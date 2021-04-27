15+ человек, которые плюнули на устои общества и полюбили свою седину

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«Когда появляются седые волосы, жажда жизни начинает исчезать» — гласит мексиканская пословица, но герои нашей статьи опровергают ее в корне. Сейчас модно быть естественным, и это несказанно радует.

Мы в AdMe.ru восхищаемся мужчинами и женщинами, которые приняли себя такими, какие они есть, и даже автор статьи решила не закрашивать седину.

55 недель без краски для волос

«Оставайтесь занятыми, благодарными, творческими и, самое главное, верными себе. Это лучшее лекарство на свете»

Кто сказал, что с седыми волосами нельзя делать укладку?

Привет, весна!

Невероятный шарм

Седина — это стильно

«Отказавшись от предвзятых представлений общества о старении и седине, я приветствую старость с благодарностью и не оглядываюсь назад»

«Будьте сами себе причиной для улыбки»

«Только что исполнилось 27, и это мои натуральные волосы с сединой. Обычно я ее закрашиваю, но пока не трогал волосы целый год»

«После 14 лет закрашивания корней я уже 2 года не убираю седину»

Седина на кудрявых волосах смотрится замечательно

Какие красивые волны!

Смело

«Познакомьтесь с моими волосами»

«Начинаю седеть и любить это»

«Я влюблен в свои кудряшки»

«Очень рада, что перестала красить волосы»

Кто сказал, что молодость и седина не сочетаются?