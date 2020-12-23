15+ человек, которые хотели просто написать Деду Морозу, но тут вожжа под хвост попала

Когда мне было 8 лет, под Новый год я, как обычно, писала письмо Деду Морозу о том, какие подарки я хочу. Но в этот раз я задумалась, что хочу, чтобы мои бабушка и дедушка тоже их получили, так как жила я с ними. И вот такое письмо вышло: «Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу попросить у тебя в подарок большой домик для кукол и мягкую игрушку. Бабушке подари, пожалуйста, золотое кольцо и духи. А дедушке — трусы и расческу». После прочтения письма бабушка с дедушкой долго смеялись. Дедушку люблю, но правда не могла придумать тогда, что для него попросить. © Подслушано / Ideer