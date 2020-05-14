15 человек, чья уникальная внешность запомнится окружающим надолго

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Все мы непохожи друг на друга, но есть люди, чья «непохожесть» выражена сильнее. Это может быть как приобретенное качество, так и врожденное — необычные родимые пятна или редкие особенности строения тела, например. И важно не только принять собственную уникальность, но и перестать стесняться своей исключительной внешности, как сделали герои нашей подборки.

Мы в AdMe.ru восхищаемся природой, которая умудрилась создать нас настолько разными. А в бонусе вас ждет кое-что интригующее.

«Я частично слеп на левый глаз. На фотографиях со вспышкой это заметно»

«Моя младшая дочь родилась с дополнительными пальцами на каждой руке»

Глаза, от которых не хочется отрываться

«Я пальцами могу делать так, и мне не больно»

«Вены на моей руке расположились в форме слова icy — „ледяной“»

«Это я: витилиго и гетерохромия»

«У меня между зубами есть крохотная стрелочка»"

«Моей сестре можно дать как 22 года, так и 12 лет»

«Мой шрам немного похож на сердце»

Эти мизинцы не дружат друг с другом

«Гемангиома моей дочери по форме напоминает материк»

Необычная красота

«Из-за особенностей моей кожи татуировка хной оставила химический ожог и шрам»

«Эта бровь передалась мне по наследству»

«Когда становится прохладно, мои пальцы теряют кровообращение»

Бонус: «У друга дочери и моей перуанской морской свинки одинаковые прически»

Может, и у вас есть крутая особенность?