задерживают. Однажды мой поезд опоздал, потому что не мог проехать по рельсам из-за опавших листьев. © callmekorrok / Reddit

Австралийцы шутят везде, всегда и со всеми. Если в компании австралийцев вы не будете шутить или хотя бы смеяться над их шутками, вас посчитают ханжой, занудой и просто невежливым человеком. И вряд ли когда-нибудь снова пригласят потусить вместе. © Подслушано зарубежье / Vk

В Индии до сих пор существует кастовая система. Со мной по соседству в Дели жила бабушка вместе со взрослым сыном. Мы часто с ней говорили «через балкон». Они были из хорошей семьи, образованной и довольно состоятельной. И вот случилось так, что этот ее сын влюбился в прекрасную девушку, которая тоже была из хорошей семьи, сама зарабатывала себе на жизнь (по профессии врач), очень милая, добрая, умная. Но одно «но»: она была из другой, нижестоящей касты. Так вот вся, абсолютно вся семья этой бабушки шокировала меня тем, что восстала против женитьбы парня на этой девушке. Блестящие преподаватели в колледже, уважаемые люди — все они выступили против. В конце концов эта женщина наплевала на всех и вся, рассорилась со всеми родственниками и дала добро на брак, так как счастье сына для нее было важнее. © Подслушано зарубежье / Vk

Бонус: истории людей, которые в новой стране столкнулись с кучей трудностей, но сейчас ни о чем не жалеют

В новой стране то, чего ты очень боишься, оказывается чаще всего совсем простым, когда начинаешь это делать. Главное — не хвататься за все подряд. Все, что сначала мне казалось таким нереальным и сложным, когда я прилетела в США, теперь кажется таким обыденным. Водить машину? Как же у меня леденели руки, когда я в первый раз рулила вокруг апартаментов! Сейчас с этим все хорошо. А как я боялась начать снимать комнату и не потянуть. А потом апартаменты. И, о ужас, оформить договор аренды на себя. На полгода? А теперь он оформлен на год. И как же я счастлива, что еще год не нужно никуда переезжать! © Подслушано зарубежье / Vk

Я из Германии, 3,5 года назад переехал в Японию с € 2 000 в кармане и без ясного понимания, кем я там буду работать. Меня называли шутом, маньяком, сумасшедшим мечтателем, мои идеи отвергались. Я активно искал работу, а в свободное время изучал Токио, так похожий на лабиринт. Через 2 месяца мои поиски увенчались успехом, хотя, по правде говоря, мне просто очень повезло. И сейчас я все еще здесь, и я доказал, что те, кто в меня не верил, ошибались. © mandrayke / Reddit

А у вас есть опыт переезда в другую страну? Как вы со всем этим справились и к каким особенностям своей новой родины так и не смогли привыкнуть?