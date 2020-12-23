15+ человек, которые хотели просто написать Деду Морозу, но тут вожжа под хвост попала
Под Новый год нам так хочется надеяться, что все самые заветные желания наконец-то сбудутся. А вот малыши не просто молчаливо ждут, они решительно берут ручку, бумагу и пишут очень искреннее письмо Деду Морозу. Или даже обескураживающее.
Мы в AdMe.ru просто зачитались историями о чудных посланиях Дедушке. А некоторые их отправители, между прочим, еще и очень неожиданный ответ получали. Даже спустя целый десяток лет.
- Младший сын вчера загорелся желанием написать письмо Деду Морозу. Ребенку 8 лет.
— Какой подарок попросить хочешь? — спрашиваем этак хитро с интересом, дабы новогоднее чудо ребенку устроить.
— Энциклопедию! — радостно заявляет он.
Ну мы, конечно же, обрадовались: дитя прекрасное стремится к знаниям, а не ко всяким там развлечениям. Написал он письмо, дает на проверку, чтобы Дед Мороз из-за ошибок не решил отказать ему в подарке на Новый год. Читаем: «Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, энциклопедию, а моему лучшему другу Артему — новую приставку PlayStation!» Обрадовались еще больше — за друга просит, но все же вопрос нельзя не задать:
— Сына, а почему ты себе просишь только энциклопедию, а другу — целую приставку?!
— А мы с ним обещались новогодними подарками поменяться! © volchek1024 / Pikabu
- Я была миссис Клаус в школе, где работала учителем 5-го класса. Один из учеников попросил военную форму, единорога, сахарное печенье и соленые огурцы. Санта спросил его, действительно ли он так любит соленья, а тот очень возмутился и сказал: «Нет, это не для меня. Это еда для единорогов!» © sarahjayn / reddit
- Мне 33 года. Первый раз в жизни написал письмо Деду Морозу... Написал и забыл. Сегодня ответ пришел — красивое письмо такое, а в уголке приписка мелким почерком: «...iPhone, батенька, это материальное. Это пижонство. Поэтому на такие мелочи я не обращаю внимания. И тебе не советую. А вот здоровье, любовь, красота, гармония — это, конечно, нужное, вечное и важное! Я поспособствую тому, чтобы в новом году у тебя, дружок, этого было в достатке». Служба Деда Мороза, блин. © Подслушано / Ideer
- Из нашего. Дитя писало письмо, и получился довольно внушительный перечень подарков. А потом приписало: «Дед Мороз, если ты не можешь выполнить все мои желания, то передай это письмо кому-то поважнее». © Oksana Remeniuk / AdMe
- Как-то однажды за чашкой чая я решила узнать у родителей, какие письма я писала в детстве Деду Морозу. И тут отец рассказал о письме, которое запомнилось ему на долгие годы. Вольный пересказ: «Мы видели, что писала ты это письмо долго, показывать нам его не хотела, поэтому мы ждали, пока ты запечатаешь его в конверт и оставишь Деду Морозу на крыльце. Когда настал час икс, мы открыли конверт и были шокированы. Ты всегда была весьма скромным ребенком, ничего особо у нас и не просила. Но тут мы увидели список на нескольких листах — всевозможные игрушки, какие ты только могла вспомнить. Чем дальше мы читали, тем темнее становилось в глазах. И только в самом конце ты написала, что тебе ничего из этого не нужно, потому что ты видела по телевизору передачу про детей из детдомов, которые будут очень рады получить эти игрушки. Я в тот момент смахнул со щеки скупую мужскую слезу. Ты хоть и была сентиментальной, но я даже представить не мог, что настолько». © miloft / Pikabu
- В 16 лет написала письмо Деду Морозу. Мол, мне нужны друзья нормальные и компьютер. В итоге отправилось оно фиг знает куда. И пришел ответ: «Дорогая, Деда Мороза нет. Вы адресом ошиблись. Вот вам друг». И там был вырезанный из картонки Элвис Пресли. Так мило было. © Подслушано / Ideer
- Дочке 7 лет, написала письмо Деду Морозу и положила в морозилку, где оно успешно «ушло». Сидим разговариваем, я спрашиваю, мол, а что попросила? Отвечает: «3D-ручку, большой набор Lego Friends, большую аквамозаику». Я говорю: «Ничего себе, сколько всего, да еще и недешевое». А она: «Так я знаю, папа, что дорого, потому именно Деду Морозу и написала. Пусть купит, а вы мне просто кружку подарите, чтобы деньги не тратить». Вот такая экономия. © taimas / Pikabu
- Мой 2-летний сын требовал от Санты козу. Синюю. Да, я тоже в непонятках. Вертолет (настоящий, а не игрушечный) он тоже хотел, и это хотя бы можно понять. Но синяя коза? © Johan Arnehed / Quora
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Когда мне было 8 лет, под Новый год я, как обычно, писала письмо Деду Морозу о том, какие подарки я хочу. Но в этот раз я задумалась, что хочу, чтобы мои бабушка и дедушка тоже их получили, так как жила я с ними. И вот такое письмо вышло: «Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу попросить у тебя в подарок большой домик для кукол и мягкую игрушку. Бабушке подари, пожалуйста, золотое кольцо и духи. А дедушке — трусы и расческу». После прочтения письма бабушка с дедушкой долго смеялись. Дедушку люблю, но правда не могла придумать тогда, что для него попросить. © Подслушано / Ideer
- Сыну было лет 5. Свято верил в Деда Мороза. Гуляем летом в садике, вдруг он спрашивает: «А можно сейчас у Деда Мороза подарок попросить?» «Конечно», — говорю. Сын задирает голову вверх, складывает кулачки в замочек и вдохновенно начинает толкать речь: «Дорогой Дедушка Мороз! Я очень хочу получить на Новый год санки с рулем. Хорошего тебе настроения, Дедушка! Счастья. Здоровья. Долгих-долгих лет жизни! И не забудь, пожалуйста, о моей просьбе!» Опустил голову, кивнул мне, спрашивая: «Ну как?» — и побежал играть дальше. Мне прямо понравилось, что не просто подарок попросил, но и про Деда Мороза думает как про человека. © мария новожилова / AdMe
- Работал фотографом для Санты в торговом центре. Больше всего понравился момент, когда мальчик попросил живого осьминога или акулу. Санта, естественно, сказал, что не уверен в том, что его эльфы смогут исполнить такое пожелание. Мальчишка ответил, что, так и быть, согласится на гигантского кальмара. © Killer_Sloth / reddit
- Когда нам с подругой было по 5 лет, написали письмо Деду Морозу (это было в Великом Устюге, на личной почте Деда Мороза). Шли годы... И вот нам по 16 лет, мы уже девушки, у нас даже парни есть! Июль, собираем клубнику, тут вдруг открывает калитку эльф (реально эльф!). С накладными заостренными ушами, в зеленой замшевой одежде и в огромных мокасинах с заостренными и загнутыми носами (не знаю, как по-эльфийски эта обувь называется). И радостно объявляет, что нам письмо-ответ от Деда Мороза! 11 лет прошло! Июль. Эльф! Сейчас нам по 27 лет, ржем с ней до сих пор. © Подслушано / Ideer
- В общем, сидел я маленький на коленях у Санты (это было в торговом центре) и даже не знал, о чем попросить. И вдруг замечаю гигантских трехметровых Щелкунчиков, которые охраняли деревню Санты. А ведь они всегда мне нравились! Эти к тому же были еще и полностью белыми, в блестках и сосульках. Я показал пальцем на Щелкунчика и сказал: «Хочу его!» Санта только усмехнулся и ответил: «Думаю, что он слишком большой и не поместится в дымоход. Но я посмотрю, что смогу сделать». И вот рождественское утро, я открываю свои подарки, но Щелкунчика там нет.
Перенесемся примерно на 10 лет вперед. Я учусь в старших классах, снова открываю свои подарки, и в самом последнем оказывается прекрасный маленький белый Щелкунчик! Моя мама сказала, что еще тогда, 10 лет назад, хотела подарить его, но не нашла того идеального белого цвета, подходящего под описание. Я даже не мог поверить, что она продолжала искать каждый год! И да, он до сих пор остается моим любимым подарком. © [deleted] / reddit
- Как-то я отвечал на письма, которые дети писали Санте. И вот один ребенок попросил быка с дистанционным управлением. Я даже не осуждаю его за это желание. Сам бы с ним поигрался. © carterothomas / reddit
- Мне уже 27 лет, но традицию писать письма Деду Морозу перед Новым годом я усердно продолжаю. Раньше роль Деда выполняли родители, теперь — муж. В прошлом году впервые за мою жизнь я получила ответное письмо от Деда-мужа. В котором он ясно дал мне понять, что ничего из желаемого я не получу. В письме было написано всего пару строк: «Все твои пожелания я исправно выполнял, теперь твоя очередь. Хочу две полоски, и меня не волнует твоя фигура, карьера и другие отговорки». Прошел год. Желание исполнено. «Две полоски» мирно спят в манеже. © Палата 6 / VK
Признаемся, мы уже наточили карандаши, чтобы загадать нечто особенное. А вы придумали, что пожелать?