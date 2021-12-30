15 человек, чей день превратился в юмористическую сценку со щедрой щепоткой драмы
С каждым из нас случалось, что он вставал не с той ноги, а день начинался или продолжался не совсем удачно. Но иногда бытовые неприятности в обычной, казалось бы, обстановке превращаются в настолько гиперболизированные проблемы, что начинаешь задумываться, а не снять ли об этом остросюжетный фильм.
Мы в AdMe.ru с сочувствием рассматривали фото людей, которых так подставил обычный день. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что неожиданности могут быть не только неприятными.
«Я всего лишь уронила свой парфюм в раковину»
«Мама постирала мой любимый свитер, и вот что из этого вышло...»
«До сих пор не могу забыть, как на свадьбе мы наелись вот этих мыльных конфет, которые были подарком от отеля и оказались шариками для ванны»
«Здесь были шикарные стрелки! Пока я не чихнула»
«Думала, что утром надела носки на сына. А потом свекровь прислала мне это фото...»
«Показалось, что зашел муж. Но нет, это был не он»
Когда каждый день — понедельник
Когда просто хотелось праздничной атмосферы
«Купил эту башню для кота, но он в нее не помещается»
Не пейте кофе, когда рисуете
«Стол разбился вдребезги, пока я лежал в постели в другой комнате»
«Моя девушка купила сегодня практически полую буханку хлеба»
«Стекло в нашей новой плите, которую нам доставили сегодня, лопнуло через 10 минут после ее включения»
«Моя сушильная машина после того, как я случайно оставила перманентный маркер в кармане штанов»
Бонус: «Только что выяснил, что серая кошка, которую я постоянно вижу по соседству, — это как минимум 5 похожих кошек»
А расскажите о лайфхаках, с помощью которых вы сохраняете оптимизм, даже если день не задался.
Фото на превью shedreamsofunicorns / Reddit
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