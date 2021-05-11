15+ историй про откровенную наглость, от которой порядочные люди впадают в ступор
Вокруг нас хватает отпетых наглецов, которые своим поведением то и дело вгоняют в ступор воспитанных людей. Видите ли, некоторым постоянно необходим повышенный комфорт, причем обязательно за чужой счет. Согласитесь, трудно не выйти из себя, когда вас хамским образом ущемляют. Но сдержаться помогут рассказы, основанные на чужом горьком опыте.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что не стоит излишне переживать из-за подобных историй. А лучшим способом борьбы с наглецами считаем добрую иронию.
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Работаю бухгалтером. Сегодня в 6:30 позвонил мне какой-то неадекват, начал тыкать, хамить. Я спросонья и сбросила его. Он снова звонит, беру трубку:
— Вообще-то не с девушкой своей разговариваю, чтобы ты трубку бросала.
(Молчу.)
— Проснулась? Диктуй адрес, я еду.
— Не нужно ко мне ехать.
— Говори, где живешь. Я поднимусь или сама спустишься, в машину сядешь.
Тут же повесила трубку и выключила звук на телефоне.
Позже еще несколько раз он мне звонил. Оказалось, этому хозяину жизни понадобилась налоговая декларация к 7 утра. © kartoshka28 / Pikabu
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Недавно ехала в метро, час пик уже миновал, но народу было прилично так. Зашла мамаша с ребенком в прогулочной коляске. Сама села, коляску поставила рядом. И тут ее малыш зашелся плачем и начал вопить: «Хочу сесть! Сесть! Сесть!» Но вместо того, чтобы взять чадо на колени, она рявкнула на сидящую рядом девушку. Мол, вам что, встать трудно. Полвагона просто в осадок выпали. Хорошо, что девушка не из робких была и не уступила место. © Anastomus / AdMe
«3 человека занимают целых 12 мест».
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У нас в заведении играли свадьбу. И когда вечеринка закончилась, а гости расходились, все работники начали убираться. Я взялся за кофемашину, процесс очистки занимает 12 минут. Как вдруг отец невесты заявляет: «Кофе хочу». В ответ на предложение немного подождать он стал кричать о том, сколько заплатил за свадьбу, а потом взял и позвал менеджера. В итоге на меня наорали и отстранили от работы на 2 недели за просто так. © whomper13 / Reddit
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Спустилась в метро. По моему проездному пыталась проскочить бабулька. Наглость — второе счастье. Сразу у прохода ее поймал контролер и забрал проездной. © mouniiiee / Twitter
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Решила помочь малоимущей семье — бесплатно отдала им свой старый шкаф. Жду, когда приедут и заберут. А они, значит, вызвали машину с рабочими, те все погрузили и отвезли по адресу. После всего работник из грузового такси приехал ко мне за деньгами. Оказывается, ему сказали, что за доставку я заплачу, а не новые хозяева моего шкафа. Чтобы не гонять бедолагу туда-сюда, отдала ему деньги. А с этой семейкой больше не общаюсь. © Светлана Замарина / Facebook
«А ведь мусорный бак находится буквально в паре шагов».
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Однажды мне позвонил курьер и сказал, что домофон не работает. Думаю, странно — полчаса назад я им пользовалась. Ладно, спускаюсь, а он сразу протянул накладную и говорит: «Заказ забирайте». Я отвечаю, что на 5-й этаж коробку не донесу. На что он недовольно фыркнул: «У нас доставка до двери, а мы перед дверью». Я молча развернулась и пошла домой, доставщик неохотно последовал за мной. Интересно, сколько людей ведутся на этот развод. Судя по недовольному лицу этого парня, много. © Guided / Pikabu
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Сейчас пришла к нам абсолютно наглая дама. Начала требовать, чтобы я маму позвала. А она только вернулась с работы и легла спать, так как устает сильно. Беру ситуацию в свои руки, спрашиваю: «Зачем вам она?» На что тетка без раздумий выдает: «Пусть даст 200 рублей». Конечно, знатно я удивилась такой наглости. © GulyaykinaLady / Twitter
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На большом сроке беременности, практически перед родами, ехала в поезде. Остановка промежуточная, садилась ночью и специально себе заказала нижнее место. Захожу, а на моей полке храпит какой-то мужик. Будили его вместе с проводницей, безрезультатно. В итоге мне сказали: «Простите, ничего сделать не можем». А мне пришлось лезть на верхнюю полку. © Юлія Старинська / Facebook
«Эта дамочка решила присесть на яблоки в супермаркете».
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Когда я работала в сети быстрого питания, по ресторану начала носиться девочка. Увы, это не редкость. Работы было так много, что мы игнорировали ее до тех пор, пока она не ворвалась на кухню. Тогда я взяла ее за руку и спросила, где родители. На что ребенок ответил: «Мама в торговом центре. Оставила меня здесь играть, пока не вернется». Ненавижу таких людей. Родители, следите за своими детьми. © Amelaclya1 / Reddit
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Продаю квартиру, разместил объявление на куче агрегаторов. Ожидаемо начались звонки риелторов, к чему я был готов и даже думал воспользоваться их услугами. Ответил одной дамочке, ниже диалог.
— Не хотите сотрудничать с нашим агентством? Будем рекламировать вашу квартиру.
— У вас какой-то свой суперсайт, на котором все ищут жилье?
— Нет. Разместим вашу квартиру на обычных агрегаторах.
— А по какой цене? — знакомый с методами работы агентств, спрашиваю я.
— По той же, что и у вас.
— Так в чем ваша заинтересованность тогда?
— Наши услуги обойдутся в 100 тысяч рублей.
То есть она собирается продублировать мое объявление в тех же местах, а мне еще и деньги платить нужно. Браво, мадам, такой наглости я не ожидал даже от риелторов. © avbox / Pikabu
«Благодаря этому водителю я не могу припарковаться у себя во дворе».
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Еду в маршрутке на переднем сиденье. Подъехали к очередной остановке, как вдруг мою дверь открывает девушка лет 20 и выдает: «Пересаживайся в салон, там мест нет». Не понял ничего, уточнил. Она повторяет: «Вылезай, сесть хочу». Ну я взял и инстинктивно захлопнул дверь, нажал блокировку. Водитель тут же закрыл салон, тронулся и сказал: «Ну ее, пусть пешком идет». © YarZamkoff / Pikabu
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Работаю преподавателем. Организовывала поездку по Европе для детей. Обратилась мамаша, ее дочка была очень маленькая, и я объяснила, что малышей взять не могу. Она говорит, что тоже едет, вот только паспортов у них нет и с компьютером она не знакома. Конечно, я помогла им оформить «загранки». Но потом эта дама исчезла. Оказалось, летом она в Египет хотела и воспользовалась мной, чтобы все оформить. Это было много лет назад. Ребенок до сих пор у меня учится, и мамашке ничуть не стыдно. © Анна Полищук / Facebook
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Родители купили 2 смежных участка в садоводстве от разных собственников. Вдруг звонит сын нового соседа и начинает орать в трубку. Перезваниваем соседу разбираться, что это вообще было. Оказалось, прошлые хозяева разрешали ему пользоваться территорией. Причем о деньгах за аренду речь не шла, и участок выкупать никто не собирался. А тут мы, типа наглые, купили. Сосед со временем стал здороваться, правда, успел до продажи построить часть бани на нашем участке. Сын же с женой до сих пор игнорируют нас, обиделись. © Екатерина / AdMe
«Терпеть не могу, когда люди пытаются проскочить вне очереди».
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Сидим с девушкой, смотрим фильм, и тут звонок в дверь. Открываю — заваливается друг с пиццей и напитками: «Давай футбол смотреть». Я ему, мол, девушку пригласил, хотим вдвоем посидеть, а ты вообще без приглашения, давай в другой раз. Так он на меня обиделся, говорит, друга променял, подкаблучник. Потом еще и всем общим знакомым про меня гадостей наплел. Так и не общаемся с тех пор. © Подслушано / Ideer
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Пацан на днях жаловался. Он обычно садится в метро на конечной и едет, учит уроки перед школой, весь в учебнике. Как вдруг оплеуху ему кто-то отставил, парень поднимает голову, а перед ним мужик с девчонкой лет 6–7, мол, ты чего расселся, а ну уступи место. С его слов, толпа мгновенно отреагировала, говорят, добавь еще, совсем обнаглела молодежь. © Игорь Красиков / Facebook
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Несколько лет назад к нам с бывшим мужем попросилась пожить его сестра с супругом и дитем. Якобы у них служебное жилье забрали, снимать посуточно дорого, а уезжать в понедельник. Лишь на пороге к моей квартире выяснилось, что она не уточнила, в какой именно понедельник. В общем, визит дорогих гостей продолжался 3 недели, наполненных открытиями о человеческой наглости, после которых гости были с поклоном посланы на выход. Жаль, тогда я еще не умела отстаивать личные границы, и мне это был хороший урок. © Лисяшик / AdMe
Как вы боретесь с наглецами в подобных ситуациях? И есть ли у вас история, которой хотелось бы поделиться?