15+ человек, которые плюнули на устои общества и полюбили свою седину
«Когда появляются седые волосы, жажда жизни начинает исчезать» — гласит мексиканская пословица, но герои нашей статьи опровергают ее в корне. Сейчас модно быть естественным, и это несказанно радует.
Мы в AdMe.ru восхищаемся мужчинами и женщинами, которые приняли себя такими, какие они есть, и даже автор статьи решила не закрашивать седину.
55 недель без краски для волос
«Оставайтесь занятыми, благодарными, творческими и, самое главное, верными себе. Это лучшее лекарство на свете»
Кто сказал, что с седыми волосами нельзя делать укладку?
Привет, весна!
Невероятный шарм
Седина — это стильно
«Отказавшись от предвзятых представлений общества о старении и седине, я приветствую старость с благодарностью и не оглядываюсь назад»
«Будьте сами себе причиной для улыбки»
«Только что исполнилось 27, и это мои натуральные волосы с сединой. Обычно я ее закрашиваю, но пока не трогал волосы целый год»
«После 14 лет закрашивания корней я уже 2 года не убираю седину»
Седина на кудрявых волосах смотрится замечательно
Какие красивые волны!
Смело
«Познакомьтесь с моими волосами»
«Начинаю седеть и любить это»
«Я влюблен в свои кудряшки»
«Очень рада, что перестала красить волосы»
Кто сказал, что молодость и седина не сочетаются?
А как вы относитесь к седине?
Фото на превью INLIFETTTT / Imgur, Grouchy_Ad_5680 / Reddit
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