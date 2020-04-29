15 человек, которые свои мечты превращают в выполнимые цели

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У каждого из нас есть маленькие и большие желания и планы. У кого-то они воплощаются быстрее, у кого-то медленнее, но герои этой статьи могут послужить отличным источником вдохновения для тех, кто ищет мотивацию для себя. Они не останавливаются даже перед самыми сложными задачами: приводят тело в форму, находят хорошую работу, улучшают навыки, покупают то, о чем давно мечтали.

Мы в AdMe.ru подозреваем, что каждый, кто попал в эту подборку, сталкивался с трудностями. Но все они смогли преодолеть лень и преграды настолько блестяще, что хочется сразу же взяться за свой список целей, глядя на это.

«50 недель, 50 кг. Терпение и упрямство всегда были моими сильными сторонами»

«С 11 до 25 лет столько всего изменилось: кожа очистилась, я выровняла зубы и научилась краситься и оформлять брови»

«Наконец-то смог сбросить 45 кг!»

«В начале десятилетия vs. В конце десятилетия»

«150 кг vs. 112 кг. Стал чувствовать себя гораздо лучше»

«Смогла вернуть себе шею и плечи! Минус 56 кг»

«Для кого-то это покажется мелочью, но мы 9 месяцев ограничивали себя в еде и наконец-то купили наш первый семейный холодильник взамен старого!»

«Наконец мне комфортно в своем теле»

«После тотальной экономии я наконец нашел хорошую работу и смог заменить всю старую обувь, которая уже разваливалась. Теперь горжусь своим обувным шкафом»

«Всегда страдала из-за своей худобы. +14 кг»

«Преображение моих волос. Так горжусь результатом!»

«Платье теперь сидит совсем по-другому»

Мечты сбываются

«Мой прогресс в рисовании карандашом: 2013 vs. 2017»

«Собрал свой первый компьютер. Мне 13»

Расскажите, к чему вы стремитесь прямо сейчас и какие цели в приоритете?