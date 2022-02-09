15 девушек, которые просто хотели быть чуточку краше. Но что-то пошло не так

Девушкам приходится тратить уйму времени, сил и денег, чтобы выглядеть привлекательно. Стрижка, окрашивание, макияж, маникюр... Хорошо, если попадается опытный мастер или сама все умеешь. Но иногда эти процедуры оборачиваются сплошным разочарованием, да таким, что в зеркало больно смотреть.

Мы в AdMe.ru считаем, что в таких случаях не стоит унывать, ведь макияж можно смыть, волосы и ногти отрастут, к тому же их легко можно перекрасить. Главное, не забыть запечатлеть на память результаты своей работы или деятельности горе-мастеров.

«Я случайно вырвала ресницы за час до своей свадьбы»

«Тогда я быстренько побежала и купила накладные ресницы. А потом мне пришлось ждать неделю, пока отрастут собственные. Все это время я выглядела странно: многие люди не могли понять, что именно в моей внешности не так».

«Да, я заплатила за это»

«Эта работа стоила 50 новозеландских долларов (почти ₽ 2 500. — Прим. AdMe.ru). А ведь эти накладки даже не прикреплены к моим натуральным ногтям. На рекламном фото все выглядело намного лучше. Я просто продолжала надеяться, что в конце концов мастер все исправит. Но когда она закончила, я просто ушла, села в машину и заплакала».

«Как считаете, этот балаяж стоит $ 400?»

«Этот чудовищный нейл-арт появился благодаря моей неуклюжей левой руке и нежеланию ждать, пока слои высохнут»

«Мои щипцы сломались во время завивки волос, когда я сделала уже половину дела»

«Оба винтика выскочили из внутреннего крепления, к которому мне не подобраться (я его даже не вижу). Я пыталась вкрутить их обратно, но безрезультатно».

«Недавно я сделала стрижку...»

«Подруга моей жены покрасила ей волосы. И теперь жена превращается в голубику»

«Заплатила за это $ 55»

«Я отдала $ 150, чтобы мне закрасили седину»

«Пришла к новому парикмахеру, так как мой был занят. Попросила боб длиной до подбородка. И это обошлось мне в $ 58. А еще у меня завтра свидание»

«Заплатила $ 160 за „профессиональную прическу и макияж“ для своего школьного бала. Я просила использовать светло-коричневые тона»

«Отдала своему парикмахеру $ 100 за это окрашивание. Вообще-то, я хотела быть блондинкой»

«Кажется, он даже не использовал пигмент и просто поленился нормально выполнить свою работу. Теперь думаю, как мне все это исправить дома».

Девушка попросила сделать прическу примерно как на фото. Заплатила $ 235 плюс чаевые и почувствовала себя обманутой

«То, что я хотела, и то, что мне сделали. Разве мое недовольство не справедливо?»

«Просила сделать нежный балаяж... Парикмахер отказывается это исправлять»