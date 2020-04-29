15 человек, которые свои мечты превращают в выполнимые цели
У каждого из нас есть маленькие и большие желания и планы. У кого-то они воплощаются быстрее, у кого-то медленнее, но герои этой статьи могут послужить отличным источником вдохновения для тех, кто ищет мотивацию для себя. Они не останавливаются даже перед самыми сложными задачами: приводят тело в форму, находят хорошую работу, улучшают навыки, покупают то, о чем давно мечтали.
Мы в AdMe.ru подозреваем, что каждый, кто попал в эту подборку, сталкивался с трудностями. Но все они смогли преодолеть лень и преграды настолько блестяще, что хочется сразу же взяться за свой список целей, глядя на это.
«50 недель, 50 кг. Терпение и упрямство всегда были моими сильными сторонами»
«С 11 до 25 лет столько всего изменилось: кожа очистилась, я выровняла зубы и научилась краситься и оформлять брови»
«Наконец-то смог сбросить 45 кг!»
«В начале десятилетия vs. В конце десятилетия»
«150 кг vs. 112 кг. Стал чувствовать себя гораздо лучше»
«Смогла вернуть себе шею и плечи! Минус 56 кг»
«Для кого-то это покажется мелочью, но мы 9 месяцев ограничивали себя в еде и наконец-то купили наш первый семейный холодильник взамен старого!»
«Наконец мне комфортно в своем теле»
«После тотальной экономии я наконец нашел хорошую работу и смог заменить всю старую обувь, которая уже разваливалась. Теперь горжусь своим обувным шкафом»
«Всегда страдала из-за своей худобы. +14 кг»
«Преображение моих волос. Так горжусь результатом!»
«Платье теперь сидит совсем по-другому»
Мечты сбываются
«Мой прогресс в рисовании карандашом: 2013 vs. 2017»
«Собрал свой первый компьютер. Мне 13»
Расскажите, к чему вы стремитесь прямо сейчас и какие цели в приоритете?
Фото на превью lolosodope18 / Reddit