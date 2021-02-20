15 человек, которые хотели сделать нетипичный ремонт, но зашли слишком далеко

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У многих из нас от одного только слова «ремонт» начинает дергаться глаз. Особенно когда хочешь сделать не просто ремонт, а ремонт «с изюминкой». Начинаешь придумывать, как бы создать нечто оригинальное да заковыристое. И полет фантазии художника остановить не так-то просто.

Вот и герои нашей подборки от AdMе.ru взялись за ремонт, но слегка перестарались. А в бонусе вас ждут удивительные дизайнерские решения из нашей повседневной жизни.

Людям небольшого роста придется постараться, чтобы воспользоваться этим чудом техники

Синий плинтус, конечно, разделяет пространство. Но все же: зачем?

«У меня нет популярной в наши дни лампы в виде животных, зато есть вот такой дельфинчик»

«Стены в подъезде моей квартиры. И так во всем здании»

«Сделал сам, когда разбил окно у родителей. Этому бельму на глазу уже более 10 лет»

Интересно, стиральная машина хорошо закреплена?

Хотели сделать имитацию мраморного дерева, но что-то пошло не по плану

«Новая дверная ручка. Невероятная красота»

В этом доме на продажу есть «открытая» ванная комната с выходом на задний двор

«Ванная комната в одном из домов в моем городе»

Очень даже неплохо. Один вопрос: куда подевался кран?

Когда дизайнер — технарь

Пластиковый звонок портит всю красоту

Бонус: когда играл со шрифтами и проиграл

Так и забыть можно, зачем зашел