15+ пользователей рассказали о преподавателях, чьи уроки они никогда не прогуливали

65 3 41 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Главная задача преподавателей — вкладывать в головы знания. Юмор — это дополнительная опция, которую учителя активируют не так часто, как этого бы хотелось ученикам. Но уж когда активируют, только успевай записывать и фотографировать.

Мы в AdMe.ru восхищены креативными учителями и их отношением к ученикам и спешим поделиться с вами историями о том, что такое творческий подход в рамках среднего образования.

В школе была очень строгая учительница по истории. Настолько строгая, что если ученик скрипел стулом, то она отсылала его за дверь. Не говоря уж о том, что при устном ответе одного ученика тетради и учебники у всех остальных были закрыты и сложены на край парты! Но что с ней делала весна! Она надевала ярко-синие рейтузы, красила губы в морковный и все уроки мечтательно смотрела в окно. В это время можно было подглядывать хоть в плакат размером А0. © «Подслушано» / VK

Приятель на уроке подвесил за крючки к поясу на брюках мелкие грузики для лабораторной, физичка заметила это дело и вдруг как скомандует классу: «Всем встать!» Мы все встали, приятель красный весь — грузики отцепляются и на пол падают один за другим, как из бомбардировщика. © KozaNoste1 / Twitter

Сегодня сижу на перемене, делаю хлопушку из бумаги. Дети обступили меня со всех сторон и спрашивают, что это я делаю. Ужас! 15 10-летних детей, и не то что не умеют делать хлопушки — даже не распознают их на вид. После ее взрыва ребята шуганулись кто куда. Алена Андреевна, 28 годиков. © HamsterHamsy / Pikabu

Работаю учителем в школе. Часто мои выходные совпадают с праздниками — День учителя, 8 Марта. Тогда я беру тетради и иду в школу их проверять. Коллеги удивляются и говорят, что я очень предана школе. А на самом деле я люблю приносить домой кучу коробок с конфетами, шоколадки и цветы. © «Подслушано» / VK

Учитель одной из московских школ ходил в школу в джинсах, пока это не надоело дирекции. Ему запретили приходить на уроки в таком виде и попросили купить строгий костюм, чтобы соответствовать. Ну, вот он и купил костюм шерифа со звездой, на которой выгравирован номер школы и класс, где он преподает. © nyam_nyamki / livejournal

У меня был учитель, который постоянно всех разыгрывал. Как-то раз он сделал бомбы-вонючки в своей лаборатории и подговорил весь класс, чтобы их раскидали по школе. Он приходил на занятия в лабораторном халате, сером парике, больших круглых очках с забавными усиками и говорил с поддельным германским акцентом. Это был самый крутой учитель, и нам всем было грустно, когда занятия у него закончились. © carmelacorleone / Reddit

Дочь обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчет. © Retigr / Pikabu

Мой младший брат в 1-м классе в шутку спросил учительницу:

— Почему умер капитан Крюк?

— Я не знаю, почему?

— Потому что он вытер нос не той рукой.

Учительнице пришлось даже выйти из класса на несколько минут, чтобы ее не увидели смеющейся. © DrInsano / Reddit

Подобрала рыжего котенка на улице, родители с ним домой не пустили — засунула в портфель и пошла в школу. На уроке математики он распищался в портфеле, учитель подошел, встал надо мной и говорит строго:

— Что у тебя там? Покажи.

Я заплакала и все ему рассказала. Учитель не только не стал ругаться, но и котенка к себе домой забрал. Это оказалась девочка, он назвал ее Биссектриса. А потом нам рассказывал, как рыжая у него поживает. © Lida19782 / Twitter

— Что у тебя там? Покажи. Я заплакала и все ему рассказала. Учитель не только не стал ругаться, но и котенка к себе домой забрал. Это оказалась девочка, он назвал ее Биссектриса. А потом нам рассказывал, как рыжая у него поживает. © Lida19782 / Twitter Наш учитель всегда с юмором вел математику. Он делал вид, что разговаривает по телефону с президентом, а еще рассказывал нам забавные истории из жизни и таскал на урок всякий реквизит, чтобы более доходчиво объяснять предмет. © Jacob Weeks/ quora

Когда я учился в 1-м классе, у меня был ужасный почерк. Родители переживали, а учительница говорила:

— Не расстраивайтесь, почерк не столь важен, у него будет секретарь. © «Подслушано» / VK

«Сказал ученикам, что если большинство из них успешно пройдет тестирование, то они смогут выбрать, что сделать с моей растительностью на лице».

У меня была достаточно специфическая классная руководительница. Мы давали клятвы лицеистов, устраивали балы, пушкинские экзамены, должны были на чихание обязательно говорить: «Салфет вашей милости», — и получать в ответ: «Спасибо вашей чести». © mynameisnot / Pikabu

Мой учитель математики, когда заканчивалась доска, просто начинал писать на стене. Как-то раз он бросил мелом в проходившего под окном профессора. А еще он играл баскетбольным мячом, пока мы проходили тестирование. © fuahnd / Reddit

Мама всю жизнь учителем в школе проработала, так получилось, что моя девушка — ее бывшая ученица. Я стал поправлять маму, когда та в обычной беседе вместо имени моей девушки называет ее фамилию. Так и вижу — сидим, ужинаем:

— Иванова, передай хлеб, пожалуйста. © «Подслушано» / VK