15 человек, чья уникальная внешность запомнится окружающим надолго
Все мы непохожи друг на друга, но есть люди, чья «непохожесть» выражена сильнее. Это может быть как приобретенное качество, так и врожденное — необычные родимые пятна или редкие особенности строения тела, например. И важно не только принять собственную уникальность, но и перестать стесняться своей исключительной внешности, как сделали герои нашей подборки.
Мы в AdMe.ru восхищаемся природой, которая умудрилась создать нас настолько разными. А в бонусе вас ждет кое-что интригующее.
«Я частично слеп на левый глаз. На фотографиях со вспышкой это заметно»
«Моя младшая дочь родилась с дополнительными пальцами на каждой руке»
Глаза, от которых не хочется отрываться
«Я пальцами могу делать так, и мне не больно»
«Вены на моей руке расположились в форме слова icy — „ледяной“»
«Это я: витилиго и гетерохромия»
«У меня между зубами есть крохотная стрелочка»"
«Моей сестре можно дать как 22 года, так и 12 лет»
«Мой шрам немного похож на сердце»
Эти мизинцы не дружат друг с другом
«Гемангиома моей дочери по форме напоминает материк»
Необычная красота
«Из-за особенностей моей кожи татуировка хной оставила химический ожог и шрам»
«Эта бровь передалась мне по наследству»
«Когда становится прохладно, мои пальцы теряют кровообращение»
Бонус: «У друга дочери и моей перуанской морской свинки одинаковые прически»
Может, и у вас есть крутая особенность?
Фото на превью christa-welcome / reddit