15+ иностранцев, у которых в поваренной книге русские блюда на первой странице
Привычная для нас еда иностранцам кажется полной экзотикой. Впрочем, однажды попробовав окрошку, борщ или селедку под шубой, многие кулинарные первопроходцы остаются в полном восторге и пытаются повторить необычные яства у себя дома. У кого это получается, тот добавляет в свою копилку новый семейный рецепт.
Мы в AdMe.ru, как всегда, обратились к пользователям сети и выяснили, от каких из наших блюд у иностранцев слюнки бегут.
«Я пробовала приготовить шаньги, пирог с говядиной и тушеную капусту»
«Мне сказали, что это не борщ, если в нем ложка не стоит. Готовлю второй раз — моя русская жена одобряет»
Совет профессионала: если на рынке русских продуктов вам предлагают загадочный кусок мяса, лучше прислушайтесь и возьмите его. Это сделает ваш суп наваристым
Чебуреки с солеными огурцами и капустой. Определенно одно из лучших блюд
«Холодец. Многим он не нравится, но я его люблю, особенно с соусом на основе хрена»
«Мы съели блины и сожгли чучело Масленицы»
«И произнесли волшебные слова: „Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все метели разом улетели! Чтобы птички пели, травки зеленели, небеса синели и колосья зрели!“»
«Я тонко нарезал 2 английских огурца и около 10 маленьких редисок»
«Смешал это с 2/3 стакана зеленого лука, 1/2 стакана укропа, 1/3 стакана петрушки, добавил 1/2 стакана сметаны и соль. Получилось то, что называют „салат с редисом“».
Торт «Птичье молоко»
- Сколько птиц нужно было ради этого подоить? © cactusextract / Reddit
«Я итальянец, но сырники — моя любимая еда. Вот что моя девушка недавно для меня приготовила»
Селедка под шубой
- Я всегда улыбаюсь, когда вижу это блюдо! Оно очень красочное, и мне нравится его название. © wetforest / Reddit
Тефтели в кисло-сладком томатном соусе
«Таких фрикаделек вы еще никогда не ели! Их не жарят, а готовят прямо в соусе. Они сочные, нежные, ароматные и содержат немного вареного риса в начинке, что придает им удивительную текстуру».
«В прошлую субботу я приготовила плов»
Винегрет
- Только вчера вечером его готовил. Обожаю этот салат! © unknown author / Reddit
«Я сделал очень вкусный компот»
Сибирский десерт — мороженое с клюквой и шоколадом
«В первый раз готовлю солянку»
«Кислоту дал маринад из-под огурцов, лимона под рукой не было, поэтому я использовала для украшения лайм».
Шоколадный торт «Зебра»
- Это совсем не похоже на лошадь, но выглядит вкусно. © Alcards / Reddit
Салат «Мимоза»
- Удивительно, я никогда раньше не ела этого салата! Выглядит красиво. © ArtbyLoyal / Reddit
«Шоколадная колбаса по рецепту моей мамы. Лучший десерт на свете!»
«Щи из капусты — первое блюдо, которое мы приготовили в новом доме»
А что бы вы добавили в список блюд, которые должны попробовать все?