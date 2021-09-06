15 доказательств того, что современные технологии рванули вперед, а мы за ними не поспеваем

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Технологии совершенствуются так быстро, что иногда создается впечатление, будто засыпаешь в одном мире, а просыпаешься в другом. Мы пользуемся гаджетами, о которых 15 лет назад никто и мечтать не мог. Трудно представить, какое будущее нас ожидает, но, кажется, некоторым людям посчастливилось столкнуться с ним уже сейчас.

Мы в AdMe.ru всегда с радостью наблюдаем за тем, как стремительно развиваются технологии.

«Пошел к ортодонту. Думал, врач возьмет форму для слепка зубов. Но вместо этого мне в рот засунули камеру»

«После этого изображение зубов волшебным образом появилось на экране».

«Розовый робот по имени Джеффри доставил мне еду сегодня»

В этом общественном туалете автоматически показывается количество свободных кабинок

«Обзавелся новым телевизором. Пульт дистанционного управления заряжается солнечной энергией, больше не нужно беспокоиться о батарейках»

Эта микроволновая печь говорит «хорошо», когда еда готова к употреблению

Робот патрулирует парковку и следит за безопасностью

«Умная розетка! Она маленькая, красивая, бесшумная, аккуратная и обладает огромным функционалом»

Маленькие роботы-курьеры в дикой природе

«Это туалет для людей с ограниченными возможностями в Японии. Их технологии ушли на много световых лет вперед»

Аптечный робот в лифте. Он беспроводным образом соединяется с лифтами и дверьми, чтобы подняться на нужный этаж

Робот-сварщик за работой

Почти нанотехнологии для выдачи сдачи в маршрутке. Одно нажатие — одна монетка

«У нас в городке поставили робота, который готовит кофе»

«Меню в моем местном ресторане»

«Я уверен, что буду первым, кто поднимет восстание роботов»