15+ иностранцев, у которых в поваренной книге русские блюда на первой странице

Привычная для нас еда иностранцам кажется полной экзотикой. Впрочем, однажды попробовав окрошку, борщ или селедку под шубой, многие кулинарные первопроходцы остаются в полном восторге и пытаются повторить необычные яства у себя дома. У кого это получается, тот добавляет в свою копилку новый семейный рецепт.

Мы в AdMe.ru, как всегда, обратились к пользователям сети и выяснили, от каких из наших блюд у иностранцев слюнки бегут.

«Я пробовала приготовить шаньги, пирог с говядиной и тушеную капусту»

«Мне сказали, что это не борщ, если в нем ложка не стоит. Готовлю второй раз — моя русская жена одобряет»

Совет профессионала: если на рынке русских продуктов вам предлагают загадочный кусок мяса, лучше прислушайтесь и возьмите его. Это сделает ваш суп наваристым

Чебуреки с солеными огурцами и капустой. Определенно одно из лучших блюд

«Холодец. Многим он не нравится, но я его люблю, особенно с соусом на основе хрена»

«Мы съели блины и сожгли чучело Масленицы»

«И произнесли волшебные слова: „Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все метели разом улетели! Чтобы птички пели, травки зеленели, небеса синели и колосья зрели!“»

«Я тонко нарезал 2 английских огурца и около 10 маленьких редисок»

«Смешал это с 2/3 стакана зеленого лука, 1/2 стакана укропа, 1/3 стакана петрушки, добавил 1/2 стакана сметаны и соль. Получилось то, что называют „салат с редисом“».

Торт «Птичье молоко»

Сколько птиц нужно было ради этого подоить? © cactusextract / Reddit

«Я итальянец, но сырники — моя любимая еда. Вот что моя девушка недавно для меня приготовила»

Селедка под шубой

Я всегда улыбаюсь, когда вижу это блюдо! Оно очень красочное, и мне нравится его название. © wetforest / Reddit

Тефтели в кисло-сладком томатном соусе

«Таких фрикаделек вы еще никогда не ели! Их не жарят, а готовят прямо в соусе. Они сочные, нежные, ароматные и содержат немного вареного риса в начинке, что придает им удивительную текстуру».

«В прошлую субботу я приготовила плов»

Винегрет

Только вчера вечером его готовил. Обожаю этот салат! © unknown author / Reddit

«Я сделал очень вкусный компот»

Сибирский десерт — мороженое с клюквой и шоколадом

«В первый раз готовлю солянку»

«Кислоту дал маринад из-под огурцов, лимона под рукой не было, поэтому я использовала для украшения лайм».

Шоколадный торт «Зебра»

Это совсем не похоже на лошадь, но выглядит вкусно. © Alcards / Reddit

Салат «Мимоза»

Удивительно, я никогда раньше не ела этого салата! Выглядит красиво. © ArtbyLoyal / Reddit

«Шоколадная колбаса по рецепту моей мамы. Лучший десерт на свете!»

«Щи из капусты — первое блюдо, которое мы приготовили в новом доме»