15 детских высказываний, которые поднимут даже самое плохое настроение

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Говорят, что с детьми никогда не бывает скучно, и это сущая правда. Ведь зачастую они, сами того не подозревая, могут сказать такую смешную фразу, что, вспоминая, каждый раз невольно начинаешь смеяться. Мы нашли несколько историй с участием детей, прочитав которые, сложно сдержать смех.

Сегодня AdMe.ru делится с вами этой веселой подборкой, которая на раз поднимет настроение и вызовет улыбку даже на самом грустном лице.

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Веду утром сына в сад, он бросает взгляд на спящего мужа (приболел и дома остался) и спрашивает меня: — А нам что, уже хватает денег на все, что нужно? Почему папа не на работе?@Melodiya

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Сын (6 лет) спрашивает: — Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей? — Да, сынок, отдельно. Немного подумав: — И куда ты пойдешь? @Адель

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Муж сестры — абсолютной честности человек. С детства. Сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей 5-летний ребенок отвечал: — Их нет дома. — А где они? — Папа в тюрьме, мама в морге. @Гинечка

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Утром идем на остановку, несу Ваню (3 года и 3 месяца) на руках. — Мам, а чего... — Вань, успокойся, мне и так тяжело! — Мам, а чего... — Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку — спросишь. — Мам, а чего ты мне ботинки не надела?! @Barguzenok

***

Вспомнила романтик-стори из детского лагеря, как ко мне подошел мальчик, мол, ты че сидишь, пойдем танцевать. Я радостная встала, а он сел на мое место. @vanilla_mishka

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Забирали Анечку из садика. Группа ангелочков все хором закричала: — Аня! Пока! Анютка, пока! Трогательная сцена, вот какие дружные ребятишки. А Анечка улыбается им, машет ручонкой и мне так тихонько сквозь зубы говорит: — Такие засранцы. @vane4kin

***

Купила дочке гирлянду с разноцветными лампочками. Намотали на карниз в ее комнате, выключили свет и включили огоньки. Манька стоит, в глазенках восторг, и тихонько так выдает: — Мама, вот это то счастье, которого я ждала всю жизнь... Как же я хочу быть снова маленькой! @Катя Игнатова

***

6-летний сын: — Я не люблю апельсиновый сок с волосами. Можно мне сок без волос? Папа: — Ты имеешь в виду мякоть? Это не волосы. Сын: — Хорошо, я не хочу сок с мякотью, я хочу сок лысого апельсина. @unknown

***

Держали курс с сыном из садика домой. По пути нам встретились рабочие в форме, укутанные-перекутанные, зима же, даже носов не видно. Спускаются в канализацию что-то чинить. Сын теребит меня за пальто, излагает:

— А ты говорил, что черепашек-ниндзя не существует. Может быть, еще и Человек-паук ненастоящий? А, папа? @pn6

***

Захожу вчера в детскую — картина маслом: стоит сын в белой рубашке, воротник-апаш, в одной руке палитра, в другой кисть, задумчивый взгляд, наклон головы... Ниже пояса — ничего кроме носков. Надеваю ему трусики, а он:

— Мама, ты разве не знаешь, что художнику нельзя мешать? Ты своими трусами ущемляешь мой талант!!! @ Lioness

***

Дочь (4 года): — Можно мне конфетку? — Что сказала мама? — «Нет». — Тогда почему я должен разрешить? — Но ведь мама же тебе не начальник! Это ловушка. @XplodingUnicorn

***

Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:

— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?

Муж, лениво:

— Да нет, его мама вылижет.

Аленка поворачивается ко мне:

— Мам, вылижешь?! @leqor

***

— Мам, дай мне кисточку.

Мама дает сыну кисточку для рисования.

— Нет, мам, не такую!

— А какую же?

— Ну ту, которой ты себе брови подметаешь! @Petr

***

Кирилл (2 года и 1 месяц) на улице увидел выходящего из подъезда мужчину и без лишних приветствий обращается: — Гулять пошел? Мужчина, оторопело: — Ага. — Шапку надел? — Да. — И варежки надень. Холодно. Очень холодно. @anton79ru

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Успокаиваю плачущую новорожденную малышку. Рядом 5-летний сын спрашивает: — Мама, что она все время плачет? — Ну, сынок, может, у нее болит что-нибудь? Сын, удивленно: — Да что там может болеть? У нее же все новое! @Ежик в тумане

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