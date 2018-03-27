15 детских высказываний, которые поднимут даже самое плохое настроение

Говорят, что с детьми никогда не бывает скучно, и это сущая правда. Ведь зачастую они, сами того не подозревая, могут сказать такую смешную фразу, что, вспоминая, каждый раз невольно начинаешь смеяться. Мы нашли несколько историй с участием детей, прочитав которые, сложно сдержать смех.

Сегодня AdMe.ru делится с вами этой веселой подборкой, которая на раз поднимет настроение и вызовет улыбку даже на самом грустном лице.

***

Веду утром сына в сад, он бросает взгляд на спящего мужа (приболел и дома остался) и спрашивает меня:

— А нам что, уже хватает денег на все, что нужно? Почему папа не на работе?@Melodiya

***

Сын (6 лет) спрашивает:

— Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?

— Да, сынок, отдельно.

Немного подумав:

— И куда ты пойдешь?

@Адель

***

Муж сестры — абсолютной честности человек. С детства. Сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей 5-летний ребенок отвечал:

— Их нет дома.

— А где они?

— Папа в тюрьме, мама в морге.

@Гинечка

***

Утром идем на остановку, несу Ваню (3 года и 3 месяца) на руках.

— Мам, а чего...

— Вань, успокойся, мне и так тяжело!

— Мам, а чего...

— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку — спросишь.

— Мам, а чего ты мне ботинки не надела?!

@Barguzenok

***

Вспомнила романтик-стори из детского лагеря, как ко мне подошел мальчик, мол, ты че сидишь, пойдем танцевать. Я радостная встала, а он сел на мое место. @vanilla_mishka

***

Забирали Анечку из садика. Группа ангелочков все хором закричала:

— Аня! Пока! Анютка, пока!

Трогательная сцена, вот какие дружные ребятишки. А Анечка улыбается им, машет ручонкой и мне так тихонько сквозь зубы говорит:

— Такие засранцы.

@vane4kin

***

Купила дочке гирлянду с разноцветными лампочками. Намотали на карниз в ее комнате, выключили свет и включили огоньки. Манька стоит, в глазенках восторг, и тихонько так выдает:

— Мама, вот это то счастье, которого я ждала всю жизнь...

Как же я хочу быть снова маленькой!

@Катя Игнатова

***

6-летний сын:

— Я не люблю апельсиновый сок с волосами. Можно мне сок без волос?

Папа:

— Ты имеешь в виду мякоть? Это не волосы.

Сын:

— Хорошо, я не хочу сок с мякотью, я хочу сок лысого апельсина.

@unknown

***

Держали курс с сыном из садика домой. По пути нам встретились рабочие в форме, укутанные-перекутанные, зима же, даже носов не видно. Спускаются в канализацию что-то чинить. Сын теребит меня за пальто, излагает:
— А ты говорил, что черепашек-ниндзя не существует. Может быть, еще и Человек-паук ненастоящий? А, папа?

@pn6

***

Захожу вчера в детскую — картина маслом: стоит сын в белой рубашке, воротник-апаш, в одной руке палитра, в другой кисть, задумчивый взгляд, наклон головы... Ниже пояса — ничего кроме носков. Надеваю ему трусики, а он:
— Мама, ты разве не знаешь, что художнику нельзя мешать? Ты своими трусами ущемляешь мой талант!!!

@ Lioness

***

Дочь (4 года):

— Можно мне конфетку?

— Что сказала мама?

— «Нет».

— Тогда почему я должен разрешить?

— Но ведь мама же тебе не начальник!

Это ловушка.

@XplodingUnicorn

***

Ездили в деревню к родственникам. Там у кошки маленькие котята. Моя Аленка (4 года), естественно, решила взять над ними шефство, нянчила их, таскала везде с собой. Вечером забегает в дом и обеспокоено кричит с порога:
— Папочка, там один котенок все личико в молочке себе испачкал! Он теперь грязный будет ходить?
Муж, лениво:
— Да нет, его мама вылижет.
Аленка поворачивается ко мне:
— Мам, вылижешь?!

@leqor

***

— Мам, дай мне кисточку.
Мама дает сыну кисточку для рисования.
— Нет, мам, не такую!
— А какую же?
— Ну ту, которой ты себе брови подметаешь!

@Petr

***

Кирилл (2 года и 1 месяц) на улице увидел выходящего из подъезда мужчину и без лишних приветствий обращается:

— Гулять пошел?

Мужчина, оторопело:

— Ага.

— Шапку надел?

— Да.

— И варежки надень. Холодно. Очень холодно.

@anton79ru

***

Успокаиваю плачущую новорожденную малышку. Рядом 5-летний сын спрашивает:

— Мама, что она все время плачет?

— Ну, сынок, может, у нее болит что-нибудь?

Сын, удивленно:

— Да что там может болеть? У нее же все новое!

@Ежик в тумане

***

А у вас были какие-то смешные ситуации в детстве или, может быть, у ваших детей? Будем рады услышать.

13 На склад!
3 Комментарии
  • 27 марта 2018
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  • 8015

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