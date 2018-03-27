15 детских высказываний, которые поднимут даже самое плохое настроение
Говорят, что с детьми никогда не бывает скучно, и это сущая правда. Ведь зачастую они, сами того не подозревая, могут сказать такую смешную фразу, что, вспоминая, каждый раз невольно начинаешь смеяться. Мы нашли несколько историй с участием детей, прочитав которые, сложно сдержать смех.
Сегодня AdMe.ru делится с вами этой веселой подборкой, которая на раз поднимет настроение и вызовет улыбку даже на самом грустном лице.
***
Веду утром сына в сад, он бросает взгляд на спящего мужа (приболел и дома остался) и спрашивает меня:
— А нам что, уже хватает денег на все, что нужно? Почему папа не на работе?@Melodiya
***
Сын (6 лет) спрашивает:
— Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?
— Да, сынок, отдельно.
Немного подумав:
— И куда ты пойдешь?
***
Муж сестры — абсолютной честности человек. С детства. Сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей 5-летний ребенок отвечал:
— Их нет дома.
— А где они?
— Папа в тюрьме, мама в морге.
***
Утром идем на остановку, несу Ваню (3 года и 3 месяца) на руках.
— Мам, а чего...
— Вань, успокойся, мне и так тяжело!
— Мам, а чего...
— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку — спросишь.
— Мам, а чего ты мне ботинки не надела?!
***
Вспомнила романтик-стори из детского лагеря, как ко мне подошел мальчик, мол, ты че сидишь, пойдем танцевать. Я радостная встала, а он сел на мое место. @vanilla_mishka
***
Забирали Анечку из садика. Группа ангелочков все хором закричала:
— Аня! Пока! Анютка, пока!
Трогательная сцена, вот какие дружные ребятишки. А Анечка улыбается им, машет ручонкой и мне так тихонько сквозь зубы говорит:
— Такие засранцы.
***
Купила дочке гирлянду с разноцветными лампочками. Намотали на карниз в ее комнате, выключили свет и включили огоньки. Манька стоит, в глазенках восторг, и тихонько так выдает:
— Мама, вот это то счастье, которого я ждала всю жизнь...
Как же я хочу быть снова маленькой!
***
6-летний сын:
— Я не люблю апельсиновый сок с волосами. Можно мне сок без волос?
Папа:
— Ты имеешь в виду мякоть? Это не волосы.
Сын:
— Хорошо, я не хочу сок с мякотью, я хочу сок лысого апельсина.
@unknown
***
Держали курс с сыном из садика домой. По пути нам встретились рабочие в форме, укутанные-перекутанные, зима же, даже носов не видно. Спускаются в канализацию что-то чинить. Сын теребит меня за пальто, излагает:
— А ты говорил, что черепашек-ниндзя не существует. Может быть, еще и Человек-паук ненастоящий? А, папа?
***
Захожу вчера в детскую — картина маслом: стоит сын в белой рубашке, воротник-апаш, в одной руке палитра, в другой кисть, задумчивый взгляд, наклон головы... Ниже пояса — ничего кроме носков. Надеваю ему трусики, а он:
— Мама, ты разве не знаешь, что художнику нельзя мешать? Ты своими трусами ущемляешь мой талант!!!
***
Дочь (4 года):
— Можно мне конфетку?
— Что сказала мама?
— «Нет».
— Тогда почему я должен разрешить?
— Но ведь мама же тебе не начальник!
Это ловушка.
***
Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:
— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:
— Да нет, его мама вылижет.
Аленка поворачивается ко мне:
— Мам, вылижешь?!
***
— Мам, дай мне кисточку.
Мама дает сыну кисточку для рисования.
— Нет, мам, не такую!
— А какую же?
— Ну ту, которой ты себе брови подметаешь!
***
Кирилл (2 года и 1 месяц) на улице увидел выходящего из подъезда мужчину и без лишних приветствий обращается:
— Гулять пошел?
Мужчина, оторопело:
— Ага.
— Шапку надел?
— Да.
— И варежки надень. Холодно. Очень холодно.
***
Успокаиваю плачущую новорожденную малышку. Рядом 5-летний сын спрашивает:
— Мама, что она все время плачет?
— Ну, сынок, может, у нее болит что-нибудь?
Сын, удивленно:
— Да что там может болеть? У нее же все новое!
***
А у вас были какие-то смешные ситуации в детстве или, может быть, у ваших детей? Будем рады услышать.