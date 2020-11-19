15+ человек честно рассказали про бесящие нюансы взрослой жизни, о которых не подозревают подростки

Дети и подростки во все времена имеют специфическую тенденцию: они очень торопятся повзрослеть. И в целом это явление вполне объяснимо, ведь взрослая жизнь, как правило, манит свободой действий и простором выбора. Однако расплачиваться за это приходится прочими сложностями, которые мечтательному ребенку в голову, конечно, не приходят.

Нам в AdMe.ru показалась полезной идея пользователей рассказать о том, что взрослая жизнь — это не мир радужных пони, а такое же продолжение жизни со своими нюансами. При этом самим взрослым данный тред напомнит о том, что торопить время и пропускать настоящее не имеет смысла в любом возрасте, ведь каждый отрезок жизни имеет свою прелесть и привилегии.

Несмотря на то что февраль короткий месяц, квартплата остается прежней. © whycantifindmyname / Reddit

Одна и та же работа, режим тренировок, расписание в целом приводят к тому, что дни сливаются друг с другом. По мере взросления теряются конкретные отрезки, которые были в детстве, типа летних каникул, новой школы, момента первого поцелуя и т. д. Из-за их отсутствия мы не можем вспомнить, делали мы что-то в прошлом году или же 3 года назад. Все становится расплывчатым, и все потому, что, как только у вас появляются карьера и дом, вы начинаете заниматься одним и тем же (работа, уборка, готовка и т. д.). © TinyBig_Jar0fPickles / Reddit

Однажды твое тело тебя подведет. © LeicaM6guy / Reddit

Ты вдруг понимаешь, что все те вещи, которые ты мечтал делать, когда станешь самостоятельным, стоят денег и на них нужно заработать. © AmericanExpat76 / Reddit

Очень сложно быть дисциплинированным, когда у тебя нет цели. Будучи подростком, ты думаешь, что сможешь достичь многого: поступить в колледж, получить степень, найти классную работу, найти человека, который тебя дополнит. Тем не менее что происходит, когда сталкиваешься с неудачами и нужно корректировать планы? Когда желание прогресса сменяется желанием просто держаться на плаву? Мой совет подросткам: самое важное, что вам надо проработать, когда вы вступаете во взрослую жизнь, — это ваша цель. Конечно, со временем она может меняться, но без нее не обойтись. © MG_Scott12 / Reddit

Кто бы мог знать, что самая утомительная часть взрослой жизни — это вечные размышления о том, чего бы тебе съесть на ужин, и так до конца жизни. © urbanhymnal / Twitter

Одиночество. Заводить друзей становится сложно, а иногда и почти невозможно. Больше не попадаются люди твоего возраста с похожими интересами. © HilariousDisaster / Reddit

Забавно, что, будучи ребенком, я безумно хотел стать взрослым. А теперь, когда я повзрослел, все, что я хочу делать, — это лежать на ковре вниз лицом. © shutupmikeginn / Twitter

Самый утомляющий нюанс взросления для меня — это постоянство проблем. ВСЕГДА есть вопросы, которые нужно решить. И если ты «отдыхаешь», это всего лишь значит, что ты игнорируешь миллион дел в своем списке. © tee_babz / Twitter

Если ты уставший приходишь домой после работы и у тебя нет сил готовить ужин, значит, ты не ужинаешь. © lightskinkanye / Reddit

В детстве очень просто выбрать себе подарок на день рождения: я всегда хотел игрушки и всякое такое. А теперь? Родители спрашивают: «Что тебе подарить?» И я такой: «Ну не знаю... Может, немного самооценки? Эмоциональную стабильность? Хобби?» © Guywhohasreddit / Reddit

Как я себе представляла взрослую жизнь:

1. Не спишь допоздна.

2. Ешь мороженое, когда хочешь.

3. Делаешь что хочешь.

Как оказалось на самом деле:

1. Глубокое и необузданное желание оказаться в постели к 9 вечера.

2. Овощи для здоровья кишечника.

3. Проблемы с ответственностью и депрессия. © TheMandiEm / Twitter

1. Не спишь допоздна. 2. Ешь мороженое, когда хочешь. 3. Делаешь что хочешь. Как оказалось на самом деле: 1. Глубокое и необузданное желание оказаться в постели к 9 вечера. 2. Овощи для здоровья кишечника. 3. Проблемы с ответственностью и депрессия. © TheMandiEm / Twitter Сначала я считала, что старшеклассники зрелые люди. Став старшеклассницей, я начала думать, что студенты классные и поняли эту жизнь. Потом я так думала о взрослых. И теперь позвольте мне сказать, что никто ничего не знает, мы все здесь просто импровизируем. © karrleeprice / Twitter