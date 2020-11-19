15+ человек честно рассказали про бесящие нюансы взрослой жизни, о которых не подозревают подростки
Дети и подростки во все времена имеют специфическую тенденцию: они очень торопятся повзрослеть. И в целом это явление вполне объяснимо, ведь взрослая жизнь, как правило, манит свободой действий и простором выбора. Однако расплачиваться за это приходится прочими сложностями, которые мечтательному ребенку в голову, конечно, не приходят.
Нам в AdMe.ru показалась полезной идея пользователей рассказать о том, что взрослая жизнь — это не мир радужных пони, а такое же продолжение жизни со своими нюансами. При этом самим взрослым данный тред напомнит о том, что торопить время и пропускать настоящее не имеет смысла в любом возрасте, ведь каждый отрезок жизни имеет свою прелесть и привилегии.
- Приходит момент, когда все клише, которые тебя бесили, обретают смысл, но ты не можешь объяснить это молодому поколению, потому что им нужно тоже прийти к понимаю опытным путем. © SmokeyFlannel / Reddit
- Вдруг понимаешь, что заказывать еду действительно дорого и родители тебе не врали. © soundecember / Reddit
- Ты можешь делать все что хочешь, но большую часть времени у тебя либо есть мешающие обязательства, либо ты не можешь себе этого позволить. © irishamerican / Reddit
- Лет в 20 тебе кажется, что ты со всем разберешься к 25, а потом тебе исполняется 25 и ты вдруг понимаешь, что ты все еще ребенок, которому нравится есть хлопья на обед и подпевать диснеевским мультикам, только теперь у тебя еще счета, налоги, тревожность и бессонница. © LegendofBaba / Twitter
- Тебе постоянно приходится прибираться на кухне. © Hollowman212 / Reddit
- Когда что-то идет не по плану или происходит что-то непредвиденное, некому с этим разбираться, кроме тебя. Унитаз забился? Тебе и чистить. Закончилось топливо в машине? Тебе нужно заправить ее. Закончилось чистое белье? Тебе нужно постирать. От мала до велика, никто ничего не сделает за тебя. © mswoodie / Reddit
- Стоматология. Это чертовски дорого, если ты запустил свои зубы. Так что, пожалуйста, не ленитесь пользоваться нитью. © mejlord / Reddit
- Для меня настоящая проблема, что я забываю свой возраст. Единственные люди, которые напоминают мне, насколько я старше, — это мои дети. Когда я спрашивала родителей об их возрасте, они никогда не могли вспомнить или отвечали «21», и это сбивало меня с толку. А теперь я их понимаю. © magicatom_87 / Reddit
- Несмотря на то что февраль короткий месяц, квартплата остается прежней. © whycantifindmyname / Reddit
- Одна и та же работа, режим тренировок, расписание в целом приводят к тому, что дни сливаются друг с другом. По мере взросления теряются конкретные отрезки, которые были в детстве, типа летних каникул, новой школы, момента первого поцелуя и т. д. Из-за их отсутствия мы не можем вспомнить, делали мы что-то в прошлом году или же 3 года назад. Все становится расплывчатым, и все потому, что, как только у вас появляются карьера и дом, вы начинаете заниматься одним и тем же (работа, уборка, готовка и т. д.). © TinyBig_Jar0fPickles / Reddit
- Однажды твое тело тебя подведет. © LeicaM6guy / Reddit
- Ты вдруг понимаешь, что все те вещи, которые ты мечтал делать, когда станешь самостоятельным, стоят денег и на них нужно заработать. © AmericanExpat76 / Reddit
- Очень сложно быть дисциплинированным, когда у тебя нет цели. Будучи подростком, ты думаешь, что сможешь достичь многого: поступить в колледж, получить степень, найти классную работу, найти человека, который тебя дополнит. Тем не менее что происходит, когда сталкиваешься с неудачами и нужно корректировать планы? Когда желание прогресса сменяется желанием просто держаться на плаву? Мой совет подросткам: самое важное, что вам надо проработать, когда вы вступаете во взрослую жизнь, — это ваша цель. Конечно, со временем она может меняться, но без нее не обойтись. © MG_Scott12 / Reddit
- Кто бы мог знать, что самая утомительная часть взрослой жизни — это вечные размышления о том, чего бы тебе съесть на ужин, и так до конца жизни. © urbanhymnal / Twitter
- Одиночество. Заводить друзей становится сложно, а иногда и почти невозможно. Больше не попадаются люди твоего возраста с похожими интересами. © HilariousDisaster / Reddit
- Забавно, что, будучи ребенком, я безумно хотел стать взрослым. А теперь, когда я повзрослел, все, что я хочу делать, — это лежать на ковре вниз лицом. © shutupmikeginn / Twitter
- Самый утомляющий нюанс взросления для меня — это постоянство проблем. ВСЕГДА есть вопросы, которые нужно решить. И если ты «отдыхаешь», это всего лишь значит, что ты игнорируешь миллион дел в своем списке. © tee_babz / Twitter
- Если ты уставший приходишь домой после работы и у тебя нет сил готовить ужин, значит, ты не ужинаешь. © lightskinkanye / Reddit
- В детстве очень просто выбрать себе подарок на день рождения: я всегда хотел игрушки и всякое такое. А теперь? Родители спрашивают: «Что тебе подарить?» И я такой: «Ну не знаю... Может, немного самооценки? Эмоциональную стабильность? Хобби?» © Guywhohasreddit / Reddit
- Как я себе представляла взрослую жизнь:
1. Не спишь допоздна.
2. Ешь мороженое, когда хочешь.
3. Делаешь что хочешь.
Как оказалось на самом деле:
1. Глубокое и необузданное желание оказаться в постели к 9 вечера.
2. Овощи для здоровья кишечника.
3. Проблемы с ответственностью и депрессия. © TheMandiEm / Twitter
- Сначала я считала, что старшеклассники зрелые люди. Став старшеклассницей, я начала думать, что студенты классные и поняли эту жизнь. Потом я так думала о взрослых. И теперь позвольте мне сказать, что никто ничего не знает, мы все здесь просто импровизируем. © karrleeprice / Twitter
Какие еще особенности взрослой жизни, осознание которых приходит лишь с опытом, вы могли бы добавить к этому списку?