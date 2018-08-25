15 фото, после которых хочется протереть глаза и взглянуть на них еще раз
Игра форм, света и воображения иногда делает из обычной фотографии настоящий шедевр. Ожившие динозавры, левитирующие стаканы и длиннокот, которого невозможно развидеть, даже если знаешь, в чем секрет — посмотрите сами. А потом посмотрите еще раз.
AdMe.ru собрал снимки, производящие на зрителей эффект, которого не ожидали даже сами их авторы.
Этот длиннокот на самом деле состоит из двух котят, спящих в зоомагазине
Из-за освещения кажется, будто стакан висит в воздухе
Какая интересная прическа. Ан нет
Динозавр, кажется, проголодался
Голубь создал свой автопортрет
В городе замечен огромный кот
Ракурс превратил пса в тираннозавра
«Тень моего кота Тимми выглядит как гигантская крыса»
Это кресло устало и присело отдохнуть
Кажется, что лежащая лошадь парит в воздухе
Ухо моей собаки выглядит как ее мини-версия
Из-за отражения в стекле колонна кажется прозрачной
«В моем саду вырос огурец, похожий на гусенка»
Это облако похоже на воющего волка
Клубничка ставит вам лайк
Бонус: нет, вам не показалось. Это белый медведь на свадьбе
А у вас есть снимки, на которые хочется взглянуть дважды? Делитесь ими в комментариях!
Фото на превью The Buffalo Zoo / Facebook