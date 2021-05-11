15+ историй про откровенную наглость, от которой порядочные люди впадают в ступор

Когда я работала в сети быстрого питания, по ресторану начала носиться девочка. Увы, это не редкость. Работы было так много, что мы игнорировали ее до тех пор, пока она не ворвалась на кухню. Тогда я взяла ее за руку и спросила, где родители. На что ребенок ответил: «Мама в торговом центре. Оставила меня здесь играть, пока не вернется». Ненавижу таких людей. Родители, следите за своими детьми. © Amelaclya1 / Reddit

Продаю квартиру, разместил объявление на куче агрегаторов. Ожидаемо начались звонки риелторов, к чему я был готов и даже думал воспользоваться их услугами. Ответил одной дамочке, ниже диалог.

— Не хотите сотрудничать с нашим агентством? Будем рекламировать вашу квартиру.

— У вас какой-то свой суперсайт, на котором все ищут жилье?

— Нет. Разместим вашу квартиру на обычных агрегаторах.

— А по какой цене? — знакомый с методами работы агентств, спрашиваю я.

— По той же, что и у вас.

— Так в чем ваша заинтересованность тогда?

— Наши услуги обойдутся в 100 тысяч рублей.

То есть она собирается продублировать мое объявление в тех же местах, а мне еще и деньги платить нужно. Браво, мадам, такой наглости я не ожидал даже от риелторов. © avbox / Pikabu